EK-nieuws: Engelse EK-spelers Mount en Chilwell uit voorzorg in isolatie

MAANDAG 21 JUNI

Engelse EK-spelers Mount en Chilwell uit voorzorg in isolatie

19.18 uur: De Engelse voetbalbond heeft de internationals Mason Mount en Ben Chilwell uit voorzorg in isolatie gezet. Het duo van Chelsea heeft vrijdag bij de EK-wedstrijd op Wembley tegen Schotland (0-0) nauw contact gehad met Billy Gilmour. Die Schotse middenvelder van Chelsea, winnaar van de Champions League, bleek maandag positief op het coronavirus.

Hoewel alle Engelse internationals zowel zondag als maandag een negatieve testuitslag hadden, heeft de bond toch besloten om middenvelder Mount (ex-Vitesse) en linksback Chilwell voorlopig af te zonderen van de rest van de selectie. „Dat doen we in afwachting van verdere gesprekken met de Engelse gezondheidsdienst.”

Mount heeft op dit EK een basisplaats bij Engeland, Chilwell is reserve. Engeland sluit de groepsfase van het EK dinsdag af tegen Tsjechië. Beide landen hebben 4 punten. Met een gelijkspel verzekeren ze zich beide van een plek in de achtste finales.

Maguire voelt zich fit genoeg om te gaan spelen voor Engeland

18.12 uur: Harry Maguire is fit genoeg om dinsdag met Engeland tegen Tsjechië te voetballen, in de laatste ronde van de groepsfase van het Europees kampioenschap. De centrale verdediger van Manchester United kwam wegens een enkelblessure de eerste twee wedstrijden nog niet in actie.

„Ik voel me goed en word met de dag sterker”, zei Maguire. „Van de enkel heb ik geen last meer en mijn vertrouwen groeit. De vorm wordt ook bij elke training beter. Ik hoop dat ik nu een kans krijg dat ook in de wedstrijd te laten zien.”

Engeland en Tsjechië hebben beide 4 punten na twee wedstrijden. Bij een gelijkspel gaan ze alle twee naar de achtste finales. De andere landen in de groep, Schotland en Kroatië, staan op 1 punt.

München vraagt UEFA toestemming voor stadion in regenboogkleuren

17.22 uur: De stad München heeft toestemming gevraagd aan de Europese voetbalbond UEFA en de Duitse bond DFB om het plaatselijke stadion bij het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije in regenboogkleuren te verlichten. „Wij staan voor diversiteit, tolerantie en echte gelijkheid in sport en in de gehele maatschappij, dat willen we op deze manier tonen”, zegt burgemeester Dieter Reiter in een toelichting.

Het initiatief is bovendien een protest tegen een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ’promoten’ onder jongeren tot 18 jaar. De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

De Hongaarse regering vindt het idee van München maar niets. „Het is schadelijk en zelfs gevaarlijk de sport op deze manier te gebruiken voor een politiek standpunt”, zei minister Peter Szijjarto. „Dit is vaker gebeurd in de geschiedenis en is nooit goed afgelopen. Het EK voetbal staat helemaal los van onze wetgeving. Ik weet dat er bezwaren zijn tegen onze nieuwe wet in West-Europese landen. Maar die op deze manier uiten is fout.

Manuel Neuer, de aanvoerder van het Duitse elftal, speelt op het EK steeds met een band in de regenboogkleuren om zijn bovenarm. Hier heeft de UEFA zich al over gebogen. De instantie had er geen bezwaar tegen.

Svanberg terug bij Zweden na coronabesmetting

16.38 uur: Mattias Svanberg is na een besmetting met het coronavirus terug bij het Zweedse nationale voetbalelftal. De 22-jarige middenvelder trainde maandag voor het eerst weer mee, al deed hij dat nog niet voluit. Zweden staat op de Europese titelstrijd bovenaan in groep E.

Voor Svanberg komt de volgende wedstrijd, woensdag tegen Polen in de Russische stad Sint-Petersburg, ongetwijfeld nog te vroeg.

Eerder keerde ook al Dejan Kulusevski terug na een besmetting. Middenvelder Albin Ekdal miste maandag uit voorzorg een trainingssessie.

De Zweden staan op kop in groep E op het EK. Ze speelden gelijk tegen Spanje (0-0) en wonnen met 1-0 van Slowakije.

Coronabesmetting op EK bij Schotland, alle Engelsen negatief

15.58 uur: Geen van de 26 spelers uit de Engelse EK-selectie heeft het coronavirus opgelopen, bevestigt de Engelse voetbalbond maandag. Die angst ontstond nadat de Schotse middenvelder Billy Gilmour, die vrijdag met zijn land op Wembley tegen Engeland speelde (0-0), positief had getest op het coronavirus.

Gilmour mist daardoor dinsdag de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië. De middenvelder van Chelsea gaat tien dagen in quarantaine, meldt de Schotse voetbalbond. Engeland sluit de groepsfase van het toernooi af tegen Tsjechië.

EK voorbij voor geblesseerde Dembélé

11.44 uur: Het EK voetbal is voorbij voor de Fransman Ousmane Dembélé. De speler van FC Barcelona liep bij de wedstrijd in de groepsfase tegen Hongarije (1-1) een knieblessure op.

Hij kwam na rust als invaller in het veld, maar Dembélé moest zich 25 minuten later alweer laten vervangen. De Franse voetbalbond liet maandag weten dat Dembélé zeker drie weken nodig heeft om van zijn kwetsuur te herstellen. Hij kan daarom tijdens het EK niet meer meedoen.

Kuipers krijgt leiding over Slowakije - Spanje

11.19 uur: Slowakije en Spanje strijden woensdag om een plek bij de laatste zestien en doen dat onder leiding van Björn Kuipers. De Nederlandse arbiter is aangewezen om dit groepsduel in goede banen te leiden.

Spanje moet woensdag winnen om de EK-droom levend te houden. Na twee gelijke spelen tegen Zweden en Polen is de situatie niet heel rooskleurig voor de ploeg van Luis Enrique. Slowakije heeft aan een remise voldoende om de volgende ronde te bereiken.

Voor Kuipers is dit de tweede wedstrijd die hij dit EK mag fluiten. Eerder had hij al de leiding bij Denemarken - België (1-2).

Engelsen kopiëren kapsel Foden bij EK-winst

10.36 uur: Het blonde kapsel van Phil Foden is deze weken al flink besproken in de Britse tabloids. Ook binnen de ploeg van de Engelsen is het onderwerp van gesprek, zo laat de jonge ster van Manchester City weten.

„Als we dit toernooi winnen, dan moeten de andere spelers hetzelfde kapsel nemen als ik. Ze zijn allemaal al akkoord”, vertelt Foden tegenover TalkSport. De middenvelder erkent dat het plan enigszins is afgekeken. „Volgens mij heeft Roemenië in het verleden ook al eens zoiets gedaan, waarbij iedereen dezelfde coupe had.”

ZONDAG 20 JUNI

Southgate laat teleurstellende spits Kane niet vallen

18.42 uur: Bondscoach Gareth Southgate van Engeland is niet van plan om zijn aanvoerder Harry Kane voor de beslissende groepswedstrijd tegen koploper Tsjechië, dinsdag in Londen, te laten vallen. „Je kunt er van uit gaan dat hij weer een basisplaats heeft. Hij is van grote waarde voor het team. Niet alleen door de doelpunten die hij maakt, maar ook in het creëren van kansen en al het andere dat hij meebrengt”, liet Southgate desgevraagd weten.

De aanvaller van Tottenham Hotspur kwam in de eerste twee duels met Kroatië (1-0) en Schotland (0-0) niet tot scoren. De topscorer van de Premier League (23 treffers in het afgelopen seizoen) werd in beide duels zelfs gewisseld. Door zijn teleurstellende EK-start staat de positie van Kane in het Engelse elftal inmiddels nadrukkelijk ter discussie. Southgate wil echter van geen reserverol voor zijn captain weten.

„Ik begrijp dat er weer veel vragen over Harry komen”, zei de bondscoach. „Maar hij heeft dit in zijn carrière misschien al wel honderd keer meegemaakt. Ik heb in mijn huidige rol ook al vaak duidelijkheid moeten geven over zijn positie. Maar op zulke momenten kwam hij altijd met de goals die ons verder brachten. Daar reken ik nu ook weer op.”

David Alaba wil 29e verjaardag dinsdag niet thuis vieren

17.48 uur: Aanvoerder David Alaba van de Oostenrijkse voetbalploeg wil zijn 29e verjaardag dinsdag niet in huiselijke kring vieren. Dat zou namelijk betekenen dat de aanwinst van Real Madrid met de nationale ploeg is uitgeschakeld op het EK. „Dit jaar vier ik mijn verjaardag met het team”, zegt de voormalige basisspeler van Bayern München vol vertrouwen.

In groep C, met het Nederlands elftal zeker van de poulewinst en Noord-Macedonië al uitgeschakeld, staan Oekraïne en Oostenrijk op 3 punten. De winnaar van het onderlinge duel, maandag in Boekarest, verzekert zich van de tweede plaats in de groep, goed voor een plek in de achtste finales. Met een gelijkspel gaat Oekraïne als nummer 2 en waarschijnlijk ook Oostenrijk als nummer 3 door.

Alaba wilde een dag voor de beslissende groepswedstrijd niet speculeren over een mogelijk akkoordje tussen beide teams, met een ’salonremise’ tot gevolg. „Daarvoor is voor iedereen bij ons deze wedstrijd veel te belangrijk. We willen geschiedenis schrijven”, doelde hij op het feit dat Oostenrijk bij het EK voetbal nog nooit de knock-outfase bereikte.

Bij Oostenrijk heeft de veelbesproken aanvaller Marko Arnautovic sowieso een basisplaats. De oud-spits van FC Twente is verlost van een schorsing vanwege een woede-uitbarsting richting een tegenstander, nadat hij als invaller had gescoord tegen Noord-Macedonië (3-1). Arnautovic miste daardoor het verloren duel met Nederland (2-0). „Marko speelt vanaf het beginsignaal. Hij kan ons zonder twijfel helpen tegen Oekraïne. Marko heeft de kwaliteiten om een wedstrijd te beslissen”, zei bondscoach Franco Foda.

Oostenrijk en Oekraïne willen niets weten van een akkoordje op EK

14.58 uur: Oekraïne en Oostenrijk gaan maandag in hun onderlinge duel in de groepsfase van het Europees kampioenschap allebei voor de winst. Beide landen hebben naar alle waarschijnlijkheid aan een gelijkspel genoeg om de achtste finales te halen, maar van een onderling akkoord is geen sprake, verzekerden de bondscoaches en spelers zondag.

Bij een gelijkspel komen de twee landen, achter groepswinnaar Nederland, op 4 punten uit. Oekraïne gaat dan, vanwege een beter doelsaldo, als nummer 2 door. Oostenrijk behoort met 4 punten naar alle waarschijnlijkheid tot een van de vier beste nummers 3.

„We gaan het veld op om te winnen”, zei Georgi Boesjtsjan, doelman van Oekraïne. „Wij willen niets anders”, aldus de Oostenrijkse middenvelder Konrad Laimer.

Oostenrijk, dat de groepsfase op een EK nog niet eerder wist te overleven, heeft weer de beschikking over Marko Arnautovic. De oud-speler van FC Twente was tegen Oranje (2-0 verlies) geschorst. „Tegen Oekraïne zal ik weer 100 procent alles geven voor Oostenrijk”, beloofde Arnautovic.

Deschamps heeft spijt dat hij Pavard liet staan bij Frankrijk

14.55 uur: De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft spijt dat hij rechtsback Benjamin Pavard zaterdag op het veld liet staan in de tweede groepswedstrijd op het EK tegen Hongarije. De verdediger van Bayern München kwam al in de openingsfase na een duel ongelukkig terecht. „Daar had hij last van, maar spelers willen altijd op het veld blijven staan. Al is het op slechts één been”, zei Deschamps.

Naar eigen zeggen wist hij niet dat Pavard last had van de val. „Achteraf had ik hem moeten wisselen. Maar omdat Benjamin niets zei, had ik geen informatie”, aldus de bondscoach.

Volgens Deschamps hadden de klachten van Pavard niets te maken met het gewonnen openingsduel met Duitsland (0-1). Pavard was toen naar eigen zeggen ”10 à 15 seconden buiten bewustzijn” nadat hij omver was gekegeld door Robin Gosens. De Fransman speelde de wedstrijd in München ’gewoon’ uit. Het leidde tot kritiek van de internationale spelersvakbond FIFPro. Volgens de UEFA bleek uit onderzoek dat Pavard geen hersenschudding had opgelopen.

In het Franse kamp zijn ook zorgen om Ousmane Dembélé. De aanvaller van FC Barcelona kwam tegen Hongarije (1-1) na rust als invaller in het veld, maar Dembélé moest zich 25 minuten later alweer laten vervangen met een knieblessure. „We gaan hem onderzoeken”, zei Deschamps. Frankrijk (4 punten) sluit de groepsfase woensdag in Boedapest af tegen Portugal, dat 3 punten heeft.

Griezmann: Benzema heeft een doelpunt nodig

14.54 uur: Het komt op het Europees kampioenschap vanzelf goed met Karim Benzema. Dat is de overtuiging van Antoine Griezmann, mede-international van de Franse ploeg.

Benzema keerde kort voor het toernooi, na ruim vijf jaar afwezigheid, terug bij de nationale ploeg. De verwachtingen rond de spits van Real Madrid waren hoog, maar hij wist in twee oefenwedstrijden en twee EK-wedstrijden nog niet te scoren. Griezmann deed dat zaterdag tegen Hongarije (1-1) wel.

„Benzema geniet de volle steun van staf en spelers”, aldus Griezmann. „Hij heeft zin om te scoren, net zoals Kylian Mbappé en ik. Je hebt dat nodig om bevrijd te kunnen spelen. Als hij zijn eerste doelpunt heeft gemaakt, zullen de andere treffers snel volgen. Het vervelendste zou zijn als je geen kansen krijgt, maar dat is niet het geval.”

Olivier Giroud moet vanwege de rentree van Benzema voorlopig genoegen nemen met een rol als reserve. Griezmann vindt dat Giroud goed met de situatie omgaat. „Ik zit met hem aan tafel, die jongen lacht altijd. In de kleedkamer en op het veld geeft hij alles. Het is uitzonderlijk zo’n spits te hebben, want het is voor hem ook niet makkelijk. We weten dat hij klaar is om het verschil te maken. Het is prachtig wat hij voor de groep doet.”

Hongaren hebben captain terug voor duel met Duitsland

12.16 uur: Hongarije kan woensdag in de laatste groepswedstrijd tegen Duitsland beschikken over Adam Szalai. De 33-jarige aanvoerder viel zaterdag in het duel met de Fransen (1-1) halverwege uit nadat hij een tik tegen zijn hoofd kreeg. Bij onderzoek in het ziekenhuis kwamen geen ernstige blessures naar voren bij de aanvaller.

Hongarije staat na twee wedstrijden op de laatste plaats in de groep en heeft tegen Duitsland een overwinning nodig om in het toernooi te blijven.

België in laatste groepsduel met Finland zonder Thorgan Hazard

11.17 uur: Thorgan Hazard doet maandag op het Europees kampioenschap voetbal niet mee in de laatste groepswedstrijd van België tegen Finland. De aanvallende middenvelder van Borussia Dortmund heeft een lichte knieblessure en stapt zondag niet het vliegtuig in richting Sint-Petersburg.

België is na zeges op Rusland (3-0) en Denemarken (2-1) al zeker van een plaats in de achtste finales. Bij een overwinning of een gelijkspel eindigt het elftal van bondscoach Roberto Martinez als eerste in groep B. Martinez liet vrijdag al weten dat Thomas Vermaelen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Eden Hazard tegen Finland sowieso vanaf het begin meedoen.

Dronepiloot gearresteerd in München voor Duitsland-Portugal

7.09 uur: De Duitse politie heeft zaterdag voorafgaand aan de EK-wedstrijd Duitsland-Portugal in München een dronepiloot gearresteerd voor het overtreden van een vliegverbod boven het stadion. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een 48-jarige man die kort is vastgehouden om zijn gegevens vast te leggen.

Vlak voor de aftrap van het topduel op het EK tussen Duitsland en Frankrijk, afgelopen dinsdag, was er ook al een incident. Toen landde een parachutist op het veld van het stadion in München en raakten twee mensen in het stadion gewond. Het ging om een activist van Greenpeace. De milieuorganisatie maakte kort daarna excuses voor de protestactie die vanwege een technisch mankement niet goed zou zijn verlopen. Beide incidenten hebben niets met elkaar te maken.

ZATERDAG 19 JUNI

Pool Kozlowski nu de jongste speler ooit op EK

23:14 uur De Pool Kacper Kozlowski is sinds zaterdag de jongste voetballer die ooit op een Europees kampioenschap uitkwam. De middenvelder viel tijdens het duel met Spanje (1-1) in de 55e minuut in, op een leeftijd van 17 jaar en 246 dagen. Hij loste daarmee de Engelse speler Jude Bellingham af, die sinds zondag even de jongste was met 17 jaar en 349 dagen.

Kozlowski zal het record ongetwijfeld wat langer vasthouden dan Bellingham, aangezien er momenteel op het EK geen nog jongere speler aanwezig is.

Zwitserland heeft ’papa’ Sommer terug voor beslissend EK-duel

20:35 uur Zwitserland kan in de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Turkije beschikken over doelman Yann Sommer. De keeper van Borussia Mönchengladbach was woensdag direct na het verloren duel met Italië (3-0) terug naar zijn woning in Duitsland gegaan, voor de geboorte van zijn tweede kind.

„Het was heel stressvol en emotioneel, maar desondanks heel fijn”, zei Sommer. „Ik heb genoten van de dag na de wedstrijd. Onze kinderen hebben elkaar toen voor het eerst ontmoet. Ik kan weinig mooiere momenten bedenken.”

Sommer zat twee dagen later in Bakoe naast bondscoach Vladimir Petkovic bij de persconferentie. „We hebben grote plannen”, zei de doelman. De Zwitsers hebben 1 punt, behaald tegen Wales (1-1).

Verratti keert tegen Wales terug in de basis bij Italië

19:30 uur Marco Verratti keert zondag in de laatste groepswedstrijd op het EK, tegen Wales, terug in het Italiaanse elftal. De middenvelder van Paris Saint-Germain miste de eerste twee duels op de Europese eindronde vanwege een knieblessure.

„Marco moet ritme opdoen en spelen. Na heel wat dagen meetrainen is hij fit”, zei bondscoach Roberto Mancini. „We gaan kijken hoe hij zich na de eerste helft voelt, of hij dan door kan gaan.”

De bondscoach liet doorschemeren tegen Wales eel wat wijzigingen te gaan doorvoeren in zijn ploeg. „We hebben 26 spelers van gelijkwaardig niveau. We gaan onze derde wedstrijd op rij in tien dagen tijd spelen in een temperatuur van 32 graden Celsius. Dan heb je frisse spelers nodig.”

Klopp hoopt dat Duitse bondscoach Löw waardig afscheid krijgt

18.07 uur: Toptrainer Jürgen Klopp van Liverpool hoopt dat de Duitse bondscoach Joachim Löw op het Europees kampioenschap voetbal een waardig afscheid krijgt. En dan het liefst in de vorm van een Europese titel. „Dat zou een prachtige bekroning voor hem zijn, na een ongekend succesvol tijdperk.”

Vlak voor de tweede wedstrijd op het EK van de Duitsers, tegen Portugal, voegde Klopp er wel aan toe dat hij het iets anders zou aanpakken dan zijn landgenoot. „Ik zou met vier verdedigers spelen, in plaats van drie. Dat maakt de taakverdeling in het veld veel logischer. Maar elke trainer heeft zo zijn eigen ideeën. Misschien is dit ook succesvol.”

Klopp werd vaak genoemd als mogelijke opvolger van Löw, die na het EK stopt als bondscoach. De voormalig trainer van Borussia Dortmund wil echter niet weg bij Liverpool. Inmiddels is bekend dat Hansi Flick, het afgelopen seizoen de baas bij Bayern München, Löw gaat opvolgen.

Belg De Bruyne heeft nog steeds last van ’dood gevoel’ in gezicht

17.03 uur: Kevin de Bruyne heeft nog steeds last van een „dood gevoel” in het linkerdeel van zijn gezicht. Dat zei de spelverdeler van het Belgische voetbalelftal, die kort voor het begin van de Europese titelstrijd een operatie onderging vanwege een breukje aan een oogkas. Hij maakte in de tweede groepswedstrijd van de Belgen, tegen Denemarken, desondanks een indrukwekkende rentree.

„Het is vervelend, maar ik raak er aan gewend”, zei De Bruyne. „De dokters hebben me verteld dat dit nog maanden zo kan blijven. Maar het is niet zo dat het mij hindert in m’n spel. Ook de angst om een kopduel aan te gaan wordt steeds minder. Als ik in het veld sta, denk ik eigenlijk helemaal niet meer aan de blessure. Dat is een goed teken.”

De Bruyne liep de blessure op bij Manchester City in de verloren finale van de Champions League tegen Chelsea. Hij viel in tegen Denemarken en was met een doelpunt en een assist beslissend in het met 2-1 gewonnen duel. België heeft op het EK na twee duels 6 punten.

Duitse bondscoach zet geen extra verdediger op Ronaldo

13.55 uur: De Duitse bondscoach Joachim Löw wil in het tweede groepsduel tegen Europees kampioen Portugal zaterdag geen speciale verdediger op sterspeler Cristiano Ronaldo zetten. „Nee dat doen we niet”, zei Löw. „Cristiano is ook zo dat hij dan weer op links opduikt, dan weer via de vleugel op rechts. Wij willen niet alles laten opentrekken, maar juist de ruimte waar hij is, bewaken. Daar moeten we het duel aangaan met de tegenstander. Dat is de opdracht.”

De EK-topscorer aller tijden heeft in zijn vier interlands tegen Duitsland nog nooit gescoord. Maar volgens Löw gaat het er in München zondagavond niet om alleen de 36-jarige vedette te stoppen. „Ronaldo is natuurlijk nog altijd heel sterk en een van de beste spelers die er is. Maar we moeten ook op de andere spelers letten.”

Duitsland staat onder druk nadat de eerste groepswedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk met 1-0 werd verloren.

Roemeen Kovacs fluit voor tweede keer duel van Oranje

11.54 uur: De laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het Europees kampioenschap staat maandag onder leiding van Istvan Kovacs. Het is de tweede keer dat de 36-jarige Roemeen Oranje fluit. In oktober vorig jaar was Kovacs scheidsrechter bij de ontmoeting in de Nations League tussen Bosnië en Herzegovina en Nederland (0-0).

Kovacs wordt geassisteerd door zijn landgenoten Vasile Florin Marinescu en Ovidiu Artene. De vierde official is Georgi Kabakov uit Bulgarije.

Kovacs was vier jaar geleden in de Europa League scheidsrechter bij AZ tegen Maccabi Tel Aviv.

Het Nederlands elftal is na twee duels al zeker van groepswinst. Noord-Macedonië staat na nederlagen tegen Oostenrijk (3-1) en Oekraïne (2-1) op de laatste plaats in groep C.

Rusland verwacht verdediger Fernandes terug voor duel met Denen

11.01 uur: Het Russisch elftal verwacht dat verdediger Mário Fernandes inzetbaar zal zijn in het derde groepsduel tegen de Denen. Fernandes raakte woensdag geblesseerd toen hij in de gewonnen wedstrijd tegen Finland hard op zijn rug neerkwam en met brancard van het veld moest.

„Tijdens de wedstrijd waren we ongerust, zelfs onze teamarts kon geen duidelijkheid geven”, zei verdediger Daniil Fomin. „Nu weten we dat alles goed is en hopen we dat hij al in de volgende wedstrijd kan meespelen.”

Ook aanvaller Aleksandr Sobolev was optimistisch over Fernandes. „Alles lijkt goed te zijn bij hem. Het medische team werkt met hem en ik hoop dat hij kan spelen.”

Rusland speelt maandag in Kopenhagen tegen Denemarken dat de eerste twee groepswedstrijden heeft verloren.

26 arrestaties rond EK-wedstrijd Engeland-Schotland

07.07 uur: Voor, tijdens en na de EK-wedstrijd Engeland-Schotland zijn in Londen 26 mensen gearresteerd, heeft de Britse politie bekendgemaakt. De aanhoudingen zijn verricht vanwege verstoring van de openbare orde, wapenbezit, dronkenschap en het aanvallen van agenten. Een aantal politiemannen liep daarbij lichte verwondingen op, aldus de politie.

De meeste mensen zijn gearresteerd in het centrum van Londen en in de buurt van Wembley waar de wedstrijd vrijdagavond werd gespeeld. Volgens de politie vormde zich na het 0-0 gelijkspel op Leicester Square, in het centrum van de Britse hoofdstad, „een grote menigte.” Rond 01.15 uur greep de politie in en veegde het plein schoon. Al bleven groepen mensen zich ophouden in omliggende gebieden.

VRIJDAG 18 JUNI

Toernooi lijkt voorbij voor Oostenrijker Lazaro

23:59 uur: Voor de Oostenrijkse voetballer Valentino Lazaro is het Europees kampioenschap vermoedelijk voorbij. De aanvallende middenvelder, die dit seizoen door Inter werd uitgeleend aan Borussia Mönchengladbach, liep donderdag in de tweede groepswedstrijd tegen Nederland een spierblessure in het rechterdijbeen op.

Een MRI-scan, gemaakt in Innsbruck, maakte duidelijk wat de schade was. De laatste groepswedstrijd van de Oostenrijkers, maandag tegen Oekraïne, komt zeker te vroeg voor de speler.

Als Oostenrijk wint van Oekraïne gaat het land door naar de volgende ronde, mogelijk is een gelijkspel voldoende.

De Bruyne, Hazard, Witsel en Vermaelen in basis bij België

17.17 uur: Spelmaker Kevin De Bruyne, aanvoerder Eden Hazard, middenvelder Axel Witsel en verdediger Thomas Vermaelen kunnen maandagavond rekenen op een basisplaats bij België in het afsluitende EK-groepsduel met Finland. Volgens bondscoach Roberto Martinez heeft het aansterkende viertal wedstrijdritme nodig voor het vervolg van het toernooi.

België kan zich na twee overwinningen in poule B al gaan richten op de knock-outfase. Een gelijkspel tegen Finland is voldoende voor de groepswinst. „Op dit moment moeten we testen hoeveel minuten ze aankunnen”, vertelde Martinez in Tubeke. „We moeten die wedstrijd vooral gebruiken om ons voor te bereiden op de achtste finales.”

De Bruyne, Eden Hazard en Witsel vielen donderdag in Kopenhagen tijdens het gewonnen duel met Denemarken na de rust in. Onder aanvoering van dit drietal zette België in de tweede helft een achterstand van 1-0 om in een zege van 1-2. De Bruyne, amper hersteld van een neus- en oogkasbreuk, was de gevierde man met het winnende doelpunt en een assist. Vermaelen mocht in de extra tijd van het duel ook nog even meedoen.

Voetbal: Italië met rouwbanden vanwege overlijden Giampiero Boniperti (92)

15.24 uur: Juventus rouwt om erevoorzitter Giampiero Boniperti, die op 92-jarige leeftijd is overleden. Boniperti speelde zijn hele carrière voor de ’Oude Dame’ en was daarna geruime tijd voorzitter van de club uit Turijn. „Een immense legende”, zo omschrijft Juventus hem.

Als makkelijk scorende vleugelspits veroverde Boniperti tussen 1946 en 1961 vijf landstitels en twee nationale bekers met Juventus. De Italiaanse international werd in het seizoen 1947-1948 met 27 doelpunten topscorer van de Serie A. Boniperti maakte in totaal 179 goals voor Juventus. Hij was geruime tijd de topscorer aller tijden van Juventus, maar Boniperti raakte dat record kwijt aan Alessandro Del Piero.

Tussen 1971 en 1990 was Boniperti voorzitter. Onder zijn leiding veroverde Juventus zestien prijzen, waaronder de Europa Cup 1 en de wereldbeker voor clubs. Boniperti werd later benoemd tot erevoorzitter. Alleen Franzo Grande Stevens heeft die status ook bij ’Juve’. Italië speelt zondag tegen Wales emet rouwbanden vanwege het overlijden van Boniperti.

Gnabry hervat training bij Duitsland voor EK-duel met Portugal

12.34 uur: Een dag voor de kraker op het EK tegen Portugal heeft de Duitse aanvaller Serge Gnabry de groepstraining hervat. De vleugelspits van Bayern München, in 23 interlands goed voor zestien doelpunten, trainde donderdag apart vanwege knieklachten. Duitsland kan zich in München tegen de regerend kampioen van Europa geen nederlaag permitteren, na het verlies dinsdag tegen Frankrijk (0-1).

Met Gnabry in de ploeg verloor de ’Mannschaft’ van de wereldkampioen door een eigen doelpunt van Mats Hummels. Portugal begon het EK met een late overwinning op Hongarije (0-3). Als de Duitsers ook verliezen van Portugal, dan dreigt de ploeg van bondscoach Joachim Löw net als op het WK 2018 al in de groepsfase te stranden.

Verdediger Lukas Klostermann (RB Leipzig) ontbrak vrijdag op de training vanwege een spierblessure en kan niet meedoen. Jonas Hofmann werkte individueel aan het herstel van een knieblessure.

Busquets terug in Spaanse selectie na coronabesmetting

12.14 uur: Sergio Busquets is hersteld van een infectie met het coronavirus en sluit weer aan bij de Spaanse selectie op het EK voetbal. De laatste PCR-test leverde een negatieve uitslag op en dus mag de aanvoerder van Spanje weer aansluiten bij de selectie. Busquets vliegt vrijdag met zijn teamgenoten naar Sevilla, voor de tweede groepswedstrijd tegen Polen.

De middenvelder van FC Barcelona testte op 6 juni positief op het coronavirus in het trainingskamp ter voorbereiding op het EK en miste daardoor de eerste groepswedstrijd tegen Zweden. Busquets trainde in Barcelona individueel door omdat hij geen klachten had.

Uit voorzorg formeerde bondscoach Luis Enrique een ’schaduwselectie’, voor het geval naast Busquets meer spelers positief zouden testen en wijzigingen in de groep noodzakelijk zouden zijn. Alle voetballers van de Spaanse selectie zijn vorige week gevaccineerd tegen het coronavirus. De overheid besloot om hen voorrang te geven in het vaccinatieproces en ze vlak voor het toernooi in te enten.

Spanje begon het EK met een teleurstellend gelijkspel (0-0) tegen Zweden. Polen, zaterdag de tweede tegenstander in Sevilla, verloor met 2-1 van Slowakije.

DONDERDAG 17 JUNI

Maguire ’betrokken’ bij duel met Schotland

21.30 uur: De Engelse verdediger Harry Maguire wordt op de een of andere manier betrokken bij het tweede duel van Engeland op het Europees kampioenschap, vrijdag op Wembley tegen Schotland. Dat heeft bondscoach Gareth Southgate gezegd. Wat hij precies met de speler van Manchester United van plan is, zei hij nog niet.

Maguire was enige tijd geblesseerd. Hij miste met United onder meer de finale van de Europa League, het slot van de competitie en met de nationale ploeg die voorbereiding en de eerste wedstrijd op het EK. Volgens Southgate heeft hij inmiddels weer voluit getraind.

Engeland won het eerste duel op het EK van Kroatië.

UEFA: Pavard liep tijdens duel geen hersenschudding op

17.32 uur: De Franse voetballer Benjamin Pavard (25) heeft tijdens het duel met Duitsland op het Europees kampioenschap voetbal geen hersenschudding opgelopen. Dat deelde de UEFA mee, na onderzoek te hebben gedaan. De verdediger zei naderhand even buiten bewustzijn te zijn geweest. Volgens de protocollen had hij in het geval van een hersenschudding moeten worden vervangen.

De Franse artsen verklaarden dat ze kort na het incident geen verschijnselen van een hersenschudding bij Pavard hadden geconstateerd. Dat hij buiten bewustzijn was geweest was volgens hen evenmin aantoonbaar. Verder onderzoek een dag na de wedstrijd bevestigde volgens hen de diagnose. De speler zelf zei eerder zich kort na de botsing met de Duitser Robin Gosens goed te hebben gevoeld en verder geen problemen te hebben gehad bij het uitspelen van de wedstrijd.

Het duel werd gespeeld in München, in het stadion waar Pavard doorgaans met Bayern München zijn thuiswedstrijden speelt.

UEFA wijst teams op sponsorverplichtingen na ’bottlegate’ Ronaldo

16.22 uur: De UEFA is er niet blij mee dat spelers de flesjes drank van sponsoren uit beeld halen tijdens persconferenties op het EK. De Europese voetbalunie wijst alle teams erop dat ze contractuele verplichtingen hebben. Cristiano Ronaldo lijkt eerder deze week een trend te hebben gezet door twee flesjes Coca-Cola te verwijderen.

De 36-jarige sterspeler zette de cola weg en hield vervolgens een fles water omhoog en zei „water” in het Portugees. Dat werd wereldnieuws en wordt inmiddels ’bottlegate’ genoemd.

Zijn actie werd opgevolgd door de Fransman Paul Pogba, na de wedstrijd tegen Duitsland. Hij haalde een flesje bier van Heineken, dat voor hem stond, weg. Pogba, volgens ingewijden praktiserend moslim, lichtte zijn actie niet toe. Toernooidirecteur Martin Kallen heeft minder moeite met de actie van Pogba dan met die van Cristiano Ronaldo. Hij zei begrip te hebben voor spelers die zoiets doen vanwege religieuze redenen.

De Italiaan Manuel Locatelli was de volgende die een voorbeeld nam aan Ronaldo. Hij schoof donderdagavond na de gewonnen wedstrijd tegen Zwitserland demonstratief colaflesjes opzij om plaats te maken voor zijn flesje water.

De UEFA heeft nog geen maatregelen genomen en noemt eventuele sancties een zaak van de nationale bonden. Kallen is niet van plan om boetes uit te delen aan individuele spelers.

Nieuwe blessurezorgen voor Duitsland op EK

14.50 uur: De Duitse verdediger Lukas Klostermann heeft tijdens de training een blessure aan zijn dijbeen opgelopen. De speler van RB Leipzig is daardoor waarschijnlijk niet beschikbaar voor het EK-duel van zaterdag met Portugal. Klostermann kwam dinsdag niet in actie tijdens de verloren openingswedstrijd tegen Frankrijk (0-1).

Serge Gnabry trainde donderdag apart. De aanvaller van Bayern München stond tegen Frankrijk wel in de basis. Aanvaller Jonas Hofmann keerde terug van een knieblessure en trainde individueel. De wedstrijd tegen Portugal komt voor de speler van Borussia Mönchengladbach te vroeg.

Leon Goretzka trainde volledig mee met de groep en kan zaterdag wel spelen. „Ik denk dat hij een goede optie zou zijn om tijdens de wedstrijd in te brengen”, zei bondscoach Joachim Löw over de middenvelder van Bayern München.

Na de nederlaag tegen wereldkampioen Frankrijk kan de ’Mannschaft’ zich tegen Portugal, de regerend kampioen van Europa, geen nieuwe misstap permitteren. Anders dreigt een vroege uitschakeling. De Portugezen wonnen hun openingsduel met 3-0 van Hongarije.

Slowaakse voetballer op EK besmet met coronavirus

14.00 uur: Een voetballer uit de EK-selectie van Slowakije heeft een dag voor de groepswedstrijd tegen Zweden positief getest op het coronavirus. Dat bevestigde bondscoach Stefan Tarkovic tijdens een persconferentie in Sint-Petersburg. Het gaat om verdediger Denis Vavro.

Ook een lid van de begeleidingsstaf bleek besmet. Beiden zijn in zelfisolatie gegaan. „Ik heb met hem gesproken, hij vertoont geen symptomen”, zei Tarkovic over Vavro. De verdediger van de Italiaanse club Lazio bleef op de bank in de met 2-1 gewonnen eerste groepswedstrijd tegen Polen.

Slowakije neemt het vrijdagmiddag in Sint-Petersburg op tegen Zweden. Die ploeg had in de aanloop naar het EK ook al te kampen met meerdere coronabesmettingen. Zweden begon het EK met een gelijkspel (0-0) tegen Spanje.

Engelse verdediger Maguire terug voor EK-duel met Schotland

07.49 uur: De Engelse bondscoach Gareth Southgate kan vrijdag in de tweede groepswedstrijd op het EK, tegen Schotland, beschikken over Harry Maguire. De verdediger van Manchester United is hersteld van de enkelblessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield.

Maguire miste daardoor onder meer de finale van de Europa League tegen Villarreal. Zonder de duurste verdediger ter wereld, die in 2019 voor zo’n 90 miljoen euro van Leicester City naar ManUnited kwam, verloor de Engelse club via strafschoppen. Maguire zat zondag op de tribune bij de openingswedstrijd van Engeland op het EK tegen Kroatië (1-0).

„Ik heb nu weer een paar trainingen meegedaan en ik voel me goed”, zei Maguire. „Ik ben beschikbaar tegen Schotland, ik kijk er naar uit.” Southgate moet beslissen of hij het meteen aandurft om Maguire weer te laten starten. Tegen Kroatië stond Tyrone Mings centraal achterin naast John Stones. Raheem Sterling maakte na bijna een uur spelen het enige doelpunt op Wembley. Schotland begon het EK met een nederlaag in Glasgow tegen Tsjechië (0-2).

Zwitserse doelman Sommer tijdens EK naar huis voor geboorte

07.38 uur: De Zwitserse doelman Yann Sommer is na de verloren EK-wedstrijd in Rome tegen Italië (3-0) direct naar huis gegaan. Sommer, de nummer 1 onder de lat bij Zwitserland, staat op het punt om voor de tweede keer vader te worden. Hij kreeg van bondscoach Vladimir Petkovic toestemming om bij de geboorte van zijn tweede dochter te zijn.

De keeper van Borussia Mönchengladbach kon niet voorkomen dat Zwitserland in het Stadio Olimpico een forse nederlaag moest incasseren. De ploeg van Petkovic was het EK begonnen met een gelijkspel tegen Wales (1-1). Italië is met 6 punten in groep A al zeker van een vervolg op het EK, Wales lijkt zich met 4 punten ook te kunnen opmaken voor een wedstrijd in de achtste finales.

Zwitserland moet zondag in Bakoe de laatste groepswedstrijd tegen Turkije winnen om door te kunnen gaan. Onduidelijk is of Sommer dan weer onder de lat staat. Italië en Wales strijden in Rome om de eerste plek in de poule. Naast de nummers 1 en 2 van de zes poules gaan ook de vier beste nummers 3 door.

WOENSDAG 16 JUNI

Spelersvakbond FIFPro wil opheldering UEFA na ’knock-out’ Pavard

De mondiale spelersvakbond FIFPro wil van de UEFA weten waarom de Franse verdediger Benjamin Pavard mocht doorspelen nadat hij dinsdag in het duel met Duitsland (1-0) even ’knock-out’ was gegaan. „We willen uitgezocht hebben waarom het protocol bij hoofdletsel (’Concussion Charter’) niet is toegepast en waarom hij het speelveld dus niet heeft verlaten”, aldus FIFPro.

Pavard onthulde eerder op woensdag dat hij tijdens de wedstrijd tegen Duitsland ”10 à 15 seconden” buiten bewustzijn is geweest. Hij viel weg nadat hij omver werd gekegeld door de Duitse speler Robin Gosens, zonder dat de scheidsrechter hiervoor floot.

„Het was een shock”, zei Pavard. „Ik viel even helemaal weg. Gelukkig kwam ik snel weer bij mijn positieven en voelde ik me ook weer goed. Daarom kon ik verder spelen.”

Opvallend genoeg speelde de back het duel ook uit. Of hij in het volgende duel met Hongarije toestemming krijgt om te spelen is vooralsnog twijfelachtig. Vanwege regelgeving van de UEFA is de medische staf van elk elftal verplicht uiterste voorzichtigheid te betrachten bij hoofdletsel. Het is daarom zeer de vraag of Pavard het duel op basis van de huidige regels wel had mogen uitspelen. De FIFPro hoopt hierover op korte termijn opheldering van de UEFA te krijgen.

Dak ArenA is open tijdens Nederland - Oostenrijk

16.50 uur: Het dak van de Johan Cruijff ArenA is donderdag open tijdens de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het Europees kampioenschap tegen Oostenrijk. Dat is woensdag besloten na overleg tussen de UEFA en Nederlandse toernooiorganisatie.

Het wordt donderdag overdag opnieuw erg warm en in de avond kan het gaan regenen en onweren. In Amsterdam en omgeving lijkt dat wel mee te gaan vallen. Woensdag was het dak tussen 10.00 en 16.00 uur gesloten om de warmte buiten te houden. Donderdag gebeurt dat opnieuw. Daarna gaat het dak open.

De 16.000 bezoekers van de wedstrijd kunnen op www.euro2020amsterdam.com adviezen voor donderdag lezen. Enkele adviezen zijn om de zon gedurende de dag zoveel mogelijk te vermijden en alcoholgebruik te matigen. De medische posten rond de ArenA worden voorzien van extra water en ice packs. Ook zet de organisatie extra medewerkers in om bezoekers die vroeg arriveren bij het stadion extra te informeren.

Kulusevki na coronabesmetting terug bij Zweedse voetballers

15.23 uur: Dejan Kulusevki is na een besmetting met het coronavirus terug in de Zweedse selectie. De 21-jarige aanvaller van Juventus was woensdag weer aanwezig op het trainingskamp van de spelers, maar trainde nog individueel. Mogelijk is hij vrijdag van de partij, voor de tweede wedstrijd in de groepsfase tegen Slowakije.

Mattias Svanberg (22) van Bologna is de tweede Zweed die eerder positief testte. Hij is nog niet terug. Zweden begon het EK met een gelijkspel (0-0) tegen Spanje, één van de favorieten.

België met Vertonghen en De Bruyne op vliegtuig naar Denemarken

11.31 uur: De selectie van het Belgische voetbalelftal is woensdag met Jan Vertonghen en Kevin De Bruyne naar Denemarken vertrokken, waar donderdag het tweede duel op het Europees kampioenschap voetbal volgt. Vertonghen raakte bij de eerste ontmoeting tegen Rusland aangeslagen, De Bruyne ontbrak daar wegens een blessure.

De Bruyne hervatte maandag de groepstraining na zijn in de finale van de Champions League opgelopen neus- en oogkasbreuk. Vertonghen, die in de openingswedstrijd een enkelblessure opliep, trainde de afgelopen dagen niet of nauwelijks. Mogelijk is hij donderdag toch inzetbaar.

Denemarken verloor voor eigen fans de eerste wedstrijd, die werd overschaduwd door de hartstilstand van Christian Eriksen, tegen Finland (0-1). Met de middenvelder van de Italiaanse kampioen Inter gaat het inmiddels naar omstandigheden goed.

Castagne ondergaat operatie aan oogkas

10.31 uur: De Belgische international Timothy Castagne is geopereerd aan een dubbele breuk in een oogkas, die hij opliep in het duel op het Europees kampioenschap voetbal met Rusland. De verdediger botste met een tegenstander en werd meteen vervangen. Een paar uur later maakte bondscoach Roberto Martínez al bekend dat Castagne niet meer in actie komt op het toernooi, hoewel de speler zelf die optie liever nog open wilde houden.

België won het duel in Sint-Petersburg met 3-0.

Paul Pogba verwijdert flesje bier bij persconferentie

10.27 uur: Paul Pogba heeft na afloop van de wedstrijd van zijn land tegen Duitsland bij het Europees kampioenschap op een persconferentie een flesje bier van Heineken verwijderd, dat voor hem stond.

Eerder deed de Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo iets vergelijkbaars, door flesjes Coca-Cola in te ruilen voor water. Dat leidde wereldwijd tot veel reacties, mede van organisaties die zich bezighouden met het promoten van gezond eten en drinken.

Pogba, volgens ingewijden praktiserend moslim, gaf een persconferentie na de door Frankrijk gewonnen wedstrijd (1-0) omdat hij was uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Hij lichtte zijn actie niet toe. Coca-Cola en Heineken behoren tot de officiële sponsoren van het toernooi.

DINSDAG 15 JUNI

Italië hoopt in tweede groepswedstrijd EK op Verratti

19:20 uur De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini hoopt dat hij in de tweede groepswedstrijd op het EK, woensdagavond in Rome tegen Zwitserland, kan beschikken over Marco Verratti. De middenvelder van Paris Saint-Germain is zo goed als hersteld van een knieblessure.

„Het gaat iedere dag beter met Marco”, zei Mancini een dag voor het duel met de Zwitsers. „We bekijken woensdag of hij op de bank kan beginnen. We zijn heel optimistisch over zijn fysieke gesteldheid.”

Zonder Verratti opende Italië het EK vrijdag met een zege op Turkije (3-0). Het zelfvertrouwen is groot bij de ’Azzurri’, die al 28 wedstrijden ongeslagen zijn. De laatste nederlaag dateert van 10 september 2018. „We behoren tot de beste landen op dit EK”, zei Mancini. „Maar we weten dat we altijd op ons best moeten spelen, we winnen niet zomaar. Zwitserland behoort ook al jaren tot de tien, twaalf beste landen ter wereld. Ze bezorgen Italië altijd problemen.”

Mancini kan tegen de Zwitsers geen beroep doen op rechtsback Alessandro Florenzi, die tegen Turkije geblesseerd uitviel. Zwitserland begon het EK met een gelijkspel tegen Wales (1-1).

Einde EK voor ervaren Russische verdediger Zjirkov

16.09 uur: Rusland kan tijdens het EK voetbal geen beroep meer doen op Joeri Zjirkov. De ervaren verdediger liep in de eerste wedstrijd van de Russen een dijbeenblessure op.

De 37-jarige Zjirkov werd in het met 3-0 verloren duel met België vlak voor rust gewisseld. Vjatsjeslav Karavajev, tevens zijn ploeggenoot bij Zenit Sint-Petersburg, verving hem.

Rusland neemt het woensdagmiddag om 15.00 uur op tegen Finland, dat zaterdag met 1-0 te sterk was voor Denemarken.

Zweedse voetbalbond stapt naar politie na haatberichten voor Berg

15.41 uur: De Zweedse voetbalbond is van plan aangifte te doen wegens haatberichten jegens speler Marcus Berg. De Zweedse aanvaller werd na het 0-0-gelijkspel op het EK tegen Spanje onheus bejegend via sociale media.

Hoofd beveiliging Martin Fredman van de bond zei tegenover de Zweedse televisiezender SVT Sport dat het wordt gemeld bij de politie. „Er zijn waarschijnlijk veel mensen vandaag wakker geworden die spijt hebben van wat ze hebben geschreven”, zei Fredman. „Maar ze kunnen toch een belletje verwachten van de politie.”

De 34-jarige Berg, voormalig speler van FC Groningen en PSV, kreeg via sociale media commentaar omdat hij in het doelpuntloze gelijkspel in Sevilla een grote kans onbenut had gelaten.

De socialemediakanalen van Zweden waren eerder al het doelwit van haatberichten, nadat bekend was geworden dat Dejan Kulusevski positief had getest op het coronavirus. Hij werd ervan beschuldigd dat hij het virus mee de bubbel in had genomen na een diner met vrienden.

De Zweden, die tijdens het EK niet kunnen beschikken over hun topspits Zlatan Ibrahimovic, treden vrijdag aan tegen Slowakije.

Oranje voetbalt ook onder gesloten dak voor 16.000 fans op EK

14.27 uur: De tweede wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK tegen Oostenrijk wordt donderdag ook als het dak van de Johan Cruijff ArenA gesloten is voor 16.000 toeschouwers afgewerkt. Dat staan de coronaregels die gelden voor de duels op de Europese eindronde in Amsterdam toe.

„Zelfs met het dak dicht is het stadion niet letterlijk afgesloten”, meldt een woordvoerster van de speelstad Amsterdam op het EK. „Het aantal kubieke meters lucht is enorm. En het is ook altijd bewegende lucht.”

Er worden voor donderdagavond onweersbuien in Nederlands voorspeld. De Europese voetbalbond UEFA en de Johan Cruijff ArenA beslissen woensdag of het verstandig is om met een open dak te voetballen. Zoals het er nu uitziet, ontsnapt Amsterdam donderdag aan noodweer. Nederland en Oostenrijk spelen alleen onder een gesloten dak als de wedstrijd door een onveilige situatie, bijvoorbeeld onweer, in gevaar kan komen.

Het Nederlands elftal speelt alle drie de groepswedstrijden op het EK in de Johan Cruijff ArenA. Oranje was zondag te sterk voor Oekraïne (3-2) in Amsterdam en sluit maandag de poulefase af met een thuiswedstrijd tegen Noord-Macedonië. Er wordt op 26 juni ook nog een achtste finale van het EK in de hoofdstad afgewerkt.

Dean Henderson verlaat geblesseerd het EK

11.40 uur: Keeper Dean Henderson maakt niet langer deel uit van de EK-selectie van Engeland. De doelman van Manchester United wordt vervangen door Aaron Ramsdale, die onder contract staat bij Sheffield United.

De 24-jarige Henderson heeft last van een heupblessure. Hij keert terug naar Manchester om daar te herstellen in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen. De één jaar jongere Ramsdale ondergaat nu het coronatestprotocol om toe te treden tot de Engelse selectie.

Engeland won de eerste wedstrijd op het EK met 1-0 van Kroatië. Jordan Pickford was toen de keeper.

De Engelsen nemen het vrijdag op Wembley op tegen Schotland, dat de eerste wedstrijd met 2-0 verloor van Tsjechië.

Tweede EK-wedstrijd Oranje onder leiding van Israëlische arbiter

11.02 uur: De tweede wedstrijd van Oranje op het EK voetbal staat onder leiding van de Israëlische scheidsrechter Orel Grinfeeld. Het Nederlands elftal neemt het donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA op tegen Oostenrijk.

De 39-jarige Grinfeeld floot al eerder een duel van Oranje. Vorig jaar had hij de leiding bij de wedstrijd Polen - Nederland in de Nations League. Grinfeeld kende Oranje toen een kwartier voor tijd een penalty toe, die werd benut door Memphis Depay. Vlak voor tijd bezorgde Georginio Wijnaldum Nederland een zege: 1-2.

Björn Kuipers leidt duel tussen Denemarken en België

10.34 uur: Scheidsrechter Björn Kuipers komt donderdag voor het eerst in actie als scheidsrechter bij het EK voetbal. In Kopenhagen leidt hij de wedstrijd tussen Denemarken en België. Dat meldt de UEFA op de website.

De Nederlandse arbiter wordt geassisteerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De Zweed Andreas Ekberg fungeert als vierde official. Pol van Boekel is een van de videoscheidsrechters.

De Denen komen tegen België weer voor het eerst in actie sinds het openingsduel met Finland, dat werd overschaduwd door het drama rond Christian Eriksen. De Deen werd onwel op het veld en moest worden gereanimeerd. Hij liet dinsdag via sociale media vanuit het ziekenhuis weten dat het weer goed met hem gaat.

Behalve Kuipers is ook Danny Makkelie actief als scheidsrechter bij het EK. Hij leidt woensdag met Rusland - Finland zijn tweede wedstrijd. Hij floot ook de openingswedstrijd tussen Italië en Turkije.

Alderweireld heeft ’eeuwig respect’ voor ’sympathieke’ Denen

10.23 uur: De Belgische verdediger Toby Alderweireld denkt dat de mensen een zwak hebben gekregen voor Denemarken. De 32-jarige Alderweireld neemt het donderdag op het EK op tegen de Denen, die de afgelopen dagen wereldnieuws waren na de hartstilstand van Christian Eriksen.

„Ik snap dat er heel veel sympathie heerst voor dat land. En terecht ook. Hoe ze met die situatie zijn omgegaan, is ongelooflijk. Misschien wel het schoolvoorbeeld van hoe het moet. Daarvoor hebben ze mijn eeuwig respect”, zei Alderweireld.

„Het kan op twee manieren gaan: het kan hen extra kracht geven, of misschien juist niet. Maar ik denk dat we naar onszelf moeten kijken en die wedstrijd zo professioneel mogelijk moeten aanpakken. En die ook proberen te winnen. Meer kunnen we ook niet doen.”

Alderweireld kent Eriksen persoonlijk van zijn periode bij Ajax en later bij de Engelse topclub Tottenham Hotspur. Toen Eriksen zaterdag in elkaar zakte, waren de Belgen in voorbereiding op het duel van later op de avond met de Russen.

„Toen ik het nieuws vernam, was ik niet meer met mijn eigen wedstrijd bezig”, aldus de verdediger van de Spurs. „Op dat moment ben je gewoon op zoek naar informatie of het goed gaat met hem. Dus niet alleen ik, maar echt iedereen was heel blij en opgelucht toen we tijdens de busrit naar de wedstrijd het nieuws kregen dat hij bij bewustzijn was en zelfs al kon praten. Gelukkig heeft het een positieve wending gekregen en gaat alles goed met hem.”

België en Denemarken treffen elkaar donderdag in Kopenhagen, in hetzelfde stadion waar Eriksen afgelopen weekend in elkaar zakte. De aftrap is om 18.00 uur.

MAANDAG 14 JUNI

Verenigd Koninkrijk laat 40.000 toeschouwers toe bij finale

23.39 uur: Het Verenigd Koninkrijk laat bij de finale op 11 juli op Wembley in Londen minstens 40.000 toeschouwers toe. Dat heeft cultuur- en sportminister Oliver Dowden maandag gezegd. De regel geldt ook voor de halve finales die ook in het stadion in Londen worden gespeeld.

Ook bij de finales van Wimbledon op 10 en 11 juli mogen 15.000 toeschouwers aanwezig zijn. Dat is de maximale capaciteit op het Centre Court. Bij de partijen in de rondes daarvoor mag maximaal de halve capaciteit van het stadion worden benut.

De grote evenementen maken deel uit van een testreeks van de Britse regering, waarmee de overheid informatie over de veiligheid van grote evenementen wil verzamelen. Voor veel andere zaken zijn de coronamaatregelen vanwege de verspreiding van de zogenoemde Delta-variant uit India verlengd tot 19 juli. Door de variant is het besmettingscijfer de laatste weken weer gestegen in Groot-Brittannië.

De Bruyne heeft groepstraining bij België hervat

21.26 uur: Kevin de Bruyne heeft maandag zijn eerste groepstraining met het Belgisch elftal afgewerkt. Bondscoach Roberto Martinez had de terugkeer van de sterspeler zondag al in het vooruitzicht gesteld.

De Bruyne deed mee met de spelers die zaterdag in Sint-Petersburg in de eerste EK-wedstrijd tegen Rusland (3-0-zege) niet in de basis waren gestart. De basisspelers, met daarbij de vroeg ingevallen Thomas Meunier, werkten een training binnen af.

De speler van Manchester City herstelde de voorbije weken van breuken aan de neus en linkeroogkas die hij opliep in de verloren Champions League-finale met zijn club eind mei. Hij wordt net als Axel Witsel, die na zijn zware achillespeesblessure ook meedeed aan de training, klaargestoomd voor het vervolg van het toernooi. Over eventuele selectie van De Bruyne voor de komende wedstrijd van België tegen Denemarken neemt Martinez pas een besluit na de volgende groepstrainingen.

Ronaldo: Tweede titel op rij belangrijker dan records

18.20 uur: Cristiano Ronaldo wordt niet meer enthousiast van records. Dat zei de vedette van Portugal in aanloop naar de eerste groepswedstrijd van de Portugezen op het EK voetbal tegen Hongarije. Ronaldo wordt de eerste speler ooit die aan vijf EK’s heeft meegedaan. Hij kan bovendien topscorer van alle EK’s worden. Nu moet hij die titel met negen treffers nog delen met Michel Platini.

„Dat soort records zijn leuk, maar het houdt me niet echt bezig. Een beter record is twee keer op rij het EK winnen”, aldus de spits die in 2016 met Portugal het EK won.

„De eerste wedstrijd winnen is cruciaal”, aldus de 36-jarige sterspeler. „We zijn goed voorbereid, maar Hongarije is niet te onderschatten. Het is een goed team dat bovendien de steun heeft van heel veel fans. Op zich is dat prachtig, ik zou willen dat de stadions bij alle wedstrijden vol zitten”, verwees Ronaldo naar de 68.000 toeschouwers die dinsdag welkom zijn in het stadion van Boedapest.

Portugal mist verdediger João Cancelo vanwege een besmetting met het coronavirus. De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft Diogo Dalot opgeroepen als vervanger. „We praten in de ploeg niet meer over het virus, dat zijn we beu. Het is vervelend, maar het team is mentaal en fysiek klaar voor het toernooi en we laten ons door niets van de wijs brengen”, aldus Ronaldo die nog vijf doelpunten nodig heeft om het mondiale topscorersrecord van 109 interlandgoals van Iraniër Ali Daei te evenaren.

Italië wil EHBO-cursus voor alle profspelers verplichten

16.05 uur: Alle profvoetballers uit de drie hoogste afdelingen in Italië zullen verplicht een EHBO-cursus moeten volgen. De Italiaanse voetbalbond nam die beslissing na het drama met Christian Eriksen op het EK.

De Deense middenvelder van Inter Milaan viel zaterdagavond in het duel tegen Finland na een hartfalen plots neer en moest minutenlang worden gereanimeerd. De Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gravina verwees maandag in het basiskamp van de Squadra in Firenze expliciet naar Eriksens ploegmaat Simon Kjaer. De Deense aanvoerder en speler van AC Milan had Eriksen meteen na diens instorting in een stabiele zijwaartse positie gebracht en zo verhinderd dat hij zijn tong zou inslikken.

„Wat er gebeurd is, heeft ons allemaal geschokt”, verklaarde Gravina. „Ik bewonder het optreden van Kjaer. Wat hij deed was beslissend en heeft er mee voor gezorgd dat we Eriksen in de toekomst hopelijk nog op het veld zullen zien.” Daarom heeft de bond besloten dat alle profs in Italië een opleiding zullen krijgen

Gravina voegde eraan toe dat de spelers van de nationale ploeg hun cursus al in de loop van de volgende dagen aangeboden krijgen. Ook voor de amateurs in Italië zal een aanbod worden uitgewerkt, al is dat een stuk lastiger te organiseren, gaf Gravina nog mee.

Kroatië belooft aanvallender voetbal

15.44 uur: Kroatië belooft aanvallender voetbal in de komende groepswedstrijden op het EK tegen Tsjechië en Schotland. Dat zei bondscoach Zlatko Dalic van de ploeg, die zijn eerste wedstrijd met 1-0 verloor van Engeland en weinig indruk maakte. De Kroaten waren vooral voorin amper gevaarlijk.

„We moeten onze tactiek aanpassen”, zei Dalic, die tegen Engeland bewust meer middenvelders had opgesteld. Hij zet mogelijk vrijdag tegen de Tsjechen in Glasgow Bruno Petkovic en Nikola Vlasic in de aanval.

Kroatië, de nummer twee van het WK van 2018, heeft niet meer de beschikking over Mario Mandzukic. De trefzekere spits die Kroatië op het WK in Rusland naar de finale schoot, is gestopt.

„Ik kan niet heel pessimistisch zijn als je met 1-0 van Engeland verliest”, vond Dalic. „We waren niet goed genoeg om van Engeland te winnen, maar we waren ook niet veel slechter.”

Oranje kan twee van vier reisscenario’s lager op stapel leggen

14.09 uur: Het Nederlands elftal zette zondag met een zege op Oekraïne (3-2) de eerste stap op weg naar de achtste finales van het EK. Het zorgde er ook voor dat twee van de vier reisscenario’s voor het vervolg van het toernooi iets lager op de stapel kwamen te liggen in Zeist. Namelijk de twee schema’s voor het geval Oranje als een van de beste vier nummers 3 doorgaat.

Als Oranje poule C winnend afsluit, is de achtste finale in Boedapest en de eventuele kwartfinale in Bakoe. Bij een tweede plaats vervolgt het elftal van bondscoach Frank de Boer het toernooi met de achtste finales in Londen en een eventuele kwartfinale in München.

In reisscenario drie en vier eindigt het Nederlands elftal als een van de vier beste nummers 3 en blijft het ook in het toernooi. In scenario 3 en 4 is de achtste finale in Boekarest of Glasgow en een eventuele kwartfinale in Sint-Petersburg of Rome.

De halve finales en finale van het EK zijn allemaal op Wembley in Londen.

Nederland vervolgt het toernooi donderdag met de tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk, dat zondag Noord-Macedonië met 3-1 versloeg. Het afsluitende pouleduel met Noord-Macedonië is volgende week maandag.

Stand-by Karlsson (AZ) niet in Zweedse EK-selectie

14.08 uur: Aanvaller Jesper Karlsson van AZ gaat niet zijn opwachting maken op het EK. De 22-jarige Zweed was stand-by na twee coronagevallen. De positief geteste spelers Dejan Kulusevski (Juventus) en Mattias Svanberg (Bologna) sluiten echter weer aan als ze negatief hebben getest.

Karlsson behoorde tot een ’schaduwselectie’ van zes spelers die bondscoach Janne Andersson uit voorzorg had geformeerd, omdat er gevreesd werd voor een uitbraak. Isaac Kiese Thelin, Joakim Nilsson, Jacob Rinne, Mattias Johansson en Niklas Hult kunnen deelname aan het EK ook vergeten.

Drievoudig international Karlsson behoorde tot de voorselectie, maar viel af toen Andersson zijn selectie terugbracht tot 26 spelers.

Zweden begint het EK maandag in Sevilla tegen Spanje, dat recent ook met corona te maken kreeg. Aanvoerder Sergio Busquets testte positief en Diego Llorente ook, al was bij hem vermoedelijk sprake van een vals-positieve test. Llorente zit weer bij de selectie. Vlak voor de start van het EK werd de Spaanse selectie nog gevaccineerd.

Makkelie leidt Finland-Rusland

10.21 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie en zijn team mogen zich alweer opmaken voor hun tweede EK-duel. De arbiter krijgt de leiding over het duel Finland-Rusland in groep B. De wedstrijd wordt woensdag gespeeld in Sint-Petersburg

Björn Kuipers wacht nog altijd op zijn debuut als leidsman dit EK. Hij was zondag wel de vierde man bij Engeland-Kroatië, maar hanteerde nog niet zelf de fluit.

Sint-Petersburg verbiedt massale bijeenkomsten voetbalfans

10.06 uur: De plaatselijke autoriteiten in Sint-Petersburg verbieden massale samenkomsten van voetbalfans wegens het toenemend aantal coronabesmettingen. Niet meer dan 3000 mensen mogen op een plek bijeenkomen, maakte het bestuur van de Russische stad maandag bekend na het eerste weekend van het EK voetbal.

Om te vermijden dat te veel mensen dicht op elkaar staan, mag er vanaf donderdag in de fanzones geen eten meer worden verkocht. De verkoop van drank is nog wel toegestaan. Rusland speelt woensdag nog zijn tweede groepsduel in Sint-Petersburg tegen Finland. België speelt er komende maandag tegen de Finnen.

Afgelopen zaterdag keken volgens persbureau Belga duizenden supporters op een groot scherm aan de Kerk van de Verlosser op het Bloed naar de eerste EK-wedstrijd van Rusland, dat in de plaatselijke Gazprom Arena met 3-0 verloor van de Rode Duivels.

ZONDAG 13 JUNI

Belgisch international De Bruyne gaat groepstraining hervatten

19.53 uur: Belgisch international Kevin De Bruyne hervat maandag de groepstraining. Dat heeft bondscoach Roberto Martínez gezegd in aanloop naar het tweede duel op het Europees kampioenschap voetbal, over enkele dagen tegen Denemarken. „We weten na morgen vermoedelijk wanneer we weer over Kevin kunnen beschikken”, aldus de Spanjaard.

De Bruyne liep in de finale van de Champions League van Manchester City tegen Chelsea een blessure aan het gezicht op en werd zelfs geopereerd. De spelbepaler ontbrak zaterdag in het eerste duel van de Belgen op het EK, dat met 3-0 werd gewonnen van Rusland.

Jan Vertonghen liep een blessure op in het duel met de Russen. Of de oud-Ajacied tegen Denemarken speelt is derhalve onduidelijk. Martínez: „Het is even afwachten. Jan heeft gelukkig een lichte blessure, maar het kan zijn dat hij één wedstrijd moet overslaan.”

De trainer vertelde verder dat Axel Witsel „betrokken” wordt bij de wedstrijd van donderdag in Kopenhagen tegen Denemarken. Op wat voor manier, zei hij niet. Witsel liep in januari bij Borussia Dortmund een scheur in de achillespees op en revalideert sindsdien.

„Axel heeft net als Kevin De Bruyne afgelopen dagen veel stappen vooruit gezet”, aldus Martínez.

Spaanse voetbalselectie ’omarmt’ Eriksen

19.25 uur: De complete voetbalselectie van Spanje omarmt in figuurlijke zin Christian Eriksen, die zaterdag tijdens het duel van Denemarken met Finland een hartstilstand kreeg. Dat zei bondscoach Luis Enrique, met zijn land in voorbereiding op de wedstrijd tegen Zweden van maandagavond in Sevilla.

„We leven met hem mee”, zo opende Luis Enrique zijn laatste persconferentie voor het eerste duel van Spanje op de Europese titelstrijd. „We hopen dat Christian snel herstelt en dat we hem binnenkort weer op het veld terugzien.” Eriksen verblijft in een ziekenhuis, waar zijn toestand stabiel wordt genoemd.

Spanje mist voorlopig Sergio Busquets, die na een besmetting met het coronavirus in isolatie zit. Over zijn plannen met betrekking tot de wedstrijd tegen de Zweden gaf Luis Enrique verder weinig prijs. Ook niet over wie in het doel staat. „We hebben David de Gea, Unai Simon en Robert Sanchez, één van de drie wordt het”, zo onthulde de 51-jarige trainer. De Gea van Manchester United heeft verreweg de meeste ervaring, maar inmiddels heeft Luis Enrique ook Simon al de nodige kansen gegeven.

De bondscoach was vol lof over de tegenstander en noemde Emil Forsberg van Leipzig een speler met grote kwaliteiten. „Zweden speelt heel direct en is tot veel in staat. We zullen een topprestatie moeten leveren om te winnen.”

Naast Busquets testte bij Spanje ook Diego Llorente positief op het virus, maar hij is na vier negatieve tests inmiddels terug in de selectie en beschikbaar voor de komende wedstrijd.

Zwitserland roept bij EK voetbal nieuwe keeper op

19.08 uur: Zwitserland heeft op het Europees kampioenschap voetbal alsnog Gregor Kobel opgeroepen. De 23-jarige doelman, die onlangs overstapte van VfB Stuttgart naar Borussia Dortmund, vervangt Jonas Omlin. Die raakte geblesseerd aan een enkel toen hij zaterdag in Bakoe meedeed aan de warming-up voor het duel met Wales (1-1). Kobel maakte wel deel uit van de voorlopige selectie, maar viel kort voor begin van het toernooi af.

Yann Sommer is de eerste keus in het doel bij de Zwitsers. Ook PSV-doelman Yvon Mvogo behoort tot de selectie.

Zwitserland speelt woensdag de tweede wedstrijd op het EK. In Rome is Italië dan de tegenstander.

Bellingham van Engeland jongste speler ooit op EK

17.58 uur: Jude Bellingham is zondag met zijn 17 jaar en 349 dagen de jongste speler ooit geworden op een Europees kampioenschap voetbal. De Engelse middenvelder viel in het duel met Kroatië op Wembley 8 minuten voor tijd in voor aanvoerder Harry Kane.

Bellingham loste daarmee Jetro Willems af, die bij zijn debuut voor Nederland op het EK in 2012 tegen Denemarken 18 jaar en 71 dagen oud was. Willems verbrak destijds het record van de Belg Enzo Scifo. Scifo was op het EK van 1984 in Frankrijk 44 dagen ouder dan Willems.

Bellingham is niet de jongste selectiespeler op dit EK. De Pool Kacper Kazlowski is nog 3,5 maanden jonger dan de middenvelder van Dortmund.

Franse spits Benzema: ik ben 100 procent klaar om te spelen

13.30 uur: Voetballer Karim Benzema is definitief fit voor de eerste EK-wedstrijd van Frankrijk tegen Duitsland van dinsdag. „Zaterdag heb ik weer meegedaan met de training. Na afloop had ik geen pijn of klachten. Ik ben dus 100 procent klaar om te spelen”, zei de spits van Real Madrid tegen de Franse zender Téléfoot.

De 33-jarige Benzema, die dit jaar na een afwezigheid van vijf jaar is teruggekeerd in de selectie van Frankrijk, raakte afgelopen week in een oefenduel met Bulgarije geblesseerd aan een knie.

Bondscoach Didier Deschamps van de wereldkampioenen had al laten weten dat de blessure meeviel en de Franse bond had gemeld dat het optreden van Benzema in de eerste wedstrijd niet ter discussie stond. „We hebben nog twee trainingen tot aan de wedstrijd van dinsdag, dus dat moet geen probleem zijn”, zei de bondscoach.

Frankrijk en Duitsland spelen dinsdagavond in München tegen elkaar.

Einde EK voor Belgische verdediger Castagne

12.05 uur: De Belgische verdediger Timothy Castagne komt dit EK niet meer in actie. De 25-jarige Castagne, uitkomend voor Leicester City, viel zaterdagavond in het duel met Rusland uit met een dubbele breuk in zijn oogkas.

„Het is klaar voor hem. Het is heel slecht nieuws en moeilijk om te zien dat Timothy al uit het toernooi ligt”, zei de Belgische bondscoach Roberto Martínez na de 3-0-overwinning.

België kon tegen de Russen al niet beschikken over Kevin De Bruyne en Axel Witsel. Ook Jan Vertonghen raakte tegen Rusland geblesseerd, maar volgens Martínez is het niet ernstig. „Hij heeft een enkelblessure opgelopen en we kijken het 48 uur aan. Maar ik denk niet dat het al te serieus is.”

België treedt donderdag aan tegen Denemarken.

Dalot vervangt op EK positief geteste Cancelo bij Portugal

12.00 uur: De Portugese verdediger João Cancelo heeft in aanloop naar de EK-wedstrijd tegen Hongarije, dinsdag om 18.00 uur, positief getest op het coronavirus. De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft Diogo Dalot opgeroepen als vervanger.

Cancelo (27), die uitkomt voor Manchester City, verblijft in Hongarije in quarantaine. Hij vertoont momenteel geen symptomen.

De 22-jarige Dalot speelde vorige week nog met de Portugese beloften de finale van het EK Onder 21 in Slovenië en Hongarije.

ZATERDAG 12 JUNI

Rusland denkt al aan organisatie EK voetbal 2028 of 2032

10:44 uur Rusland zou in 2028 of 2032 het EK voetbal kunnen organiseren. Volgens Aleksei Sorokin, bestuurslid van de Europese federatie UEFA en voorzitter van het organisatiecomité van de EK-wedstrijden in Sint-Petersburg, zou het „zeer logisch” zijn als Rusland zich kandidaat stelt voor één van de komende EK’s.

„Ik kan niet voor mijn collega’s van de Russische bond spreken. Maar ik denk dat het zeer logisch zou zijn”, zegt Sorokin in een interview met de krant Sport Express. De 49-jarige Rus was hoofd van het organisatiecomité van het WK van 2018 in zijn land. Sorokin is nu ook toernooidirecteur in Sint-Petersburg, één van de elf steden waar de EK-wedstrijden worden gespeeld.

Sint-Petersburg heeft drie duels overgenomen die in eerste instantie in Dublin zouden zijn. De Ierse hoofdstad haakte in april af, omdat het niet kon garanderen dat er toeschouwers het stadion in zouden mogen. In de Russische stad wordt 50 procent van de capaciteit gebruikt, wat neerkomt op zo’n 34.000 bezoekers. In totaal zijn er dit EK zeven duels in Sint-Petersburg, waaronder één kwartfinale.

Het volgende EK, in 2024, wordt in Duitsland gehouden. „Onze infrastructuur is op orde en we hebben de ervaring”, zei Sorokin over een mogelijke kandidaatstelling voor de EK’s van 2028 of 2032. „We hebben in de voorbereiding op dit toernooi ook aan de UEFA laten zien dat we een betrouwbare partner zijn, klaar voor iedere plotwending en klaar om te helpen. Als de UEFA de juiste beslissing neemt, dan kunnen we in Rusland opnieuw in al zijn glorie laten zien.”

Ruim 2,3 miljoen kijkers voor start EK voetbal

07:58 uur De start van het EK voetbal is vrijdag door veel Nederlanders gevolgd. Gemiddeld zagen ruim 2,3 miljoen kijkers het eerste duel tussen Turkije en Italië op NPO 1. Bijna 4,5 miljoen mensen keken minimaal een minuut aaneengesloten, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Ook de voorbeschouwing, met daarin de openingsceremonie, kon op veel kijkers rekenen. Bijna 1,4 miljoen mensen zagen onder meer optredens van Martin Garrix, Bono en The Edge en Andrea Bocelli. Voor de nabeschouwing, Studio Europa, bleven 801.000 mensen zitten.

De Oranjezomer, waarin het Veronica Inside-trio praat over het EK voetbal, behaalde een score van 382.000.

VRIJDAG 11 JUNI

Diego Llorente terug bij Spanje na vier negatieve tests

22.08 uur: Verdediger Diego Llorente is na een positieve test op het coronavirus teruggekeerd in het trainingskamp van de Spaanse voetbalselectie, in voorbereiding op het Europees kampioenschap voetbal. Hij heeft inmiddels vier keer negatief getest op het virus, zo liet een woordvoerder van het elftal weten.

De speler van Leeds werd met applaus ontvangen door de andere leden van de selectie, die het na een eerdere positieve test van aanvoerder Sergio Busquets nog steeds heel voorzichtig aan doen. Volgens deskundigen betrof het bij Llorente eerder vermoedelijk een zogenoemde ’false positive’ test.

Na het incident met Busquets zijn vrijdag inmiddels alle spelers van Spanje gevaccineerd. Dat gebeurde precies drie dagen voor het eerste duel van het land tegen Zweden.

Oekraïne voldoet aan wens UEFA over shirt

18.54 uur: De rel rond het shirt van Oekraïne op het Europees kampioenschap is voorbij. De voetbalbond van het land, zondag tegenstander van Oranje in de groepsfase van het toernooi, heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de UEFA de slogan ’Glorie aan onze helden’ van het tricot te verwijderen.

De UEFA keurde de leuze ’Glorie aan onze helden’ eerder al af. Deze tekst stond vermeld aan de binnenzijde van het shirt in de kraag. Daarmee zou worden verwezen naar de anti-Russische opstand in 2014 in Oekraïne.

Het EK-shirt van Oekraïne vertoont een landkaart, inclusief het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de door pro-Russen gecontroleerde separatistische regio’s Donetsk en Lugansk. Deze schets mag van de UEFA op het shirt blijven staan.

De Russische voetbalfederatie had eerder deze week bij de UEFA een officieel protest ingediend. Oekraïne deed volgens het land aan ’politieke propaganda’.

Bilbao krijgt 1,3 miljoen euro van UEFA als schadevergoeding

18.51 uur: Bilbao krijgt 1,3 miljoen euro aan schadevergoeding van de UEFA, nadat het de organisatie van wedstrijden voor de Europese titelstrijd kwijtraakte. Dat heeft burgemeester Juan Mari Aburto van de Spaanse stad laten weten.

Daarnaast heeft Bilbao volgens Aburto de toezegging dat het twee Europese finales krijgt toegewezen, van de Europa League en de Champions League van de vrouwen. Het zou gaan om respectievelijk de jaren 2024 en 2025.

Bilbao werd evenals de Ierse stad Dublin uit het speelschema gehaald, omdat het eerder niet kon garanderen dat er ondanks de coronamaatregelen publiek in de stadions zou worden toegelaten. In Bilbao zouden vier wedstrijden plaatsvinden, die nu in Sevilla worden gespeeld.

Naast De Bruyne ook geen Witsel

13.25 uur: De Belgen starten met een uitgeklede formatie aan het eerste groepsduel. Twee van de sterren van de Rode Duivels ontbreken tegen Rusland: Kevin De Bruyne en Axel Witsel.

Van De Bruyne was dat al bekend, van Witsel is het nu officieel. De middenvelder van Borussia Dortmund is nog altijd niet helemaal hersteld van een achillespeesblessure. Daarom is hij achtergebleven met De Bruyne in België.

België treft zaterdagavond om 21.00 uur Rusland. Hoewel de Belgen officieel thuis spelen, vindt de wedstrijd in Sint-Petersburg plaats.

Spaanse voetballers zijn gevaccineerd

13.18 uur: De voetballers uit de Spaanse selectie voor het EK zijn drie dagen voor hun eerste wedstrijd gevaccineerd tegen het coronavirus. Medewerkers van een militair hospitaal kwamen naar het nationale trainingscomplex in Las Rozas, iets buiten Madrid, om de prikken te zetten. „Dit stelt Spanje in staat om het EK te spelen met volledige veiligheidsgaranties en gelijk aan andere landen”, aldus de Spaanse bond.

Een week geleden testte Sergio Busquets positief op het coronavirus. De middenvelder van FC Barcelona zit in isolatie. Het is de bedoeling dat Busquets weer aansluit bij de selectie van bondscoach Luis Enrique zodra hij negatief is. Verdediger Diego Llorente legde deze week ook een positieve test af, maar vermoedelijk gaat het om een vals-positieve test. De Spaanse overheid besloot om de voetballers voorrang te geven in het vaccinatieproces en ze vlak voor het EK in te enten. Spanje opent het toernooi maandag in Sevilla tegen Zweden, dat ook te maken heeft met enkele coronagevallen binnen de selectie.

De militairen die de prikken kwamen zetten, kregen als bedankje shirts van de nationale ploeg mee naar huis.

Rusland heeft dag voor eerste EK-wedstrijd een coronageval

12:15 uur Rusland heeft een dag voor de eerste wedstrijd op het EK voetbal te maken met een coronageval binnen de selectie. Middenvelder Andrei Mostovoj testte positief op het virus. Bondscoach Stanislav Tsjertsjesov heeft de 23-jarige voetballer van Zenit Sint-Petersburg in zijn selectie vervangen door verdediger Roman Jevgenjev, die eerder deel uitmaakte van de voorselectie.

Eerder in de week waren alle coronatests bij de Russische ploeg negatief. De selectie vloog donderdag naar Sint-Petersburg, waar het zaterdag aan het EK begint tegen België.

Jevgenjev was de voorbije dagen net als twee andere afvallers bij de selectie gebleven, voor het geval er nog een wijziging doorgevoerd moest worden. Zij bleven achter in het trainingskamp toen de 26-koppige EK-selectie naar Sint-Petersburg vloog. De 22-jarige verdediger van Dinamo Moskou, die één interland speelde, sluit nu alsnog aan bij de groep van Tsjertsjesov.

Duitse scheidsrechter Brych fluit openingsduel van Oranje

11:50 uur De eerste wedstrijd van Nederland op het Europees kampioenschap tegen Oekraïne staat zondag onder leiding van Felix Brych. De 45-jarige Duitser floot in september vorig jaar voor het laatst een duel van Oranje, in de Nations League tegen Italië (0-1). Die wedstrijd was, net als die van komende zondag, in de Johan Cruijff ArenA.

De ervaren Brych leidde Oranje daarvoor al vier keer eerder, de laatste keer in 2015 toen Nederland gelijkspeelde tegen Turkije (1-1). De andere drie wedstrijden onder leiding van Brych won het Nederlands elftal. Dat waren allemaal oefenwedstrijden.

DONDERDAG 10 JUNI

Castrovilli vervangt geblesseerde Pellegrini bij Italië op EK

21.12 uur: De Italiaanse middenvelder Lorenzo Pellegrini mist het EK. De 24-jarige speler van AS Roma heeft deze week op de training een spierblessure opgelopen. „Helaas kan ik door deze vervelende blessure in mijn dijbeen het EK niet spelen. De teleurstelling is groot”, schreef de voetballer op Instagram.

De Italiaanse voetbalbond heeft van de UEFA al goedkeuring gekregen een vervangende speler op te roepen. Gaetano Castrovilli is inmiddels al aangesloten bij de EK-selectie van bondscoach Roberto Mancini. De 24-jarige middenvelder van Fiorentina speelde twee interlands voor de ’Azzurri’.

Italië speelt vrijdag in Rome de openingswedstrijd tegen Turkije.

Mancini moet het tegen Turkije vermoedelijk ook stellen zonder Marco Verratti. De middenvelder van Paris Saint-Germain trainde de afgelopen dagen vanwege fysieke problemen apart. Eerder werd middenvelder Stefano Sensi (Internazionale) vanwege een blessure al vervangen door Matteo Pessina (Atalanta).

AZ-aanvaller Karlsson in Zweedse ’schaduwselectie’ voor EK

16.25 uur: Jesper Karlsson van AZ mag alsnog hopen op deelname aan het EK. De 22-jarige Zweed behoort tot een ’schaduwselectie’ van zes spelers die bondscoach Janne Andersson uit voorzorg heeft geformeerd, omdat binnen de EK-selectie twee spelers positief hebben getest op het coronavirus.

Drievoudig international Karlsson behoorde tot de voorselectie, maar viel af toen Andersson zijn selectie terugbracht tot 26 spelers. Samen met Isaac Kiese Thelin, Joakim Nilsson, Jacob Rinne, Mattias Johansson en Niklas Hult moet Karlsson zich nu alsnog melden in Göteborg. De zes spelers gaan daar enkele dagen trainen onder leiding van Poya Asbaghi, de coach van Jong Zweden. Ze zitten met elkaar in quarantaine, om de kans op besmetting met het virus zo klein mogelijk te houden.

Dejan Kulusevski (Juventus) en Mattias Svanberg (Bologna) testten dinsdag positief. Zij zitten voorlopig in isolatie. De overige 24 spelers uit de EK-selectie waren donderdag allemaal negatief bij een nieuwe testronde op het coronavirus.

Zweden begint het EK maandag in Sevilla tegen Spanje, dat ook coronazorgen heeft. Aanvoerder Sergio Busquets testte positief en Diego Llorente ook, al is bij hem mogelijk sprake van een vals-positieve test. De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft naast zijn EK-selectie ook heel wat spelers opgeroepen die paraat staan voor het geval hij wijzigingen moet doorvoeren in zijn groep.

Duitsland start EK tegen Frankrijk zonder Goretzka

14.24 uur: De Duitse voetbalploeg begint zonder Leon Goretzka aan het EK. De middenvelder van Bayern München kan na een spierblessure weliswaar de groepstraining hervatten, maar volgens directeur Oliver Bierhoff van de Duitse bond komt de openingswedstrijd van dinsdag in München tegen Frankrijk te vroeg.

„Hij is er klaar voor om weer met de groep mee te trainen”, zei Bierhoff. „Maar het is uitgesloten dat hij de eerste wedstrijd meedoet. Leon is echter een ontzettend belangrijke speler en ik ben ervan overtuigd dat hij dit toernooi nog een heel belangrijke rol voor ons gaat spelen.”

Bondscoach Joachim Löw bereidt zich met zijn spelers in Herzogenaurach, een stad op zo’n twee uur rijden van München, voor op het EK. „We gaan hier hopelijk een lange en intensieve periode beleven”, zei Bierhoff.

Duitsland tegen Frankrijk is een duel tussen de wereldkampioenen van 2014 en 2018. „Ik denk dat het een heel tactische wedstrijd gaat worden. De duels met Frankrijk zijn altijd zeer interessant en spannend, ik verwacht hetzelfde voor deze openingswedstrijd.”

Oekraïne moet ’politiek’ EK-shirt aanpassen van UEFA

11.58 uur: Oekraïne, zondag de eerste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het Europees kampioenschap, moet op last van de UEFA het speciaal voor het EK ontworpen shirt aanpassen. Volgens de Europese voetbalunie staat er een slogan op het tenue die „duidelijk van politieke aard is.” Dat is reglementair verboden.

De UEFA keurde de leuze „Glorie aan onze helden” af. Daarmee zou worden verwezen naar de anti-Russische opstand in 2014 in Oekraïne. De Russische voetbalfederatie had eerder deze week bij de UEFA een officieel protest ingediend. De Russen wezen de UEFA op de politieke lading van het Oekraïense tenue.

Het EK-shirt van Oekraïne vertoont een landkaart, inclusief het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de door pro-Russen gecontroleerde separatistische regio’s Donetsk en Lugansk. „Politieke uitingen horen niet thuis op een sportevenement”, betoogden de Russen. „Oekraïne doet aan propaganda. Als dit wordt toegestaan, is het einde zoek.”

De UEFA greep na een „diepgaande analyse” in.

Meer publiek toegestaan bij EK-wedstrijden in Kopenhagen

9.59 uur: Bij de EK-wedstrijden in Kopenhagen zullen meer toeschouwers aanwezig mogen zijn dan oorspronkelijk was vastgesteld. De Deense regering heeft daarover met het parlement een akkoord bereikt. In principe zijn per EK-duel in het stadion Parken nu 25.000 bezoekers welkom.

Dat waren er in eerste instantie vanwege de coronamaatregelen 15.900. Het stadion biedt normaal gesproken plaats aan 38.000 toeschouwers.

De Deense voetbalbond DBU gaat er nog niet vanuit dat bij de eerste EK-wedstrijd zaterdag tegen Finland meteen al 25.000 fans kunnen worden toegelaten. Volgens de DBU is de voorbereidingstijd daar te kort voor. Bij de andere groepsduels, met België en Rusland, hoopt de DBU wel op het maximaal toegestane aantal van 25.000 toeschouwers.

Na de drie groepswedstrijden van Denemarken vindt ook een duels uit de achtste finales van het EK in Kopenhagen plaats.

UEFA verlaagt prijzengeld EK wegens coronacrisis

7.59 uur: De UEFA heeft vlak voor het begin van het EK voetbal het prijzengeld gereduceerd. De uitkeringen aan de deelnemende landen zijn met 40 miljoen euro verlaagd, tot een totaalbedrag van 331 miljoen euro. Volgens de UEFA is er door de coronacrisis minder geld beschikbaar om te verdelen onder de EK-landen.

De huidige som is niettemin nog steeds een record. Vijf jaar geleden bij het EK in Frankrijk, waaraan destijds voor de eerste keer 24 landen meededen, betaalde de UEFA 301 miljoen euro uit aan de deelnemers.

De Europees kampioen kan deze zomer rekenen op een vergoeding van maximaal 28,25 miljoen euro. Voor dat bedrag moeten ook de drie groepswedstrijden worden gewonnen. Bij het vorige EK kon de Europees kampioen nog rekenen op maximaal 27 miljoen euro.

Elk EK-land ontvangt 9,25 miljoen euro aan startgeld. Een overwinning in de groep levert 1 miljoen euro op en een gelijkspel is goed voor een half miljoen. De UEFA beloont kwalificatie voor de achtste finales met een bedrag van 1,5 miljoen, voor de kwartfinales met 2,5 miljoen en voor de halve finales met 4 miljoen. De winnaar van de EK-finale krijgt 8 miljoen en de verliezer 5 miljoen.

WOENSDAG 9 JUNI

Portugal verslaat Israël in laatste test voor EK voetbal

22.56 uur: Portugal heeft de laatste test voor het EK voetbal goed doorstaan. De titelverdediger op het EK versloeg Israël in een oefenduel in Lissabon met 4-0.

Bruno Fernandes opende in de 42e minuut de score voor de Portugezen tegen de Israëliërs, waar PSV’er Eran Zahavi en Eli Dasa van Vitesse een basisplaats hadden. De speler van Manchester United schoot laag binnen op een voorzet van João Cancelo. Nog voor de rust maakte aanvoerder Cristiano Ronaldo er op aangeven van Fernandes 2-0 van.

In de tweede helft zorgden Cancelo en Fernandes voor de 4-0-eindstand voor de Europees kampioen van bondscoach Fernando Santos.

Portugal speelt zijn eerste wedstrijd dinsdag tegen Hongarije en treft daarna in de groep nog Duitsland en wereldkampioen Frankrijk.

Portugese voetballers niet besmet door Spaanse tegenstander

16.55 uur: In aanloop naar het Europees kampioenschap hebben de Portugese voetballers en hun begeleiders voor het laatste oefenduel van woensdagavond tegen Israël negatief getest op het coronavirus. Er bestond enige ongerustheid, omdat het land eind vorige week tegen Spanje speelde. Daar zijn sindsdien twee spelers positief bevonden.

Geheel verwonderlijk zijn de negatieve tests bij Portugal niet, omdat de bond eerder liet weten dat de meeste spelers volledig zijn gevaccineerd. Enkele voetballers hadden geen prik laten zetten, omdat dit volgens de medische staf op dit moment niet nodig was. Zij waren in de afgelopen zes maanden al besmet geweest met het virus en hadden op die manier weerstand opgebouwd.

Portugal, titelverdediger, speelt op het EK in de groepsfase tegen Hongarije, Duitsland en Frankrijk.

Gracenote: België favoriet op EK, daarna Engeland en Frankrijk

14.21 uur: België maakt de grootste kans volgende maand de Europese voetbaltitel te winnen, heeft Gracenote berekend. Volgens het sportdatabureau is de kans 14 procent dat de titel terechtkomt bij het elftal van bondscoach Roberto Martínez. Ook Engeland komt uit op een winstkans van 14 procent, maar de Britten worden net iets lager ingeschaald dan de Belgen.

Voor België zou het de eerste hoofdprijs ooit betekenen en voor Engeland de eerste prijs sinds de wereldtitel van 1966. Gracenote denkt dat het thuisvoordeel belangrijk is voor Engeland, dat de groepsfase in Londen speelt en mogelijk ook het duel in de achtste finales. De halve finales en finale zijn ook allemaal in Londen.

Na België en Engeland volgen Frankrijk (12 procent), Spanje (10 procent), Italië (9 procent) en Portugal (8 procent). Nederland is op de lijst de nummer 9 met een kans van 5 procent.

Nederland strandt volgens het sportdatabureau in de kwartfinales. Spanje, Italië, Engeland, België, Denemarken, Frankrijk en Duitsland bereiken volgens de berekeningen ook de laatste acht. De meest voor de hand liggende halvefinalisten zijn België, Spanje, Engeland en Frankrijk, aldus Gracenote.

Ook verdediger Diego Llorente van Spaanse EK-ploeg test positief

07:15 uur Binnen de nationale voetbalploeg van Spanje is in de aanloop naar het EK een tweede speler positief getest op het coronavirus. Bij een test dinsdagochtend kwam aan het licht dat verdediger Diego Llorente het coronavirus heeft opgelopen, meldt de Spaanse voetbalbond. Zondag moest aanvoerder Sergio Busquets het trainingskamp verlaten vanwege een positieve test.

Vanwege de besmetting van Busquets besloot de overheid dat de EK-spelers zich woensdag mogen laten vaccineren, terwijl ze eigenlijk nog niet aan de beurt waren. Bondscoach Luis Enrique heeft uit voorzorg ook een ’schaduw-selectie’ samengesteld, voor het geval er spelers gaan afvallen.

De Spaanse ploeg zou dinsdagavond een oefeninterland spelen tegen Litouwen, maar de EK-gangers zitten voorlopig samen met de staf in quarantaine. Kort voor de openingswedstrijd op het EK, maandag in Sevilla tegen Zweden, wil de Spaanse bond geen risico’s nemen. De selectie van Jong Spanje, gecoacht door Luis de la Fuente, nam het daarom op tegen Litouwen en won met 4-0.

DINSDAG 8 JUNI

Spanje verslaat met jeugdelftal Litouwen met 4-0

23.38 uur: Spanje heeft met een elftal van spelers die normaal voor Jong Spanje spelen, Litouwen verslagen in een oefenwedstrijd. In het stadion van Leganes won het elftal van bondscoach Luis de la Fuente met 4-0.

De internationals van bondscoach Luis Enrique konden de ’uitzwaaiwedstrijd’ niet spelen, omdat ze samen met de staf in quarantaine zijn gegaan na de positieve test op het coronavirus bij aanvoerder Sergio Busquets. De Spaanse bond wil kort voor de openingswedstrijd op het EK, maandag in Sevilla tegen Zweden, geen risico’s nemen.

Hugo Guillamon van Valencia opende al in de derde minuut de score. De afgelopen seizoen door Real aan Milan verhuurde Brahim Diaz zorgde voor de 2-0. Nadat Abel Ruiz een strafschop miste, zorgden Juan Miranda en Javi Puado voor de derde en vierde treffer. Jong Spanje werd vorige week op het EK onder 21 in de halve finales uitgeschakeld door Jong Portugal.

Russisch protest bij UEFA tegen ’politiek getint’ shirt Oekraïne

23.34 uur: De Russische voetbalfederatie heeft per brief een officieel protest ingediend bij de UEFA tegen het shirt waarmee Oekraïne op het Europees kampioenschap gaat spelen. Het tricot van het land, zondag de eerste tegenstander van Oranje, is volgens de Russen politiek getint. „En dat hoort niet zo te zijn op een sporttoernooi.”

Oekraïne heeft een shirt laten maken met daarop een landkaart, inclusief het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de door pro-Russen gecontroleerde separatistische regio’s Donetsk en Lugansk. „Politieke uitingen horen niet thuis op een sportevenement”, schrijven de Russen. „Oekraïne doet aan propaganda. Als dit wordt toegestaan, is het einde zoek.”

Formeel zijn volgens de regels van de UEFA politieke verklaringen op en rond wedstrijden verboden.

Polen sluit voorbereiding af met gelijkspel

23.06 uur: Polen heeft de voorbereiding op het EK afgesloten met een gelijkspel tegen IJsland. De formatie van aanvoerder en spits Robert Lewandowski zag het oefenduel in Poznan in 2-2 eindigen.

Albert Gudmundsson zette IJsland in de 26e minuut op voorsprong. Na iets meer dan een half uur maakte Piotr Zielinski van Napoli gelijk. Kort na de hervatting zette Brynjar Ingi Bjarnason de IJslanders opnieuw op voorsprong. Karol Swiderski van PAOK maakte kort voor tijd nog gelijk voor de formatie van bondscoach Paulo Sousa.

Hongarije kwam niet verder dan 0-0 tegen Ierland. Met name in de slotfase kreeg de ploeg enkele goede kansen, die echter werden gemist door Adam Szalai van het Duitse Mainz.

Zweedse internationals Kulusevski en Svanberg positief op corona

18.57 uur: De Zweedse voetballers Dejan Kulusevski en Mattias Svanberg hebben positief getest op het coronavirus. Kulusevski onderging de test nadat hij dinsdagochtend op het trainingskamp in voorbereiding op de Europese titelstrijd verkoudheidsklachten kreeg. Een test van Svanberg was later op de dag ook positief.

Beide spelers zitten inmiddels in isolatie. Alle testuitslagen worden in de tussentijd nog een tweede keer onderzocht en er zijn nieuwe testen gedaan.

Volgens bondscoach Janne Andersson ontbreekt Kulusevski in elk geval in het eerste duel van Zweden op het EK, maandag in Sevilla tegen Spanje. De Zweden hebben de hoop dat hij daarna snel de training kan hervatten nog niet opgegeven. De bondscoach liet weten dat hij geen vervangers zal oproepen.

Spanje heeft een vergelijkbaar probleem, bij hen zit aanvoerder Sergio Busquets met een coronabesmetting eveneens in isolatie.

Spelers Portugal zijn vrij van zorgen om corona

16.45 uur: De Portugese voetbalbond heeft nogmaals benadrukt dat de nationale selectie in aanloop naar de Europese titelstrijd vrij is van zorgen om corona. Dit werd gezegd in reactie op een besmetting bij buurland Spanje, waar aanvoerder Sergio Busquets voorlopig in isolatie zit.

„Het grootste deel van de spelersgroep is volledig gevaccineerd”, zo liet de bond in een verklaring weten. „Spelers die dat niet hebben gedaan, zijn minder dan zes maanden geleden besmet geweest met het virus. Voor hen heeft de medische staf geen indicatie gegeven nu tot een vaccinatie over te gaan.”

Desondanks worden de voetballers van Portugal, titelverdediger op het EK, wel voortdurend getest, voornamelijk uit voorzorg. Dat heeft tot nu toe slechts negatieve resultaten opgeleverd.

Portugal, met topspelers als Cristiano Ronaldo (Juventus), Bruno Fernandes (Manchester United), Ruben Dias (Manchester City) en João Félix (Atlético Madrid) speelt in de groepsfase tegen Hongarije, Duitsland en Frankrijk.

EK-selectie Spanje alsnog gevaccineerd na positieve test Busquets

11:52 uur De Spaanse voetballers die zijn geselecteerd voor het EK kunnen zich woensdag alsnog laten vaccineren tegen het coronavirus. De overheid besloot een uitzondering te maken voor de spelers nadat aanvoerder Sergio Busquets positief had getest. Dat heeft ervoor gezorgd dat Spanje een chaotische aanloop beleeft naar het EK.

De ploeg van bondscoach Luis Enrique zou dinsdagavond een oefeninterland spelen tegen Litouwen, maar de EK-gangers zitten voorlopig samen met de staf in quarantaine. Kort voor de openingswedstrijd op het EK, maandag in Sevilla tegen Zweden, wil de Spaanse bond geen risico’s nemen. De selectie van Jong Spanje, gecoacht door Luis de la Fuente, neemt het nu op tegen Litouwen.

Vooralsnog leverden alle tests bij de overige 23 spelers van de EK-selectie een negatief resultaat op. Luis Enrique heeft uit voorzorg wel als een ’schaduw-selectie’ samengesteld, voor het geval er spelers gaan afvallen.

In Spanje wordt op volgorde van leeftijd gevaccineerd, van oud naar jong. Bijna een kwart van de bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd. De voetballers zouden voorlopig nog niet aan de beurt zijn, maar enkele dagen voor het EK kunnen ze nu alsnog een prik laten zetten.

De voetballers uit de EK-selectie van het Nederlands elftal kregen eind vorige maand de mogelijkheid om zich te laten vaccineren. Lang niet iedereen maakte daar gebruik van.

Licht in Johan Cruijff Arena en andere EK stadions verbeterd

10:11 uur Het licht in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en in nog een aantal Europese stadions waar wedstrijden van het EK voetbal worden gehouden heeft een upgrade gekregen. Verlichtingsbedrijf Signify zegt de verlichting in stadions te hebben verbeterd, waarbij de lampen ook beter geschikt zijn voor entertainmentdoeleinden voorafgaand en na een wedstrijd.

Naast Amsterdam pakte het bedrijf ook de verlichting aan in stadions in München, Rome, Boekarest, Sint-Petersburg en Boedapest. In elk stadion installeerde Signify een nieuw veldverlichtingssysteem. Volgens het bedrijf is het nieuwe systeem ook duurzamer en onderhoudsvriendelijker.

Volgens Signify zullen super slow-motion beelden van het EK voetbal met de nieuwe lampen ook vrij van flikkeringen uitgezonden kunnen worden. Het bedrijf maakte niet bekend hoeveel geld er met de opdracht was gemoeid.

Polen zonder aanvaller Milik naar EK

07.10 uur De Poolse aanvaller Arek Milik moet het EK laten schieten. De 27-jarige spits heeft volgens de Poolse voetbalbond nog te veel last van een blessure. Bondscoach Paulo Sousa laat hem daarom thuis.

Milik (27) stapte in januari van dit jaar op huurbasis van Napoli over naar Olympique Marseille. De Franse club heeft de oud-Ajacied tot medio 2022 overgenomen, met een optie tot koop.

Spits Krzysztof Piatek van Hertha BSC is bij Polen evenmin van de partij. Hij liep vorige maand een zware enkelblessure op.

MAANDAG 7 JUNI

Oekraïne op schot in aanloop naar duel met Oranje

20.15 uur: De voetballers van Oekraïne hebben hun laatste wedstrijd in aanloop naar het duel met Oranje gewonnen. In eigen land versloeg het elftal van bondscoach Andrei Sjevtsjenko Cyprus met 4-0. Oekraïne speelt zondag in Amsterdam tegen Nederland, in een poule met verder Oostenrijk en Noord-Macedonië.

Andri Jarmolenko zette Oekraïne na ruim een half uur op voorsprong. De speler van West Ham uit de Premier League deed dat door een strafschop te benutten. Vlak voor rust werd het 2-0 door Oleksandr Zintsjenko. Ook de speler van Manchester City scoorde vanaf 11 meter.

Door Roman Jaremtsjoek (AA Gent) en opnieuw Jarmolenko liep Oekraïne verder uit. Andreas Panayiotou van Cyprus kreeg al in de 36e minuut de rode kaart.

Enkele dagen eerder won Oekraïne in een voorbereidingsduel van Noord-Ierland, 1-0.

Spanje roept vier extra voetballers op na besmetting Busquets

19.51 uur: Spanje heeft in aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal, dat vrijdag begint met Italië - Turkije, vier extra spelers opgeroepen. Bondscoach Luis Enrique deed dat naar aanleiding van een besmetting met het coronavirus van aanvoerder Sergio Busquets. Vooralsnog testen alle andere spelers na het voorval met de speler van Barcelona negatief.

Het gaat om Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (FC Valencia CF) en Brais Méndez (Celta de Vigo). Ze zullen dinsdag arriveren bij de selectie in Las Rozas, nabij Madrid. Ze zullen daar in een zogenoemde parallel-bubbel verblijven en ieder contact met de al aanwezige voetballers vermijden. Dit blijft zo totdat zeker is dat naast Busquets niemand het virus heeft opgelopen.

Details over de verdere plannen maakte de Spaanse voetbalbond niet openbaar. Duidelijk is wel dat de vier zullen instromen, mochten er meer spelers besmet zijn geraakt. Dat moet de komende dagen blijken. Spanje speelt zijn eerste wedstrijd maandag, in Sevilla tegen Zweden. Zeker is dat Busquets daar niet bij is, ook al zou hij in de komende dagen weer negatief testen.

Sensi niet met Italië naar Europese titelstrijd

16.55 uur: Stefano Sensi gaat niet mee met Italië naar de Europese titelstrijd. De middenvelder heeft nog te veel last van een blessure. Hij was al aangeslagen aan de voorbereiding begonnen, maar bondscoach Roberto Mancini wilde het nog even aanzien.

Sensi wordt vervangen door Matteo Pessina, bij Atalanta ploeggenoot van Nederlands international Marten de Roon. Sensi is speler van landskampioen Inter.

Italië opent het EK vrijdag in Rome met de wedstrijd tegen Turkije.

ZONDAG 6 JUNI

Oostenrijkse coach stelt voetbalfans gerust na zwak optreden

16.00 uur: De Oostenrijkse bondscoach Franco Foda heeft de voetbalfans in zijn land gerustgesteld na het tegenvallende optreden tegen Slowakije (0-0) van afgelopen zondag. „Als het Europees kampioenschap straks begint zijn we er klaar voor”, zo sprak hij. Nederland is een van de tegenstanders van het land in de groepsfase.

De Oostenrijkers beginnen het EK tegen Noord-Macedonië. Van de laatste zes gespeelde duels won het land er slechts één, in maart tegen de Faeröer. In de laatste 300 minuten voetbal werd niet meer gescoord, hoewel tegen Slowakije nog wel twee keer de paal werd geraakt.

„Maar ik heb geen twijfels”, zei Foda. „Elke dag zie ik dat het de goede kant op gaat. We komen steeds dichter bij het punt waar we willen zijn. Niemand hoeft zich zorgen te maken. De stemming is goed en het vertrouwen is er. We bereiden ons nu in alle rust verder voor op het eerste treffen komende zondag.”

Foda baseert zijn optimisme op het duel met Slowakije. „Voor hetzelfde geld hadden we twee keer gescoord. Florian Grillitsch en Marko Arnautovic raakten de paal. Dat neemt niet weg dat we met meer overtuiging moeten spelen. Soms aarzelen we te veel in de afwerking, of is de laatste pass te slordig. We weten waar we aan moeten werken.”

Geopereerde De Bruyne sluit aan bij Belgische voetbalploeg

14.41 uur: Kevin De Bruyne heeft zich gemeld in het trainingskamp van de Belgische voetbalploeg. De spelmaker van Manchester City werd twee dagen eerder geopereerd aan een breukje in zijn linkeroogkas. De Bruyne brak ruim een week geleden die oogkas en zijn neus in de verloren finale van de Champions League tegen Chelsea (0-1).

De Bruyne botste in Porto na een uur spelen op de Duitse verdediger Antonio Rüdiger. De captain van City verliet huilend het veld. De 29-jarige Belg werd zaterdag geopereerd en hoopt op het EK zonder masker te kunnen voetballen. De Belgische voetbalbond verspreidde een foto van de aankomst van De Bruyne in het spelershotel in Tubeke. Hij droeg een mondkapje en een zonnebril.

Volgens bondscoach Roberto Martinez gaat De Bruyne de komende dagen een „opbouwend programma volgen.” De ’Rode Duivels’ openen het EK zaterdagavond in Sint-Petersburg tegen Rusland. Het is niet aannemelijk dat De Bruyne dan meedoet. De aanvallende middenvelder werd zondag door zijn collega’s uitgeroepen tot speler van het jaar in de Premier League.

Universiteiten tippen Frankrijk als winnaar EK voetbal

14.30 uur: Frankrijk maakt de grootste kans om het EK voetbal te winnen. Dat concluderen de universiteiten van Innsbruck, Gent, Dortmund, München en Molde na uitgebreide berekeningen. Het Nederlands elftal staat achtste met een winkans van 6,1 procent.

De onderzoekers verzamelden tal van data, zoals het inwoneraantal van de deelnemende landen, de prestaties van de spelers bij hun clubs en nationale ploegen en de resultaten van de 24 EK-landen in de afgelopen acht jaar. Ze voegden al die data samen en lieten de computer 100.000 keer een simulatie doen van een volledig EK. Daar kwam uit dat regerend wereldkampioen Frankrijk de grootste winkans heeft: 14,8 procent. Engeland (13,5 procent) en Spanje (12,3 procent) zijn volgens de universiteiten de belangrijkste concurrenten van ’Les Bleus’. Ook titelverdediger Portugal, Duitsland (beide 10,1 procent), België (8,3), Italië (7,9) maken meer kans dan Oranje.

Als de computersimulaties kloppen, heeft de ploeg van bondscoach Frank de Boer in de groepsfase weinig te duchten van de drie opponenten. Oekraïne, zondag in Amsterdam de eerste tegenstander van Oranje, heeft 0,3 procent kans om Portugal op te volgen als Europees kampioen. Oostenrijk (1,5) en Noord-Macedonië (0,1) worden ook niet gezien als serieuze kanshebbers. Hongarije scoort het laagste in de berekeningen. De Hongaren hebben volgens de universiteiten 0 procent kans om het EK te winnen.

„We hebben ons model gevoed met data uit de laatste vier EK’s, die van 2004, 2008, 2012 en 2016, in combinatie met de uitslagen die dat opleverde”, zegt onderzoeker Andreas Groll van de universiteit van Dortmund. „De verschillende data die we hebben ingevoerd, zijn dus goed afgewogen.”

Op zondag 11 juli, als de finale op Wembley in Londen wordt gespeeld, moet blijken of de universiteiten het juist hebben. „Maar voorspellingen kunnen fout zijn, dat hoort erbij”, aldus Achim Zeileis uit Innsbruck. „Anders zouden voetbaltoernooien ook heel saai zijn. We bieden verwachtingen, geen zekerheden. Een winkans van 15 procent betekent dat de kans ook 85 procent is dat een land niet gaat winnen.”

Ophef om EK-shirts: ’politieke provocatie’ op die van Oekraïne, Noord-Macedonië wil nieuwe tenue niet meer

14.13 uur: In de aanloop naar het EK voetbal is ophef ontstaan over de shirts van Oekraïne en Noord-Macedonië. Oekraïne heeft een shirt laten maken met daarop een landkaart, inclusief het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de separatistische regio’s Donetsk en Luhansk. Noord-Macedonië kwam speciaal voor het EK met een nieuw shirt, maar na boze reacties van supporters besloot de bond toch terug te grijpen naar het ’oude’ shirt waarin het land zich plaatste voor het EK.

De spelers van bondscoach Andriy Shevchenko zullen tijdens het EK gele of blauwe shirts dragen waarop in kleine stipjes de contouren van Oekraïne zijn afgebeeld, inclusief de gebieden die Rusland beschouwt als deel van zijn grondgebied. De presentatie van het shirt via Facebook leidde tot woedende Russische reacties. Een parlementslid noemde het „een politieke provocatie.” Op het shirt staan ook Oekraïense strijdkreten.

Noord-Macedonië, dat als zelfstandig land debuteert op een eindtoernooi, had op verzoek van de spelers nieuwe shirts laten ontwerpen. Het bordeauxrode tenue met daarin verwerkt een afbeelding van een lynx viel echter niet in de smaak bij de supporters. De Noord-Macedonische voetbalbond heeft de UEFA daarom gevraagd of het op het EK in de oude shirts mag spelen: rood met gele strepen.

Noord-Macedonië en Oekraïne zijn op het EK ondergebracht in groep C, samen met Nederland en Oostenrijk.

White vervangt Alexander-Arnold in EK-selectie Engeland

12.39 uur: De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft verdediger Ben White van Brighton & Hove Albion bij zijn EK-selectie gehaald, als vervanger van Trent Alexander-Arnold. De vleugelverdediger van Liverpool raakte afgelopen week geblesseerd in de gewonnen oefeninterland tegen Oostenrijk (1-0). De 23-jarige White debuteerde als invaller tegen de Oostenrijkers en mag nu mee naar het EK.

De verdediger werd onlangs uitgeroepen tot speler van het jaar bij Brighton & Hove Albion. White stond zondag tegen Roemenië (1-0) voor het eerst in de basis in de nationale ploeg. Hij speelde in Middlesbrough de hele wedstrijd. White overtuigde Southgate, die maandag besloot om hem aan te wijzen als vervanger van Alexander-Arnold in de selectie die nu weer uit 26 spelers bestaat.

Engeland start het EK zondag op Wembley tegen Kroatië, de verliezend finalist van het WK 2018.

ZONDAG 6 JUNI

België met het nodige vertrouwen naar EK na winst op Kroatië

22.47 uur: België zal met het nodige vertrouwen aan het EK beginnen. De ’Rode Duivels’ versloegen in de afsluitende oefeninterland WK-finalist Kroatië met 1-0. Aanvaller Romelu Lukaku maakte in Brussel in de 38e minuut het doelpunt.

Bij België ontbraken Axel Witsel en Kevin De Bruyne door blessures. Leandro Trossard haakte tijdens de warming-up geblesseerd af. Eden Hazard viel in de 82e minuut in. Het waren de eerste speelminuten in de nationale ploeg voor de blessuregevoelige aanvaller van Real Madrid sinds november 2019.

België speelde eerder in de voorbereiding gelijk tegen Griekenland (1-1).

België speelt in de groepsfase van het EK tegen Denemarken, Finland en Rusland. Kroatië komt uit tegen Engeland, Schotland en Tsjechië.

Spanje-middenvelder Busquets test positief op corona

22.12 uur: Spanje moet het mogelijk in de beginfase van het EK zonder aanvoerder Sergio Busquets stellen. De 32-jarige middenvelder van FC Barcelona is positief getest op het coronavirus. Hij heeft het trainingskamp van de nationale ploeg verlaten.

Het is nog onduidelijk wanneer en waar Busquets besmet is geraakt. Volgens de Spaanse voetbalbond hebben alle andere internationals negatief getest op het coronavirus.

Spanje begint aan het EK op 14 juni in Sevilla tegen Zweden. Daarna fungeren Polen en Slowakije als tegenstander, eveneens in Sevilla.

EK-deelnemer Denemarken wint van Bosnië

20.18 uur: Denemarken heeft een oefenwedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina gewonnen. In Brøndby versloeg de deelnemer aan het naderende Europees kampioenschap voetbal de tegenstander met 2-0.

Martin Braithwaite opende de score voor het elftal van bondscoach Kasper Hjulmand. De spits van Barcelona deed dat na 18 minuten. Ongeveer een kwartier voor tijd werd het 2-0 door Andreas Cornelius.

De oud-Ajacieden Christian Eriksen en Kasper Dolberg speelden mee met de Denen.

Denemarken speelt in de groepsfase van het EK tegen Finland, België en Rusland.

Marcus Rashford helpt Engeland aan winst op Roemenië

19.58 uur: Een nog wat experimenteel Engels elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het Europees kampioenschap voetbal gewonnen. De formatie van bondscoach Gareth Southgate versloeg Roemenië in Middlesbrough met 1-0. Na 68 minuten scoorde Marcus Rashford. De aanvaller van Manchester United benutte een strafschop.

Rashford was deze keer aanvoerder. „Van de spelers die aan dit duel begonnen heeft hij verreweg de meeste ervaring”, zei Southgate. „Nu heeft hij de kans gehad om te laten zien dat hij in het veld ook een leider is.” Normaal gesproken is Harry Kane aanvoerder. De topschutter van Tottenham Hotspur zat deze keer op de bank. Southgate geeft veel van zijn topspelers na een zwaar seizoen extra rust.

Jordan Henderson viel meteen na rust in en maakte daarmee zijn rentree. De captain van Liverpool stond lange tijd aan de kant met een blessure. De middenvelder mocht ook een penalty nemen tegen de Roemenen, maar miste.

Verdediger Harry Maguire van Manchester United, die vorige maand een enkelblessure opliep, ontbrak nog in de Engelse wedstrijdselectie.

Engeland speelt in de groepsfase van het EK tegen Kroatië, Schotland en Tsjechië. Roemenië is niet van de partij.

Duitsland begint EK zonder middenvelder Goretzka

13.37 uur: De Duitse voetbalploeg begint het EK zonder Leon Goretzka. De middenvelder van Bayern München is herstellende van een spierblessure. Volgens bondscoach Joachim Löw komt de eerste groepswedstrijd, op dinsdag 15 juni tegen wereldkampioen Frankrijk, te vroeg voor Goretzka.

„Het duurt zeker nog een paar dagen, en misschien wel een week, tot hij kan aansluiten bij de groepstraining”, zei Löw op de laatste dag van het trainingskamp in Seefeld. ’Die Mannschaft’ speelt maandag in Düsseldorf een oefeninterland tegen Letland.

Toni Kroos kan dan weer meedoen. De middenvelder van Real Madrid sloot wat later aan op het trainingskamp vanwege de naweeën van een coronabesmetting, maar hij is volgens Löw weer topfit. De vier Duitse internationals die ruim een week geleden de finale van de Champions League speelden (Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner en Ilkay Gündogan) meldden zich pas enkele dagen geleden in Seefeld. Deze spelers van Chelsea en Manchester City zijn inzetbaar in het duel met de Letten. Doelman Manuel Neuer gaat zijn honderdste interland spelen.

De Duitsers spelen hun groepswedstrijden op het EK tegen Frankrijk, Portugal en Hongarije in het stadion van Bayern München.

VRIJDAG 4 JUNI

Oranje-tegenstander Noord-Macedonië ruim langs Kazachstan

20.09 uur: Noord-Macedonië, binnenkort een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het Europees kampioenschap voetbal, heeft in een oefenwedstrijd ruim gewonnen van Kazachstan. In Skopje werd het 4-0.

Ezgjan Alioski zette de Macedoniërs na ruim een half uur op voorsprong. Hij deed dat door een strafschop te benutten. Na een klein uur zorgde Ivan Trickovski voor de 2-0. Door Milan Ristovski en Darko Churlinov liep Noord-Macedonië verder uit.

Vlak voor rust kreeg Serikzhan Muzhikov de rode kaart, waardoor Kazachstan de tweede helft met een man minder speelde.

Noord-Macedonië speelt op het EK in de eerste fase tegen Nederland, Oekraïne en Oostenrijk.

Belgische voetballers rekenen bij EK op Witsel

18:00 uur Het Belgisch voetbalelftal rekent erop dat het tijdens de Europese titelstrijd kan beschikken over Axel Witsel. De middenvelder van Borussia Dortmund is herstellende van een blessure aan een achillespees.

Bondscoach Roberto Martinez verwacht dat Witsel op 11 juni met de groep kan meetrainen. „Dat is ons medisch doel”, aldus de Spanjaard. „Als dat lukt, dan gaat hij mee naar het toernooi.”

Het EK begint voor de Belgen volgende week zaterdag met de wedstrijd tegen Rusland. Martinez verwacht dat Witsel in het derde groepsduel tegen Finland weer kan meedoen. „Maar ik heb natuurlijk geen glazen bol”, zegt de trainer. „Dat neemt niet weg dat het er goed uitziet.”

België speelde donderdagavond met een experimenteel elftal in het Koning Boudewijnstadion in Brussel gelijk (1-1) in de oefeninterland tegen Griekenland. Naast Witsel ontbraken ook bepalende spelers als Kevin De Bruyne en Eden Hazard.

München mag 14.000 voetbalfans ontvangen op EK

14:18 uur Een week voor de start van het EK voetbal heeft de Duitse deelstaat Beieren duidelijkheid gegeven over het aantal toeschouwers dat naar binnen mag in München. De Allianz Arena van Bayern München mag voor zo’n 20 procent gevuld worden, wat betekent dat er 14.000 fans welkom zijn. Volgens Markus Söder, de premier van de deelstaat, dienen de EK-wedstrijden in München als pilot voor de terugkeer van publiek bij sportwedstrijden.

Het was lang onzeker of München wel één van de speelsteden kon blijven voor het EK. Pas op 23 april, kort voordat het bestuur van de Europese voetbalfederatie UEFA daar een beslissing over nam, gaf de regering in Beieren de garantie dat er fans welkom zijn in het stadion. Dat was een vereiste om speelstad te kunnen blijven.

De Ierse hoofdstad Dublin kon die garantie niet geven en viel daarom af, waardoor het EK vanaf volgende week niet in twaalf, maar in elf landen wordt gespeeld. Bij de vier duels in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zijn 16.000 toeschouwers welkom. München huisvest de drie groepswedstrijden van Duitsland (tegen Frankrijk, Portugal en Hongarije) en een kwartfinale op 2 juli.

De ’Mannschaft’ speelt maandag in Düsseldorf een oefeninterland tegen Letland. Daar zijn 1000 toeschouwers bij welkom.

Wijnaldum staat voor 75e interland in Oranje

12.26 uur: Georginio Wijnaldum kan zondag zijn 75e interland spelen. De aanvoerder van Oranje jubileert als hij speeltijd krijgt in het oefenduel met Georgië in Enschede.

De 30-jarige Wijnaldum debuteerde op 2 september 2011 in het Nederlands elftal met een royale zege op San Marino (11-0). Steven Berghuis speelde woensdag tegen de Schotten (2-2) zijn 25e interland. De aanvaller droeg op 27 mei 2016 tijdens een oefenduel met Ierland voor het eerst het shirt van Oranje.

Verdediger Jurriën Timber debuteerde tegen Schotland in de nationale ploeg. Van de huidige EK-selectie heeft alleen PSV-aanvaller Cody Gakpo nog geen interland achter zijn naam staan.

Het Nederlands elftal speelt zondag voor het eerst tegen Georgië. Bij het laatste oefenduel voor het EK zijn in Enschede 7500 toeschouwers welkom. Georgië heeft zich niet geplaatst voor het EK en won woensdag een oefenduel met Roemenië (1-2).

Het duel met Georgië staat onder leiding van Erik Lambrechts, een 36-jarige scheidsrechter uit België. Oranje speelde een keer eerder in Enschede. Japan werd in 2009 met 3-0 verslagen in het stadion van FC Twente. Robin van Persie, Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar kwamen tot scoren.

Oranje traint in alle rust voor laatste oefenduel richting EK

12.11 uur: Met twee besloten trainingen bereidt het Nederlands elftal zich vrijdag verder voor op de vriendschappelijke interland van zondag tegen Georgië. Zonder journalisten langs de lijn kan bondscoach Frank de Boer zijn ploeg in het Portugese Lagos in alle rust klaarstomen voor de laatste echte test richting het EK.

Het trainingsveld van het Cascade Resort in Lagos is afgeschermd van de buitenwereld. Bomen, struiken, muren en groene doeken belemmeren het zicht.

De grote vraag is of de bondscoach zondag in Enschede vasthoudt aan een systeem met vijf verdedigers, dat woensdag tegen Schotland (2-2) weinig opleverde omdat het slecht werd uitgevoerd. Onder anderen Memphis Depay en Matthijs de Ligt lieten zich na het gelijkspel kritisch uit over de tactiek.

Tegen Georgië zullen Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong langer dan een half uur spelen. Daley Blind maakt vermoedelijk zijn rentree na een enkelblessure.

DONDERDAG 3 JUNI

België kan niet winnen van Grieken van John van ’t Schip

22.43 uur: De Belgische voetballers hebben in de aanloop naar het EK voetbal de oefenwedstrijd tegen Griekenland niet kunnen winnen. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel bleven de Rode Duivels van bondscoach Roberto Martinez op 1-1 steken tegen de Grieken van bondscoach John van ’t Schip.

Thorgan Hazard had de score geopend in de 20e minuut. De speler van Borussia Dortmund zette zelf een combinatie op met Yannick Carrasco en schoot binnen. Hazard was ook dicht bij de 2-0, maar zijn schot belandde op de paal.

In de tweede helft kwamen de Grieken op 1-1. Uit een vrije trap kopte Kyriakos Papadopoulos op de paal en was het Giorgos Tzavellas die de gelijkmaker binnenschoot uit de rebound.

België stuit in de groepsfase van het EK op Rusland (12 juni), Denemarken (17 juni) en Finland (21 juni). België oefent nog zondag tegen vicewereldkampioen Kroatië. De Griekse voetballers hebben zich niet geplaatst voor het EK, maar zijn onder Van ’t Schip wel aan een goede reeks bezig.

Oekraïne klopt Noord-Ierland in aanloop naar EK-duel met Oranje

22.01 uur: In de voorbereiding op het EK heeft Oekraïne, tegenstander van Oranje in de groepsfase, gewonnen van Noord-Ierland. Het duel in Dnipro eindigde in 1-0. De treffer kwam in de 10e minuut op naam van Oleksandr Zoebkov.

Nederland speelt op 13 juni in Amsterdam in de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne, dat voor de derde keer op rij deelneemt aan het EK. De Oost-Europese ploeg kwam nooit verder dan de poulefase.

Trent Alexander-Arnold kan EK vergeten

19:35 uur Verdediger Trent Alexander-Arnold mist het EK voetbal. De speler van Liverpool liep woensdag een dijbeenblessure op in de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk.

Alexander-Arnold strompelde van het veld in de slotfase van het duel, dat Engeland met 1-0 won, kort nadat hij de blessure had opgelopen. Bondscoach Gareth Southgate liet na afloop van de wedstrijd al weten dat het er niet goed uitzag.

Na een scan werd duidelijk dat de 22-jarige voetballer waarschijnlijk zes weken niet inzetbaar is, meldde de Engels voetbalbond. Volgens de bond zal Southgate geen vervanger bekendmaken voor de oefenwedstrijd tegen Roemenië van zondag.

Oranje traint vooral met de reserves in Portugal

17.01 uur: Het Nederlands elftal is met een kleine groep spelers aan de voorbereiding op het oefenduel van zondag met Georgië begonnen. Oranje trainde vooral met de wissels van de onbesliste vriendschappelijke wedstrijd van woensdag tegen de Schotten (2-2).

Frenkie de Jong deed ook mee. Hij speelde uit voorzorg slechts een half uurtje mee tegen Schotland. Daley Blind en Nathan Aké waren ook van de partij. Zij kwamen woensdag nog niet in actie. Blind is pas net hersteld van een enkelblessure en Aké sloot later aan bij Oranje omdat zijn ploeg Manchester City zaterdag nog de finale van Champions League tegen Chelsea moest spelen.

Frank de Boer liet een groot deel van de training over aan zijn assistent Dwight Lodeweges. De bondscoach bekeek de training van een afstandje en sprak uitgebreid met Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij. De Ligt was na het duel met de Schotten niet zo positief over het systeem met vijf verdedigers. De Vrij speelt met Internazionale vaak met vijf verdedigers, maar vertelde ook dat een dergelijke tactiek veel oefening vereist.

Steven Berghuis liet zich zien tijdens de training en maakte een paar mooie doelpunten in het afsluitende partijspel. Het oefenduel van zondag met Georgië is de laatste test voor de start van het EK. Oranje speelt op 13 juni de eerste groepswedstrijd. Oekraïne is dan de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA.