Aftellen naar WK begonnen! Oranje aangekomen bij hotel

Oranje traint dinsdagavond nog achter gesloten deuren. Volgens een medewerker van de Qatar University zijn de twee velden waar Nederland op gaat oefenen nog niet zolang geleden voorzien van nieuw gras. Het terrein van de universiteit telt meer velden van uitstekende kwaliteit. Die zijn tijdens het WK door andere landenploegen geboekt.

Het Nederlands elftal arriveert in Doha Ⓒ REUTERS

De spelersbus van Oranje rijdt in een kwartiertje van de trainingsaccommodatie naar het spelershotel met uitzicht op de kunstmatige Pearl-Qatar-eilanden. Het St. Regis-hotel heeft een oesterbar en nog drie luxerestaurants. Op een privéstrand liggen jetski’s, surfplanken en kano’s. Het grote zwembad nodigt uit voor een duik. Het is bijna winter in Qatar, maar overdag loopt de temperatuur op naar ruim 32 graden. ’s Nachts wordt het nog niet koeler dan 25 graden.

VIDEO: Zo ziet het spelershotel van Oranje eruit. Tekst loopt verder onder de video.

Omstreden WK

Het WK in Qatar is omstreden, vooral vanwege arbeidsmigranten die onder erbarmelijke omstandigheden aan projecten voor het WK hebben gewerkt. De KNVB had Oranje liever in een ander land om de wereldtitel zien strijden en stelt zich op als kritisch deelnemer. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de voetbalbond is al een paar keer in Qatar geweest. Hij sprak daar onder meer met medewerkers van de ambassade en de ILO, de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties.

Memphis Depay arriveert in Doha Ⓒ REUTERS

„Het was natuurlijk heel belangrijk om te weten dat ons spelershotel netjes is gebouwd en dat alle medewerkers volgens de regels worden uitbetaald”, weet hij. „Gelukkig heeft Qatar nu een minimumloon ingevoerd, al kan je natuurlijk altijd discussiëren over of dat hoog genoeg is. Maar de lonen voor arbeidsmigranten zijn daardoor nu wel beter dan in omringende landen. Ook de ILO heeft ons verzekerd dat het St. Regis-hotel voorloper is van het naleven van nieuwe regels. Daarom heeft Liverpool hier drie jaar geleden gelogeerd nadat een hotel dat ze eerder hadden geboekt in opspraak was geraakt.”

Ook Vincent Janssen is veilig aangekomen. Ⓒ REUTERS

Dit voorjaar zocht De Jong Aziatische en Afrikaanse werknemers van het St. Regis-hotel op in de compounds waar ze slapen. „Alleen winnende ploegen overnachten in het St. Regis”, vertelden ze hem. „Liverpool won hier de wereldbeker toen ze bij ons waren. Het komt wel goed met Nederland op het WK.”

Bekijk ook: Teruggekeerde Memphis Depay laat zich direct gelden bij Oranje

Bekijk ook: Jurriën Timber met de Bijbel en de missie wereldkampioen te worden naar Qatar