Sport Kort: wielerbond KNWU verlengt contracten coaches

Wielerbond KNWU verlengt contracten coaches

12:40 uur Koos Moerenhout blijft tot en met de Olympische Spelen van Parijs 2024 actief als bondscoach van de elitemannen op de weg. Nadat dinsdag al uitlekte dat Loes Gunnewijk de vrouwen (alle categorieën) op de weg nog zeker drie jaar blijft coachen, liet wielerbond KNWU een dag later weten de contracten van vrijwel alle coaches voor diezelfde periode te hebben verlengd. Zo blijft Hugo Haak de sprintcoach van de baanselectie waar Fulco van Gulik de komende jaren de duurrenners zal begeleiden.

Gerben de Knegt blijft de bondscoach van de mountainbikers en veldrijders, de BMX'ers krijgen zoals eerder gemeld met Martijn Jaspers wel een nieuw gezicht voor de groep. Eerder werd al bekend dat de uit het schaatsen afkomstige Jan van Veen de coaches als hoofdcoach gaat aansturen.

Van Gulik had al de talenten onder zijn hoede en krijgt nu ook de elitegroep onder zich. De eerder daarvoor verantwoordelijke Adriaan Helmantel gaat op de weg de jongerencategorieën begeleiden en wordt tevens de zogenoemde embedded scientist van de weg. Met Tim Veldt wordt momenteel nog gesproken over verlenging van zijn rol op de piste.

Moerenhout was eind 2018 de opvolger van Veneberg als bondscoach van de wegrenners. Hij is net als Gunnewijk momenteel actief op de WK wielrennen in België.

Jumping Amsterdam rekent op editie in januari

11:26 uur De organisatie van Jumping Amsterdam 2022 heeft besloten de kaartverkoop op 1 oktober te starten. Begin dit jaar ging het paardensportevenement niet door vanwege de coronamaatregelen. De aangekondigde versoepelingen gaven het laatste zetje om de voorbereidingen te starten. Jumping Amsterdam vindt plaats van 27 tot en met 30 januari.

Zowel voor de dressuurruiters als voor de springruiters tellen de wedstrijden in de RAI mee voor de wereldbeker. „De laatste persconferentie, waarin de overheid heeft aangegeven dat er vanaf 25 september meer mogelijk is, geeft ons veel hoop en goede moed om de organisatie te starten”, zegt Irene Verheul, sportief directeur en eindverantwoordelijke van Jumping Amsterdam. „Natuurlijk begrijpen wij dat we hiermee een groot risico nemen, daarom houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten.”

Rio wil WK voetbal voor clubs organiseren

09:00 uur: Rio de Janeiro heeft aangeboden het WK voetbal voor clubs te organiseren. Burgemeester Eduardo Paes van de Braziliaanse metropool liet dat via sociale media weten. Wereldvoetbalbond FIFA is op zoek naar een andere gastheer van het toernooi, omdat Japan eerder deze maand vanwege de coronapandemie de organisatie teruggaf.

Het WK voor clubs is gepland voor december. De FIFA heeft nog geen beslissing genomen over de exacte datum en locatie van het evenement.

„We werken eraan. Het is Rio’s wens, aangezien Japan het heeft opgegeven zou het heel interessant zijn om het WK naar Rio te halen”, aldus Paes. „Er zijn connecties en contacten met de FIFA, maar het is niet gemakkelijk. Het lijkt erop dat de wens is om deze competitie in Azië te organiseren.”

Het vorige WK voor clubs werd in februari van dit jaar gehouden in Qatar. Bayern München, de winnaar van de Champions League in 2020, won het toernooi. Chelsea is als winnaar van de Champions League van dit jaar de Europese deelnemende club aan het eerstkomende toernooi.

Rentree Jones bij Manchester United na 20 maanden blessureleed

08:50 uur Phil Jones maakt na een afwezigheid van 20 maanden zijn rentree in de wedstrijdselectie van Manchester United. De 29-jarige Engelse verdediger is toegevoegd aan de ploeg die het woensdag in de League Cup opneemt tegen West Ham United.

Jones speelde in januari 2020 zijn laatste wedstrijd voor de ’Mancunians’. Een slepende knieblessure hield hem meer dan anderhalf jaar uit de roulatie.

„Ik ben zo blij voor Phil”, zei coach Ole Gunnar Solskjaer op de website van United. „Hij heeft inmiddels twee keer 90 minuten bij de beloften meegedaan en al wat minuten gemaakt achter gesloten deuren en hij heeft geen reactie op de knie gekregen”, aldus de coach.

„Phil heeft keihard gewerkt en zit bij de selectie. Hij heeft het verdiend. Ik weet namelijk hoe zwaar hij het mentaal heeft gehad in de afgelopen maanden, waarin hij meermaals heeft getwijfeld of hij ooit weer zou kunnen lopen en spelen met zijn kinderen in de tuin, laat staan voetballen.”

Jones heeft al meer dan 200 wedstrijden gespeeld voor Manchester United en is ook oud-international.

Van Vleuten van start in eerste vrouweneditie Parijs-Roubaix

08:15 uur Wielrenster Annemiek van Vleuten rijdt mee in de eerste vrouweneditie van de Franse klassieker Parijs-Roubaix. Ze heeft haar deelname bevestigd aan de koers op 2 oktober, een week na de wegrace bij de WK wielrennen in België.

„Ik heb altijd gezegd dat ik niet stop voordat ze een Parijs-Roubaix voor vrouwen hebben georganiseerd. Dit is een mijlpaal voor onze sport en het is belangrijk dat we de wedstrijd serieus nemen”, liet de olympisch kampioene tijdrijden, die eerder deze week brons veroverde in de individuele tijdrit op de WK, eerder al weten op Cyclingnews. Toen stond de race nog als voorbehoud op haar programma, nu is het zeker dat ze rijdt.

„Het is geen koers die bij me past vanwege de kasseien en ik zie er wel wat risico’s in, maar het is het einde van het seizoen, dus ik wil dat risico wel nemen.”