Coco Gauff (15) met Serena Williams (38) in toernooi om Fed Cup

Sofia Kenin, Alison Riske en Bethanie Mattek-Sands zijn eveneens opgeroepen voor het duel met Letland in Everett in de staat Washington. De winnaar plaatst zich voor de Fed Cup Finals half april in Boedapest.

Gauff beleefde in 2019 een indrukwekkend debuutjaar op de WTA Tour. De getalenteerde tiener heeft nu de top vijftig op de wereldranglijst in het vizier na haar recente opmars bij de Australian Open. Ze schakelde onder anderen titelhoudster Naomi Osaka uit. In de vierde ronde moest Gauff haar meerdere erkennen in haar landgenote Kenin, die donderdag in de halve finales in Melbourne uitkomt tegen de Australische Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld.

Williams kwam in februari 2018 voor de laatste keer uit in de Fed Cup. Nederland was destijds de tegenstander. Oranje verloor met 3-1 in Asheville.