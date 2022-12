Qatarese clubvoorzitter PSG is trots op ’zijn’ Messi en Mbappé

Lionel Messi (l) Emiliano Martinez (m) en Mbappé (r). Ⓒ ANP/HH

Voorzitter Nasser Al-Khelaifi, de Qatarese voorzitter van Paris Saint-Germain, was vervuld met trots na de finale van het WK voetbal in Qatar. „Ik zou niet trotser kunnen zijn”, zei hij na de finale, waarin zijn spelers Lionel Messi en Kylian Mbappé een hoofdrol speelden. „Ik ben trots op mijn spelers. Ik heb met iedereen gesproken, met alle spelers, en dit is de beste finale in de geschiedenis van het WK. Meer kun je je niet wensen! Het was een prachtige finale.”