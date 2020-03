RKC kan snelle, ruime voorsprong niet vasthouden bij Heracles

Heracles kreeg in de zesde minuut al een kans op de openingstreffer vanaf elf meter. Topscorer Cyriel Dessers miste de strafschop echter. Clint Leemans benutte aan de andere kant wel een penalty, nadat Dario van den Buijs hands had gemaakt. Heracles zette druk voor de gelijkmaker, maar Anas Tahiri schoot fraai de 2-0 binnen. Van den Buijs en Silvester van der Water zorgden er nog voor rust voor dat het weer gelijk werd.

Heracles had een veldoverwicht in de tweede helft en liep met snelle aanvallen uit naar 4-2. Eerst schoot Van der Water, die de voorkeur had gekregen boven Mohammed Osman, de 3-2 binnen. Delano Burgzorg maakte na ruim een uur de 4-2, nadat hij enkele minuten eerder voor open doel op de lat had geschoten.

RKC blijft door de nederlaag laatste met 15 punten, vier minder dan ADO Den Haag. Fortuna Sittard staat zestiende, de plek die aan het einde van de competitie het spelen van nacompetitie betekent, en heeft elf punten meer dan RKC. Heracles heeft 36 punten en staat achtste.

