Sport Kort: GP van Monaco vanaf 2022 zonder vrije vrijdag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Grand Prix van Monaco vanaf 2022 zonder vrije vrijdag

21.18 uur: De Grand Prix van Monaco voor Formule 1-wagens zal met ingang van komend jaar dezelfde opzet krijgen als alle andere races in de koningsklasse van de autosport. Dat betekent dat de vrije vrijdag in het prinsdom wordt geschrapt. "Ook in Monaco wordt het vanaf 2022 drie dagen achter elkaar racen in het weekeinde", zei F1-baas Stefano Domenicali.

Het Formule 1-circus begon traditiegetrouw in Monaco altijd al op donderdag met vrije trainingen, na een persdag op woensdag. Na de eerste vrije oefensessies volgden dan tal van feesten en partijen voor officials, sponsors en andere gasten, onder meer op de exclusieve jachten in de prestigieuze haven. Mede door al dat feestgedruis kwam voor de vele bezoekers de rustdag op vrijdag wel goed uit.

Ook de lokale middenstand profiteerde extra, aangezien de meeste teams met al hun begeleiding door de vroege opstart van het raceprogramma eerder dan bij andere grands prix in Monaco neerstreken. Vanaf 2022 vindt echter ook op het befaamde stratencircuit in mei dus een driedaagse plaats in het weekeinde. Op donderdag zullen in Monaco voortaan nog wel races uit het bijprogramma van de Formule 1 worden gehouden.

Deze aanpassing voor Monaco is waarschijnlijk een gevolg van de toevoeging van een F1-race in mei in Miami. Daarmee zou het aantal grands prix in 2022 op het recordaantal van 23 wedstrijden komen. De definitieve kalender voor komend jaar wordt waarschijnlijk half oktober bekendgemaakt.

Handboogschutters strijden op WK om brons

20.17 uur: De Nederlandse handboogschutters hebben op het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Yankton de finale in het onderdeel compound niet weten te halen. Sil Pater, Max Verwoerdt en Mike Schloesser verloren in de halve eindstrijd van Mexico. Eerder hadden ze gewonnen van Taiwan, Frankrijk en Zuid-Korea. In de strijd om brons is vrijdag Oostenrijk de tegenstander.

Bij de vrouwen werd Nederland, ook in compound, in de achtste finale uitgeschakeld door Turkije.

UEFA roept FIFA op te stoppen met omstreden WK-plannen

19.20 uur: De Europese voetbalbond UEFA heeft in een verklaring de wereldvoetbalbond FIFA opgeroepen om te stoppen met het onderzoek naar de mogelijke invoering van een tweejaarlijks WK. De UEFA wil in plaats daarvan dat de FIFA met alle betrokken partijen een „oprecht overleg” aangaat over de hervorming van de internationale wedstrijdkalender.

De FIFA laat momenteel een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een WK om de twee jaar in plaats van de huidige vierjaarlijkse cyclus. Arsène Wenger, de voormalige Arsenal-coach die nu FIFA-chef van internationale voetbalontwikkeling is, zei eerder deze maand dat hij ”100 procent overtuigd” is van deze stap.

De UEFA wil er echter niets van weten. Volgens de Europese voetbalunie daalt de waarde van een WK eens in de twee jaar sterk, raken de spelers nog meer overbelast en gaat het vrouwenvoetbal lijden onder de jaarlijkse grote titeltoernooien bij de mannen.

Volgens de UEFA heeft de FIFA dit radicale WK-hervormingsproject al wel openlijk gecommuniceerd en gepromoot in de buitenwereld, maar is er met vele belanghebbenden nog geen serieus overleg hierover geweest. De UEFA heeft naar eigen zeggen op 14 september om beraad gevraagd met de FIFA en de 55 Europese bonden, maar nog geen reactie ontvangen.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin waarschuwde eerder deze maand voor een mogelijke Europese boycot van het WK als de plannen van de FIFA doorgaan. „We kunnen besluiten niet mee te doen. Voor zo ver ik weet, zitten de Zuid-Amerikanen op dezelfde lijn. Dus veel succes met zo’n WK”, liet hij in The Times weten. „Ik denk dat het nooit zal gebeuren, omdat het indruist tegen de basisprincipes van het voetbal.”

De FIFA gaf maandag te kennen dat op 30 september een digitale bijeenkomst wordt gehouden met alle nationale bonden om onder meer de omstreden WK-plannen te bespreken. De Nederlandse bond KNVB heeft zich daarover nog niet uitgelaten. Volgens de wereldvoetbalbond is uit een eerste onderzoek gebleken dat voetballiefhebbers een WK om het jaar wel zien zitten.

Olympische vlam Beijing achter gesloten deuren aangestoken

19.20 uur: De olympische vlam wordt ook voor de Winterspelen van 2022 in Beijing achter gesloten deuren aangestoken in de plaats Olympia. Het Grieks Olympisch Comité heeft dat besloten om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. „De ceremonie wordt gehouden met strikte protocollen”, aldus de Grieken.

De vlam van de Olympische en Paralympische Winterspelen van Beijing wordt op 18 oktober tijdens een traditionele ceremonie in Olympia aangestoken en op 19 oktober in een stadion in Athene aan de Chinese organisatoren overhandigd.

Ook het olympische vuur van Tokio 2020 werd vanwege de pandemie zonder toeschouwers aangestoken in Olympia.

Everton neemt afscheid van middenvelder James Rodríguez

17.58 uur: Everton heeft afscheid genomen van de Colombiaanse international James Rodríguez. De 30-jarige middenvelder vertrekt naar Qatar waar hij voor de club Al-Rayyan gaat spelen. De Zuid-Amerikaan kwam dit seizoen in de Premier League nog niet in actie voor de club van technisch directeur Marcel Brands.

Rodríguez speelde in Europa eerder voor FC Porto, AS Monaco, Bayern München en Real Madrid. Hij kwam vorig jaar september naar Everton. Het is niet bekend welk bedrag met zijn overgang naar Qatar is gemoeid. Zijn contract bij de club uit Liverpool liep nog door tot medio 2022. Everton betaalde een jaar geleden naar verluidt ruim 20 miljoen euro voor hem aan Real Madrid.

Rodríguez was bij het WK van 2014 in Brazilië met zes doelpunten topscorer van het toernooi.

UCI gaat experimenteren met gemengde estafette bij WK veldrijden

17.39 uur: Het WK veldrijden van volgend jaar in het Amerikaanse Fayetteville kent een primeur. Er zal daar voor het eerst een estafettewedstrijd voor gemengde teams worden verreden. De race krijgt de status van testevent. „Erna zal een evaluatie volgen met de mogelijkheid het onderdeel jaarlijks te laten terugkeren”, meldde de internationale wielrenunie UCI woensdag, op de dag dat bij de WK op de weg de gemengde ploegentijdrit werd verreden.

Gemengde wedstrijden komen steeds vaker voor in de sport, met name in de atletiek en de triatlon.

De tegenwoordig populaire gravelwedstrijden komen voor het eerst op de UCI-kalender. Via een reeks wedstrijden kunnen deelnemers zich plaatsen voor een WK.

Meer meldingen over grensoverschrijdend gedrag in de sport

16.57 uur: Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sport is in 2020 met 4,7 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020 van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), dat aan sportkoepel NOC*NSF is aangeboden.

Er waren 577 meldingen, dat is volgens het jaarverslag „in lijn met de verwachtingen.” De meldingsbereidheid is volgens het instituut toegenomen. „Steeds meer mensen weten de instanties te vinden die over het onderwerp gaan.”

„Eind 2017 gaf de Commissie de Vries ons de aanbeveling om een centrum voor veilige sport op te richten”, zegt Gerard Dielessen, de per 1 oktober vertrekkende algemeen directeur van NOC*NSF. „In ieder geval in het begin binnen NOC*NSF en onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Ik heb er geen moment spijt van gehad dat we deze aanbeveling vrijwel letterlijk hebben opgevolgd.”

De meeste meldingen kwamen uit de breedtesport. Kaderleden, coaches en trainers van de verenigingen werden het meest beschuldigd. 58% van de beschuldigden is 30 jaar of ouder, 60% van de slachtoffers is minderjarig. Het CVSN noemt dat percentage zorgelijk. In de meeste gevallen hadden de zaken te maken met intimidatie en/of machtsmisbruik, fysieke seksuele intimidatie en incidenten op sociale media.

NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg vindt het verslag van groot belang. „Het jaarverslag geeft goed inzicht in de uitdagingen waar we als sportsector voor staan. Elke melding is er in feite een te veel, goed dat CVSN deze individueel oppakt. Erg belangrijk voor de toekomst is dat we gericht doorpakken om met de sportbonden heldere regels af te spreken zodat we grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen.”

NOC*NSF ziet rol in streven kabinet naar lagere zorgkosten

16.00 uur: Hoewel concrete sportplannen ontbraken ziet NOC*NSF-directeur Marc van den Tweel aanknopingspunten in de dinsdag gepresenteerde rijksbegroting. „Het is goed dat preventiebeleid hoog op de politieke agenda staat. De Nederlandse sport werkt graag mee aan een energieke en gezonde leefstijl”, aldus Van den Tweel op de website van de sportkoepel.

NOC*NSF hamert op het belang van de sport. „Sport verbindt, verbroedert en brengt mensen samen, ongeacht afkomst, voorkeuren of beperking”, luidt het op de website. „Met instemming lezen we dat het kabinet erkent dat de zorgkosten omlaag kunnen, door inzet op preventie, vitaliteit en gezonde leefstijl”, voegt Van den Tweel daaraan toe.

„De concretisering ontbreekt nog vanwege de demissionaire status van het kabinet. De sport helpt het nieuwe kabinet hier graag bij”, vervolgt Van den Tweel. „Wij roepen de politiek op te investeren in de professionalisering van de sport- en beweegsector. Denk daarbij ook bij het bouwen van nieuwe woningen en wijken aan het creëren van een uitdagende en beweegvriendelijke leefomgeving.”

Keniaanse marathonvedette Keitany stopt

13.36 uur: De Keniaanse marathonloopster Mary Keitany zet een punt achter haar indrukwekkende atletiekcarrière. Haar Italiaanse management heeft dat bevestigd. De 39-jarige liep eind 2019 een ernstige rugblessure op die naar eigen zeggen door de coronapandemie niet goed kon worden behandeld.

Keitany neemt afscheid als een van de beste marathonloopsters van het afgelopen decennium. Ze heeft het wereldrecord in bezit van een marathon met alleen vrouwen aan de start: in 2017 won ze in Londen in 2.17.01. Het wereldrecord in een gemengde marathon staat op naam van haar landgenote Brigid Kosgei, die in 2019 in Chicago 2.14.04 liep.

Keitany won drie keer de prestigieuze marathon van Londen (2011, 2012, 2017) en vier keer de marathon van New York (2014, 2015, 2016, 2018). De Keniaanse werd in 2009 wereldkampioene op de halve marathon. Olympisch succes was haar niet gegund; ze eindigde op de Olympische Spelen van Londen in 2012 als vierde in de marathon.

Wielerbond KNWU verlengt contracten coaches

12:40 uur Koos Moerenhout blijft tot en met de Olympische Spelen van Parijs 2024 actief als bondscoach van de elitemannen op de weg. Nadat dinsdag al uitlekte dat Loes Gunnewijk de vrouwen (alle categorieën) op de weg nog zeker drie jaar blijft coachen, liet wielerbond KNWU een dag later weten de contracten van vrijwel alle coaches voor diezelfde periode te hebben verlengd. Zo blijft Hugo Haak de sprintcoach van de baanselectie waar Fulco van Gulik de komende jaren de duurrenners zal begeleiden.

Gerben de Knegt blijft de bondscoach van de mountainbikers en veldrijders, de BMX’ers krijgen zoals eerder gemeld met Martijn Jaspers wel een nieuw gezicht voor de groep. Eerder werd al bekend dat de uit het schaatsen afkomstige Jan van Veen de coaches als hoofdcoach gaat aansturen.

Van Gulik had al de talenten onder zijn hoede en krijgt nu ook de elitegroep onder zich. De eerder daarvoor verantwoordelijke Adriaan Helmantel gaat op de weg de jongerencategorieën begeleiden en wordt tevens de zogenoemde embedded scientist van de weg. Met Tim Veldt wordt momenteel nog gesproken over verlenging van zijn rol op de piste.

Moerenhout was eind 2018 de opvolger van Veneberg als bondscoach van de wegrenners. Hij is net als Gunnewijk momenteel actief op de WK wielrennen in België.

Jumping Amsterdam rekent op editie in januari

11:26 uur De organisatie van Jumping Amsterdam 2022 heeft besloten de kaartverkoop op 1 oktober te starten. Begin dit jaar ging het paardensportevenement niet door vanwege de coronamaatregelen. De aangekondigde versoepelingen gaven het laatste zetje om de voorbereidingen te starten. Jumping Amsterdam vindt plaats van 27 tot en met 30 januari.

Zowel voor de dressuurruiters als voor de springruiters tellen de wedstrijden in de RAI mee voor de wereldbeker. „De laatste persconferentie, waarin de overheid heeft aangegeven dat er vanaf 25 september meer mogelijk is, geeft ons veel hoop en goede moed om de organisatie te starten”, zegt Irene Verheul, sportief directeur en eindverantwoordelijke van Jumping Amsterdam. „Natuurlijk begrijpen wij dat we hiermee een groot risico nemen, daarom houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten.”

Rio wil WK voetbal voor clubs organiseren

09:00 uur: Rio de Janeiro heeft aangeboden het WK voetbal voor clubs te organiseren. Burgemeester Eduardo Paes van de Braziliaanse metropool liet dat via sociale media weten. Wereldvoetbalbond FIFA is op zoek naar een andere gastheer van het toernooi, omdat Japan eerder deze maand vanwege de coronapandemie de organisatie teruggaf.

Het WK voor clubs is gepland voor december. De FIFA heeft nog geen beslissing genomen over de exacte datum en locatie van het evenement.

„We werken eraan. Het is Rio’s wens, aangezien Japan het heeft opgegeven zou het heel interessant zijn om het WK naar Rio te halen”, aldus Paes. „Er zijn connecties en contacten met de FIFA, maar het is niet gemakkelijk. Het lijkt erop dat de wens is om deze competitie in Azië te organiseren.”

Het vorige WK voor clubs werd in februari van dit jaar gehouden in Qatar. Bayern München, de winnaar van de Champions League in 2020, won het toernooi. Chelsea is als winnaar van de Champions League van dit jaar de Europese deelnemende club aan het eerstkomende toernooi.

Rentree Jones bij Manchester United na 20 maanden blessureleed

08:50 uur Phil Jones maakt na een afwezigheid van 20 maanden zijn rentree in de wedstrijdselectie van Manchester United. De 29-jarige Engelse verdediger is toegevoegd aan de ploeg die het woensdag in de League Cup opneemt tegen West Ham United.

Jones speelde in januari 2020 zijn laatste wedstrijd voor de ’Mancunians’. Een slepende knieblessure hield hem meer dan anderhalf jaar uit de roulatie.

„Ik ben zo blij voor Phil”, zei coach Ole Gunnar Solskjaer op de website van United. „Hij heeft inmiddels twee keer 90 minuten bij de beloften meegedaan en al wat minuten gemaakt achter gesloten deuren en hij heeft geen reactie op de knie gekregen”, aldus de coach.

„Phil heeft keihard gewerkt en zit bij de selectie. Hij heeft het verdiend. Ik weet namelijk hoe zwaar hij het mentaal heeft gehad in de afgelopen maanden, waarin hij meermaals heeft getwijfeld of hij ooit weer zou kunnen lopen en spelen met zijn kinderen in de tuin, laat staan voetballen.”

Jones heeft al meer dan 200 wedstrijden gespeeld voor Manchester United en is ook oud-international.

Van Vleuten van start in eerste vrouweneditie Parijs-Roubaix

08:15 uur Wielrenster Annemiek van Vleuten rijdt mee in de eerste vrouweneditie van de Franse klassieker Parijs-Roubaix. Ze heeft haar deelname bevestigd aan de koers op 2 oktober, een week na de wegrace bij de WK wielrennen in België.

„Ik heb altijd gezegd dat ik niet stop voordat ze een Parijs-Roubaix voor vrouwen hebben georganiseerd. Dit is een mijlpaal voor onze sport en het is belangrijk dat we de wedstrijd serieus nemen”, liet de olympisch kampioene tijdrijden, die eerder deze week brons veroverde in de individuele tijdrit op de WK, eerder al weten op Cyclingnews. Toen stond de race nog als voorbehoud op haar programma, nu is het zeker dat ze rijdt.

„Het is geen koers die bij me past vanwege de kasseien en ik zie er wel wat risico’s in, maar het is het einde van het seizoen, dus ik wil dat risico wel nemen.”