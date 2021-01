Atletico Madrid legt zich niet neer bij schorsing Trippier en wil zaak naar CAS brengen

Het betekent dat de rechtsback van de koploper in Spanje tien weken is geschorst vanwege het overtreden van de regels met betrekking tot gokken.

De Spaanse club weigert echter zich neer te leggen bij de uitspraak van de FIFA. De directie is nu van plan het vonnis bij het internationaal sporttribunaal CAS aan te vechten. Atletico wil dat Trippier tot het oordeel van het CAS opnieuw speelgerechtigd blijft.

De FA achtte bewezen dat de Engelse international de afgelopen jaren vier keer de gokregels heeft overtreden. Zo zou Trippier zijn zwager vooraf hebben ingeseind over zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atletico Madrid, in de zomer van 2019. Het familielid van Trippier zette daar vervolgens geld op in en maakte zo flinke winst. Behalve de schorsing kreeg Trippier een boete van 77.000 euro.

Buitenproportioneel

Atletico vond de tien weken schorsing buitenproportioneel en onrechtvaardig voor de club en tekende beroep aan bij de FIFA. Die schortte de schorsing op, waardoor Trippier weer kon spelen. Hij miste door de schorsing al twee wedstrijden in La Liga, maar deed afgelopen week gewoon mee in het duel met Sevilla.

Als zijn schorsing gedurende de behandeling bij het CAS blijft staan, zal Trippier maximaal nog acht wedstrijden missen van Atletico in alle competities, waaronder ook de confrontatie met Chelsea in de knock-outfase van de Champions League. Trippier kan dan eventueel pas op 28 februari weer meedoen, tegen Villarreal.

