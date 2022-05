VIDEO Blauw oog voor Bauke Mollema na ’ongeluk met kabel’

Zijn ietwat blauwe oog had overigens niets te maken met de smadelijke nederlaag van ’zijn club’ Feyenoord. Bij zijn Italiaanse ploeg Trek-Segafredo zitten er AS Roma-fans in de staf, maar het blauwe oog was daar niet de reden van, zo legt hij uit. Een ’onderonsje’ met een kabel daarentegen wel.

„Ik pakte een kabel uit mijn koffer, maar die zat een beetje vast en toen ik eraan trok, werd ik geraakt door het uiteinde. Er zijn al meer renners naar huis met een oogblessure, dus ik ben nog goed weggekomen”, doelend op Biniam Girmay, die de Giro moest verlaten toen hij op het podium zijn ritwinst vierde en bij het ontkurken van de processo de kurk in zijn oog kreeg.

Bron: discovery +

Dat Feyenoord verloor, kwam wel even aan bij Mollema. „De kater is best wel groot. Het was zonde, jammer van de wedstrijd. Het was gewoon zuur, zo’n finale… dat gebeurt niet elke dag. Het was alweer twintig jaar geleden. De wedstrijd zelf was ook niet echt leuk om naar te kijken”, vervolgde hij, die wel een fanatieke teamarts zag juichen na de 1-0 van AS Roma.