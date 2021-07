Wout van Aert bezorgt Jumbo-Visma derde ritzege, Wilco Kelderman blijft vijfde

Van het eerste blok renners zette Stefan Bissegger de snelste tijd neer. De Zwitser was bij alle tussenpunten en aan de streep nipt sneller dan Mikkel Bjerg. Pas toen de renners uit de bovenste helft aankwamen, werd zijn tijd van de troon gestoten. Eerst dook Kasper Asgreen ruim onder zijn tijd.

De Deen kreeg al snel berichten over Stefan Küng, die onderweg een stuk sneller was. De Europees kampioen moest zijn snelle start bekopen in de finale. Hij was een kwart minuut trager dan zijn rivaal, die vooral moest hopen dat de andere twee topfavorieten Van Aert en Pogacar hetzelfde zou overkomen. Dat gebeurde niet. Van Aert was bij elk tussenpunt een stuk sneller dan de Deen van Deceuninck-Quick-Step.

Pogacar en Vingegaard

De winnaar van de etappe over de Mont Ventoux kreeg al snel de bevestiging dat alle klassementsrenners die nog volgden niet aan zijn tijd kwamen. Ook Pogacar (achtste in de daguitslag) en Jonas Vingegaard (derde) kwamen niet in zijn buurt. De Belg kon zich opmaken voor zijn tweede ritzege van deze Tour de France.

In de top van het klassement veranderde er eigenlijk niks. Ook Wilco Kelderman slaagde er niet in om Ben O’Connor voorbij te steken. De Australiër van AG2R Citroën weerde zich kranig en gaf lang niks toe op de Nederlander van Bora - hansgrohe. Pas in het laatste deel liep Kelderman in, maar het was niet genoeg.