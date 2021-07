Colombia pakt brons op Copa América na bevrijdende goal in blessuretijd

De Colombianen begonnen sterk aan het duel en waren duidelijk de bovenliggende partij, maar hadden moeite met het creëren van grote kansen. Het was ook juist Peru dat vlak voor rust op voorsprong kwam. Na een mooie uitgespeelde counter schoot Yoshimar Yotún zijn land aan de leiding.

Colombia kwam getergd uit de kleedkamer en draaide de wedstrijd na rust razendsnel om. Met een prachtige vrije trap zorgde Juan Cuadrado een paar minuten na de start van de tweede helft voor de gelijkmaker. Tien minuten later was het weer raak voor Colombia. Luís Díaz schoot zijn land na een snelle counter op voorsprong.

Peru, dat in de halve finale werd uitgeschakeld door Brazilië, toonde veerkracht en ging op jacht naar de gelijkmaker. Acht minuten voor tijd kwam de ploeg van Ricardo Gareca langszij. Gianluca Lapadula kopte uit een corner de verdiende 2-2 binnen.

Het duel leek via penalty’s beslist te gaan worden, maar diep in de blessuretijd kroonde Díaz zich tot held van de avond. Hij speelde zich knap vrij en probeerde het van buiten de zestien. Via het been van een Peruaanse verdediger belandde zijn pegel in de kruising.

Brazilië en Argentinië spelen in de nacht van zaterdag op zondag (2.00 uur) de finale van de Copa América.