Fons Groenendijk zegt PEC Zwolle af: ’Het plaatje klopt niet, het gevoel is niet goed’

Groenendijk is op gesprek geweest in Zwolle, maar laat in een korte reactie weten de club te hebben afgezegd. „Het plaatje klopte niet voor mij. Ik ging het gesprek - een goed gesprek overigens, dat wel - open in. Het idee was dat ik interim-trainer zou worden, tot 1 april. Daarna zou Langerer het overnemen en kon ik assistent worden. Op zich zag ik daar wel iets in, je bent toch weer in beeld. Maar ineens lag dat allemaal al op straat. Je kon het overal in de media lezen en ik kreeg er ook belletjes en appjes over. Als ’tussenpaus’ kom je dan niet erg sterk binnen. Spelers weten ook dat je over een paar weken weer een stapje terugdoet, dat tast je aan in je gezag.”

Hij vervolgt: „Bovendien ontbrak voor mij het perspectief op de langere termijn. Werken op basis van gelijkwaardigheid is één ding, maar ik voel me te veel hoofdtrainer om als assistent te fungeren. Niks negatiefs over PEC, een prima club. Maar al met al was het gevoel voor nu niet goed. Daarom heb ik vanochtend ’(dinsdag, red.) afgezegd”, zegt hij tegen het Leidsch Dagblad.

Groenendijk zit zonder club nadat hij deze zomer een kort avontuur beleefde in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd hij de rechterhand van Mark Wotte bij toplcub Al Wahda, maar het duo werd al aan de kant gezet voordat er ook maar één competitiewedstrijd gespeeld was. Eerder was Groenendijk hoofdtrainer bij Willem II, FC Den Bosch, Jong Ajax, Excelsior en ADO Den Haag. Als speler kwam hij uit voor FC Den Haag, Roda JC, Ajax, Manchester City, Sparta en FC Utrecht.