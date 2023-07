Scheidsrechter omsingelen? Direct geel in de Premier League

Het gevolg is dat er bij een overtreding van de regel een kaartenregen kan volgen. Want wanneer de arbiter door meer dan twee spelers wordt omsingeld, ontvangen alle spelers die dit doen een gele kaart.

Daarnaast is ook het maken van fysiek contact met of te dicht in de buurt komen bij het arbitrale kwartet verboden. De regels gelden straks in alle belangrijke Engelse competities, dus in de Premier League, Women's Super League en Championship.

De FA gaat verder ook strenger optreden tegen fans die zingen over stadionrampen en gelijkaardige zaken. Deze fans kunnen rekenen op een stadionverbod en mogelijk zelfs een strafrechtelijke vervolging.

Eind vorig seizoen werd er al een voorbeeld gesteld. Een supporter van Manchester United werd na de FA Cup-finale opgepakt omdat hij een shirt droeg met de ’naam’ Not Enough en het rugnummer 97. Daarmee refereerde hij aan de 97 omgekomen supporters van aartsrivaal Liverpool bij de Hillsborough-ramp in 1989.