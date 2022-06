F1-baas Domenicali deze week naar Zuid-Afrika

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis dit seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

De Formule 1 wil graag terugkeren in Afrika en de gesprekken tussen het management van de sport en de directie van het Kyalami Circuit gaan de goede kant op. Domenicali vliegt deze week, tussen de races in Azerbeidzjan en Canada door, naar Zuid-Afrika om de plannen door te spreken. Mogelijk is er al sprake van een race in 2023, maar dat is nog niet zeker.

Volgend jaar komen de Grand Prixs van Las Vegas en Qatar er zeker bij op de kalender. Ook China keert dan terug, maar dat is nog onder voorbehoud gezien de nog altijd strenge regels in dat land wat betreft het coronavirus. Met name de Grand Prixs van Frankrijk en België zijn in gevaar wat hun plek op de kalender betreft. Voor beide races kan een ’flexibele’ plek, om het jaar afwisselen met een andere race, wellicht nog een uitweg zijn.