Van deze wielrenners moest België te vroeg afscheid nemen

Op 4 april 2018 bezwijkt Michael Goolaerts (23) van Veranda’s Willems-Crelans op een kasseistrook tijdens Parijs-Roubaix. Zijn ploegmakkers rijden verder, zonder dat ze weten wat er precies aan de hand is. Pas later komt de mokerslag: Goolaerts is overleden in een ziekenhuis in Rijsel aan een hartstilstand.

Najaar 2018. Al een paar weken klaagt Jimmy Duquennoy (23) over vermoeidheid, maar bloedtests tonen niets abnormaals. En dus traint de profwielrenner van WB Aqua Protect Veranclassic voort. Op 5 oktober 2018 bezwijkt hij naast zijn vriendin na een hartstilstand.

Op 6 november 2017 wordt belofte Bjarne Vanacker (20) van EFC-L&R-Vulsteke dood aangetroffen in zijn bed. De precieze oorzaak van het overlijden van de veelzijdige wielrenner wordt nooit gevonden.

Op 28 maart 2016 wordt Daan Myngheer (22) plots onwel tijdens het slot van de ochtendetappe van het Internationaal Wegcriterium op Corsica. Hij stapt van de fiets en krijgt een hartstilstand. De wielrenner van Roubaix Lille Metropole overlijdt in het ziekenhuis.

Antoine Demoitié (25) komt op 27 maart 2016 tijdens Gent-Wevelgem ten val en wordt aangereden door een motor. Een hersentrauma wordt de renner van Wanty-Groupe Gobert fataal.

Antoine Demoitié Ⓒ AFP

Op 30 augustus 2014 overlijdt Igor Decraene (18) nadat hij wordt aangereden door een trein. Hij rijdt voor de Tieltse Rennersclub maar heeft net een contract getekend bij het beloftenteam van Omega Pharma-QuickStep. Decraene werd Belgisch kampioen én wereldkampioen tijdrijden bij de junioren.

Profrenner Kristof Goddaert (27) van IAM Cycling komt op 18 februari 2014 ten val, een bus van De Lijn kan hem niet meer ontwijken. De Oost-Vlaming werd twee keer bijna Belgisch kampioen: in 2012 werd hij tweede achter Tom Boonen, drie jaar eerder werd hij derde achter Gilbert en Boonen.

Rob Goris (30) overlijdt op 5 juli 2012 onverwacht aan hartfalen in zijn slaap, in een hotel tijdens de Ronde van Frankrijk. De avond voordien is de profrenner van Accent Jobs-Veranda’s Willems nog te gast geweest in ‘Vive le vélo’.

De uitvaart van Rob Goris. Ⓒ VOS, COR

Bij een valpartij in de afdaling van de Passo del Bocco tijdens de Giro op 9 mei 2011, loopt Wouter Weylandt (26) een schedelbreuk op. Medische hulp kan niet meer baten. Weylandt maakt op dat moment deel uit van Team Leopard-Trek, maar reed jaren voor Quick Step.

Wouter Weylandt Ⓒ VOS, COR

Amper vijf dagen voor zijn 22ste verjaardag, op 5 februari 2009, wordt Frederiek Nolf (21) levenloos in bed aangetroffen tijdens de Ronde van Qatar. De West-Vlaamse renner van Topsport Vlaanderen is overleden aan een hartstilstand.