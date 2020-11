Ola John als een man terug in Enschede: ’Co Adriaanse gaf mij en Berghuis écht de kans’

Ola John in zijn topseizoen bij FC Twente in actie tegen zijn latere werkgever Benfica. Ⓒ De Telegraaf

ENSCHEDE - Acht jaar nadat hij min of meer gedwongen FC Twente verliet, keert Ola John vanavond als speler van RKC Waalwijk voor het eerst terug in de Grolsch Veste. „Voor mij is dat zeker bijzonder. FC Twente voelt nog altijd als mijn club. Het is alleen erg jammer dat er geen fans bij kunnen zijn. Ik had met de supporters een heel goede band. Ik ben nooit vergeten hoe ze altijd ’Ola Olé’ voor me zongen.”