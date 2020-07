NBA-baas twijfelt aan herstart door positieve coronabesmettingen

De NBA heeft het Disney-complex in Florida uitgekozen voor de resterende wedstrijden, maar net in die staat woedt het coronavirus nog volop. Bovendien testten al 16 spelers positief en gaan veel NBA-sterren voorop in het Black Lives Matter-protest.

In een interview met het Amerikaanse magazine Time verklaart NBA-commissioner Silver dat er zelfs geen garantie is dat de 22 gekwalificeerde teams volgende week naar Florida kunnen afreizen. Tussen 7 en 9 juli worden ze in Orlando verwacht. „Omdat het virus zo onvoorspelbaar is, moeten we altijd een slag om de arm houden”, aldus Silver. „’It’s never full steam, no matter what’. En als we veel bijkomende besmettingen vaststellen, houden we er alsnog mee op.”

Wat die ’significant spread’ concreet inhoudt, liet Silver aan de wetenschappers over. Uit recente tests op 302 spelers kwamen 16 positieve gevallen naar boven. Tegelijkertijd beklemtoonde Silver dat er weinig plekken in de States zo veilig zullen zijn als het Disney-complex. Ook wie geen symptomen vertoont, zal systematisch getest worden. „De NBA kan zelfs een model zijn voor de heropening van andere industrieën.”

Barricaden

Een bijkomende ’probleem’ voor Silver is dat geen enkele sport zo militant is als de NBA. Zijn spelers beklimmen massaal de barricades in het kader van de Black Lives Matter-woede. Onder meer Brooklyn Nets-vedette Kyrie Irving heeft om die reden al bezwaar gemaakt tegen de herstart. Als de hele jaargang van de kalender zou verdwijnen, biedt dat meer ruimte voor activisme. De moord op George Floyd heeft in de States een nieuwe impuls gegeven aan de strijd tegen onrecht en discriminatie.

Silver is zich bewust van het probleem, maar wijst erop dat de hele wereld zal toekijken naar de herstart. De NBA en de spelersvakbond overwegen om Black Lives Matter-opschriften aan te brengen in de drie zalen van het complex. Spelers zouden ook de kans krijgen om in plaats van hun naam, slogans op hun truitjes te zetten. „Zowat 75 procent van de spelers zijn zwart, waarbij enkele van de bekendste zwarte mensen ter wereld zitten”, aldus Silver. „Ik begrijp dat ze hun stem willen laten horen.”