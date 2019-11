’Kans Stengs bij Oranje helemaal terecht, een voorbeeld’

„Hij moet het natuurlijk nog waarmaken bij Oranje, maar dat hij daar nu de kans gaat krijgen, is helemaal terecht”, zegt Van de Looi. „Zijn progressie sinds vorig seizoen is enorm. Hij was bij zoveel goede momenten en gevaarlijke aanvallen van ons betrokken, ook met goals en assists. Maar ook in het omschakelen en alles wat hij verder doet, is hij een voorbeeld.”

Van de Looi mist nu weliswaar het ’koningskoppel’ van AZ dat de vorige EK-kwalificatieduels het verschil maakte, maar dat mag niet uitmaken tegen het talentarme Jong Gibraltar (donderdag) en Jong Engeland (oefenduel, dinsdag). „Je wilt altijd je beste spelers voor jouw team beschikbaar hebben, maar aan de andere kant: als ze klaar zijn voor Oranje, is dat alleen maar mooi”, zegt Van de Looi. „Dat was met Donyell zo, volgens mij is dat nu ook met Calvin het geval en Myron is er misschien al bijgekomen door een aantal blessures, maar ook omdat hij gewoon geweldig presteert bij AZ. De stap vanuit hier naar het Nederlands elftal is te maken. Als je maar presteert. Een enorme stimulans voor al het talent in deze selectie.”