Xavi: ’Frenkie de Jong van wreed niveau’

„Ik vind het een fantastische aankoop. Hij is van een wreed niveau”, laat Xavi weten. De 39-jarige Spanjaard speelde van 1998 tot en met 2015 in de hoofdmacht van de Catalanen en won met Barcelona alles wat er te winnen viel.

Xavi ziet het helemaal zitten in de Oranje-international. „De Jong is erg compleet, niet alleen technisch, maar hij maakt ook in aanvallend opzicht het verschil. Bovendien ondersteunt hij zijn ploeggenoten en doet hij zijn verdedigende taken. Ook heeft hij de nederigheid om zich te laten terugzakken. Kortom: een spectaculaire aanwinst. Nu en voor de toekomst.”

Xavi wint in 2015 bij zijn afscheid de Champions League met FC Barcelona. Ⓒ AFP

De Jong ligt tot de zomer van 2024 vast bij Barcelona. Eerder gaf de middenvelder al aan dat hij het liefst zijn hele carrière bij de grootmacht uit Catalonië zou willen blijven. De Jong werd vorige week onder massale belangstelling gepresenteerd in Camp Nou. Hij is de twintigste Nederlander die het shirt van Barcelona zal dragen.