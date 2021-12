Standard Luik grijpt in tegen supportersgeweld en legt kaartverkoop stil

Aanhangers van Standard gooiden na de 0-3 van Charleroi vuurwerk, rookbommen en vuurpijlen op het veld. Na een korte onderbreking besloot de scheidsrechter de competitiewedstrijd in de 87e minuut te beëindigen, nadat er wederom vuurwerk was afgestoken. Tientallen fans van de thuisclub betraden daarna het veld.

Standard Luik zegt de incidenten te betreuren en veroordeelt het gedrag van de supporters in een verklaring op de website. „We begrijpen heel goed dat er onvrede is bij onze supporters omtrent de huidige sportieve situatie. Maar we kunnen niet tolereren dat een minderheid ver over de schreef gaat en illegale handelingen pleegt in en rond ons stadion. Een voetbalstadion moet een plaats blijven waar de wetten worden nageleefd en waar de aanwezige mensen veilig zijn.”

Bepaalde vakken op de tribunes van Sclessin blijven „tot nader order” gesloten. Standard heeft de kaartverkoop voor de komende thuiswedstrijden stilgelegd en verkoopt voorlopig ook geen tickets voor uitwedstrijden aan bepaalde ’sfeergroepen’.

