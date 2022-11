Aftellen naar WK begonnen! Oranje in vliegtuig op weg naar Qatar

Oranje komt na ruim zes uur vliegen aan in Doha, de hoofdstad. In Qatar is het twee uur later dan in Nederland.

Van Gaal werkt met zijn groep in de avond een (besloten) uitlooptraining af. Woensdag staat de eerste echte training op het programma.

Louis van Gaal op luchthaven Schiphol voor het vertrek van het Nederlands elftal naar Qatar. Ⓒ ANP

Alle 26 geselecteerde spelers zijn mee. Denzel Dumfries liep afgelopen weekeinde met zijn club Internazionale een blessure aan zijn rechterknie op, maar dat bleek mee te vallen. Dumfries deed maandag een groot deel van de eerste training mee.

Memphis Depay, die vanwege een hamstringblessure bijna twee maanden niet in actie kwam, verscheen ook op het veld en maakte een fitte indruk.

