EK-nieuws: Portugal slaagt voor laatste test richting EK

WOENSDAG 9 JUNI

Portugal verslaat Israël in laatste test voor EK voetbal

22.56 uur: Portugal heeft de laatste test voor het EK voetbal goed doorstaan. De titelverdediger op het EK versloeg Israël in een oefenduel in Lissabon met 4-0.

Bruno Fernandes opende in de 42e minuut de score voor de Portugezen tegen de Israëliërs, waar PSV'er Eran Zahavi en Eli Dasa van Vitesse een basisplaats hadden. De speler van Manchester United schoot laag binnen op een voorzet van João Cancelo. Nog voor de rust maakte aanvoerder Cristiano Ronaldo er op aangeven van Fernandes 2-0 van.

In de tweede helft zorgden Cancelo en Fernandes voor de 4-0-eindstand voor de Europees kampioen van bondscoach Fernando Santos.

Portugal speelt zijn eerste wedstrijd dinsdag tegen Hongarije en treft daarna in de groep nog Duitsland en wereldkampioen Frankrijk.

Portugese voetballers niet besmet door Spaanse tegenstander

16.55 uur: In aanloop naar het Europees kampioenschap hebben de Portugese voetballers en hun begeleiders voor het laatste oefenduel van woensdagavond tegen Israël negatief getest op het coronavirus. Er bestond enige ongerustheid, omdat het land eind vorige week tegen Spanje speelde. Daar zijn sindsdien twee spelers positief bevonden.

Geheel verwonderlijk zijn de negatieve tests bij Portugal niet, omdat de bond eerder liet weten dat de meeste spelers volledig zijn gevaccineerd. Enkele voetballers hadden geen prik laten zetten, omdat dit volgens de medische staf op dit moment niet nodig was. Zij waren in de afgelopen zes maanden al besmet geweest met het virus en hadden op die manier weerstand opgebouwd.

Portugal, titelverdediger, speelt op het EK in de groepsfase tegen Hongarije, Duitsland en Frankrijk.

Gracenote: België favoriet op EK, daarna Engeland en Frankrijk

14.21 uur: België maakt de grootste kans volgende maand de Europese voetbaltitel te winnen, heeft Gracenote berekend. Volgens het sportdatabureau is de kans 14 procent dat de titel terechtkomt bij het elftal van bondscoach Roberto Martínez. Ook Engeland komt uit op een winstkans van 14 procent, maar de Britten worden net iets lager ingeschaald dan de Belgen.

Voor België zou het de eerste hoofdprijs ooit betekenen en voor Engeland de eerste prijs sinds de wereldtitel van 1966. Gracenote denkt dat het thuisvoordeel belangrijk is voor Engeland, dat de groepsfase in Londen speelt en mogelijk ook het duel in de achtste finales. De halve finales en finale zijn ook allemaal in Londen.

Na België en Engeland volgen Frankrijk (12 procent), Spanje (10 procent), Italië (9 procent) en Portugal (8 procent). Nederland is op de lijst de nummer 9 met een kans van 5 procent.

Nederland strandt volgens het sportdatabureau in de kwartfinales. Spanje, Italië, Engeland, België, Denemarken, Frankrijk en Duitsland bereiken volgens de berekeningen ook de laatste acht. De meest voor de hand liggende halvefinalisten zijn België, Spanje, Engeland en Frankrijk, aldus Gracenote.

Ook verdediger Diego Llorente van Spaanse EK-ploeg test positief

07:15 uur Binnen de nationale voetbalploeg van Spanje is in de aanloop naar het EK een tweede speler positief getest op het coronavirus. Bij een test dinsdagochtend kwam aan het licht dat verdediger Diego Llorente het coronavirus heeft opgelopen, meldt de Spaanse voetbalbond. Zondag moest aanvoerder Sergio Busquets het trainingskamp verlaten vanwege een positieve test.

Vanwege de besmetting van Busquets besloot de overheid dat de EK-spelers zich woensdag mogen laten vaccineren, terwijl ze eigenlijk nog niet aan de beurt waren. Bondscoach Luis Enrique heeft uit voorzorg ook een 'schaduw-selectie' samengesteld, voor het geval er spelers gaan afvallen.

De Spaanse ploeg zou dinsdagavond een oefeninterland spelen tegen Litouwen, maar de EK-gangers zitten voorlopig samen met de staf in quarantaine. Kort voor de openingswedstrijd op het EK, maandag in Sevilla tegen Zweden, wil de Spaanse bond geen risico's nemen. De selectie van Jong Spanje, gecoacht door Luis de la Fuente, nam het daarom op tegen Litouwen en won met 4-0.

DINSDAG 8 JUNI

Spanje verslaat met jeugdelftal Litouwen met 4-0

23.38 uur: Spanje heeft met een elftal van spelers die normaal voor Jong Spanje spelen, Litouwen verslagen in een oefenwedstrijd. In het stadion van Leganes won het elftal van bondscoach Luis de la Fuente met 4-0.

De internationals van bondscoach Luis Enrique konden de ’uitzwaaiwedstrijd’ niet spelen, omdat ze samen met de staf in quarantaine zijn gegaan na de positieve test op het coronavirus bij aanvoerder Sergio Busquets. De Spaanse bond wil kort voor de openingswedstrijd op het EK, maandag in Sevilla tegen Zweden, geen risico’s nemen.

Hugo Guillamon van Valencia opende al in de derde minuut de score. De afgelopen seizoen door Real aan Milan verhuurde Brahim Diaz zorgde voor de 2-0. Nadat Abel Ruiz een strafschop miste, zorgden Juan Miranda en Javi Puado voor de derde en vierde treffer. Jong Spanje werd vorige week op het EK onder 21 in de halve finales uitgeschakeld door Jong Portugal.

Russisch protest bij UEFA tegen ’politiek getint’ shirt Oekraïne

23.34 uur: De Russische voetbalfederatie heeft per brief een officieel protest ingediend bij de UEFA tegen het shirt waarmee Oekraïne op het Europees kampioenschap gaat spelen. Het tricot van het land, zondag de eerste tegenstander van Oranje, is volgens de Russen politiek getint. „En dat hoort niet zo te zijn op een sporttoernooi.”

Oekraïne heeft een shirt laten maken met daarop een landkaart, inclusief het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de door pro-Russen gecontroleerde separatistische regio’s Donetsk en Lugansk. „Politieke uitingen horen niet thuis op een sportevenement”, schrijven de Russen. „Oekraïne doet aan propaganda. Als dit wordt toegestaan, is het einde zoek.”

Formeel zijn volgens de regels van de UEFA politieke verklaringen op en rond wedstrijden verboden.

Polen sluit voorbereiding af met gelijkspel

23.06 uur: Polen heeft de voorbereiding op het EK afgesloten met een gelijkspel tegen IJsland. De formatie van aanvoerder en spits Robert Lewandowski zag het oefenduel in Poznan in 2-2 eindigen.

Albert Gudmundsson zette IJsland in de 26e minuut op voorsprong. Na iets meer dan een half uur maakte Piotr Zielinski van Napoli gelijk. Kort na de hervatting zette Brynjar Ingi Bjarnason de IJslanders opnieuw op voorsprong. Karol Swiderski van PAOK maakte kort voor tijd nog gelijk voor de formatie van bondscoach Paulo Sousa.

Hongarije kwam niet verder dan 0-0 tegen Ierland. Met name in de slotfase kreeg de ploeg enkele goede kansen, die echter werden gemist door Adam Szalai van het Duitse Mainz.

Zweedse internationals Kulusevski en Svanberg positief op corona

18.57 uur: De Zweedse voetballers Dejan Kulusevski en Mattias Svanberg hebben positief getest op het coronavirus. Kulusevski onderging de test nadat hij dinsdagochtend op het trainingskamp in voorbereiding op de Europese titelstrijd verkoudheidsklachten kreeg. Een test van Svanberg was later op de dag ook positief.

Beide spelers zitten inmiddels in isolatie. Alle testuitslagen worden in de tussentijd nog een tweede keer onderzocht en er zijn nieuwe testen gedaan.

Volgens bondscoach Janne Andersson ontbreekt Kulusevski in elk geval in het eerste duel van Zweden op het EK, maandag in Sevilla tegen Spanje. De Zweden hebben de hoop dat hij daarna snel de training kan hervatten nog niet opgegeven. De bondscoach liet weten dat hij geen vervangers zal oproepen.

Spanje heeft een vergelijkbaar probleem, bij hen zit aanvoerder Sergio Busquets met een coronabesmetting eveneens in isolatie.

Spelers Portugal zijn vrij van zorgen om corona

16.45 uur: De Portugese voetbalbond heeft nogmaals benadrukt dat de nationale selectie in aanloop naar de Europese titelstrijd vrij is van zorgen om corona. Dit werd gezegd in reactie op een besmetting bij buurland Spanje, waar aanvoerder Sergio Busquets voorlopig in isolatie zit.

„Het grootste deel van de spelersgroep is volledig gevaccineerd”, zo liet de bond in een verklaring weten. „Spelers die dat niet hebben gedaan, zijn minder dan zes maanden geleden besmet geweest met het virus. Voor hen heeft de medische staf geen indicatie gegeven nu tot een vaccinatie over te gaan.”

Desondanks worden de voetballers van Portugal, titelverdediger op het EK, wel voortdurend getest, voornamelijk uit voorzorg. Dat heeft tot nu toe slechts negatieve resultaten opgeleverd.

Portugal, met topspelers als Cristiano Ronaldo (Juventus), Bruno Fernandes (Manchester United), Ruben Dias (Manchester City) en João Félix (Atlético Madrid) speelt in de groepsfase tegen Hongarije, Duitsland en Frankrijk.

EK-selectie Spanje alsnog gevaccineerd na positieve test Busquets

11:52 uur De Spaanse voetballers die zijn geselecteerd voor het EK kunnen zich woensdag alsnog laten vaccineren tegen het coronavirus. De overheid besloot een uitzondering te maken voor de spelers nadat aanvoerder Sergio Busquets positief had getest. Dat heeft ervoor gezorgd dat Spanje een chaotische aanloop beleeft naar het EK.

De ploeg van bondscoach Luis Enrique zou dinsdagavond een oefeninterland spelen tegen Litouwen, maar de EK-gangers zitten voorlopig samen met de staf in quarantaine. Kort voor de openingswedstrijd op het EK, maandag in Sevilla tegen Zweden, wil de Spaanse bond geen risico’s nemen. De selectie van Jong Spanje, gecoacht door Luis de la Fuente, neemt het nu op tegen Litouwen.

Vooralsnog leverden alle tests bij de overige 23 spelers van de EK-selectie een negatief resultaat op. Luis Enrique heeft uit voorzorg wel als een ’schaduw-selectie’ samengesteld, voor het geval er spelers gaan afvallen.

In Spanje wordt op volgorde van leeftijd gevaccineerd, van oud naar jong. Bijna een kwart van de bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd. De voetballers zouden voorlopig nog niet aan de beurt zijn, maar enkele dagen voor het EK kunnen ze nu alsnog een prik laten zetten.

De voetballers uit de EK-selectie van het Nederlands elftal kregen eind vorige maand de mogelijkheid om zich te laten vaccineren. Lang niet iedereen maakte daar gebruik van.

Licht in Johan Cruijff Arena en andere EK stadions verbeterd

10:11 uur Het licht in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en in nog een aantal Europese stadions waar wedstrijden van het EK voetbal worden gehouden heeft een upgrade gekregen. Verlichtingsbedrijf Signify zegt de verlichting in stadions te hebben verbeterd, waarbij de lampen ook beter geschikt zijn voor entertainmentdoeleinden voorafgaand en na een wedstrijd.

Naast Amsterdam pakte het bedrijf ook de verlichting aan in stadions in München, Rome, Boekarest, Sint-Petersburg en Boedapest. In elk stadion installeerde Signify een nieuw veldverlichtingssysteem. Volgens het bedrijf is het nieuwe systeem ook duurzamer en onderhoudsvriendelijker.

Volgens Signify zullen super slow-motion beelden van het EK voetbal met de nieuwe lampen ook vrij van flikkeringen uitgezonden kunnen worden. Het bedrijf maakte niet bekend hoeveel geld er met de opdracht was gemoeid.

Polen zonder aanvaller Milik naar EK

07.10 uur De Poolse aanvaller Arek Milik moet het EK laten schieten. De 27-jarige spits heeft volgens de Poolse voetbalbond nog te veel last van een blessure. Bondscoach Paulo Sousa laat hem daarom thuis.

Milik (27) stapte in januari van dit jaar op huurbasis van Napoli over naar Olympique Marseille. De Franse club heeft de oud-Ajacied tot medio 2022 overgenomen, met een optie tot koop.

Spits Krzysztof Piatek van Hertha BSC is bij Polen evenmin van de partij. Hij liep vorige maand een zware enkelblessure op.

MAANDAG 7 JUNI

Oekraïne op schot in aanloop naar duel met Oranje

20.15 uur: De voetballers van Oekraïne hebben hun laatste wedstrijd in aanloop naar het duel met Oranje gewonnen. In eigen land versloeg het elftal van bondscoach Andrei Sjevtsjenko Cyprus met 4-0. Oekraïne speelt zondag in Amsterdam tegen Nederland, in een poule met verder Oostenrijk en Noord-Macedonië.

Andri Jarmolenko zette Oekraïne na ruim een half uur op voorsprong. De speler van West Ham uit de Premier League deed dat door een strafschop te benutten. Vlak voor rust werd het 2-0 door Oleksandr Zintsjenko. Ook de speler van Manchester City scoorde vanaf 11 meter.

Door Roman Jaremtsjoek (AA Gent) en opnieuw Jarmolenko liep Oekraïne verder uit. Andreas Panayiotou van Cyprus kreeg al in de 36e minuut de rode kaart.

Enkele dagen eerder won Oekraïne in een voorbereidingsduel van Noord-Ierland, 1-0.

Spanje roept vier extra voetballers op na besmetting Busquets

19.51 uur: Spanje heeft in aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal, dat vrijdag begint met Italië - Turkije, vier extra spelers opgeroepen. Bondscoach Luis Enrique deed dat naar aanleiding van een besmetting met het coronavirus van aanvoerder Sergio Busquets. Vooralsnog testen alle andere spelers na het voorval met de speler van Barcelona negatief.

Het gaat om Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (FC Valencia CF) en Brais Méndez (Celta de Vigo). Ze zullen dinsdag arriveren bij de selectie in Las Rozas, nabij Madrid. Ze zullen daar in een zogenoemde parallel-bubbel verblijven en ieder contact met de al aanwezige voetballers vermijden. Dit blijft zo totdat zeker is dat naast Busquets niemand het virus heeft opgelopen.

Details over de verdere plannen maakte de Spaanse voetbalbond niet openbaar. Duidelijk is wel dat de vier zullen instromen, mochten er meer spelers besmet zijn geraakt. Dat moet de komende dagen blijken. Spanje speelt zijn eerste wedstrijd maandag, in Sevilla tegen Zweden. Zeker is dat Busquets daar niet bij is, ook al zou hij in de komende dagen weer negatief testen.

Sensi niet met Italië naar Europese titelstrijd

16.55 uur: Stefano Sensi gaat niet mee met Italië naar de Europese titelstrijd. De middenvelder heeft nog te veel last van een blessure. Hij was al aangeslagen aan de voorbereiding begonnen, maar bondscoach Roberto Mancini wilde het nog even aanzien.

Sensi wordt vervangen door Matteo Pessina, bij Atalanta ploeggenoot van Nederlands international Marten de Roon. Sensi is speler van landskampioen Inter.

Italië opent het EK vrijdag in Rome met de wedstrijd tegen Turkije.

ZONDAG 6 JUNI

Oostenrijkse coach stelt voetbalfans gerust na zwak optreden

16.00 uur: De Oostenrijkse bondscoach Franco Foda heeft de voetbalfans in zijn land gerustgesteld na het tegenvallende optreden tegen Slowakije (0-0) van afgelopen zondag. „Als het Europees kampioenschap straks begint zijn we er klaar voor”, zo sprak hij. Nederland is een van de tegenstanders van het land in de groepsfase.

De Oostenrijkers beginnen het EK tegen Noord-Macedonië. Van de laatste zes gespeelde duels won het land er slechts één, in maart tegen de Faeröer. In de laatste 300 minuten voetbal werd niet meer gescoord, hoewel tegen Slowakije nog wel twee keer de paal werd geraakt.

„Maar ik heb geen twijfels”, zei Foda. „Elke dag zie ik dat het de goede kant op gaat. We komen steeds dichter bij het punt waar we willen zijn. Niemand hoeft zich zorgen te maken. De stemming is goed en het vertrouwen is er. We bereiden ons nu in alle rust verder voor op het eerste treffen komende zondag.”

Foda baseert zijn optimisme op het duel met Slowakije. „Voor hetzelfde geld hadden we twee keer gescoord. Florian Grillitsch en Marko Arnautovic raakten de paal. Dat neemt niet weg dat we met meer overtuiging moeten spelen. Soms aarzelen we te veel in de afwerking, of is de laatste pass te slordig. We weten waar we aan moeten werken.”

Geopereerde De Bruyne sluit aan bij Belgische voetbalploeg

14.41 uur: Kevin De Bruyne heeft zich gemeld in het trainingskamp van de Belgische voetbalploeg. De spelmaker van Manchester City werd twee dagen eerder geopereerd aan een breukje in zijn linkeroogkas. De Bruyne brak ruim een week geleden die oogkas en zijn neus in de verloren finale van de Champions League tegen Chelsea (0-1).

De Bruyne botste in Porto na een uur spelen op de Duitse verdediger Antonio Rüdiger. De captain van City verliet huilend het veld. De 29-jarige Belg werd zaterdag geopereerd en hoopt op het EK zonder masker te kunnen voetballen. De Belgische voetbalbond verspreidde een foto van de aankomst van De Bruyne in het spelershotel in Tubeke. Hij droeg een mondkapje en een zonnebril.

Volgens bondscoach Roberto Martinez gaat De Bruyne de komende dagen een „opbouwend programma volgen.” De ’Rode Duivels’ openen het EK zaterdagavond in Sint-Petersburg tegen Rusland. Het is niet aannemelijk dat De Bruyne dan meedoet. De aanvallende middenvelder werd zondag door zijn collega’s uitgeroepen tot speler van het jaar in de Premier League.

Universiteiten tippen Frankrijk als winnaar EK voetbal

14.30 uur: Frankrijk maakt de grootste kans om het EK voetbal te winnen. Dat concluderen de universiteiten van Innsbruck, Gent, Dortmund, München en Molde na uitgebreide berekeningen. Het Nederlands elftal staat achtste met een winkans van 6,1 procent.

De onderzoekers verzamelden tal van data, zoals het inwoneraantal van de deelnemende landen, de prestaties van de spelers bij hun clubs en nationale ploegen en de resultaten van de 24 EK-landen in de afgelopen acht jaar. Ze voegden al die data samen en lieten de computer 100.000 keer een simulatie doen van een volledig EK. Daar kwam uit dat regerend wereldkampioen Frankrijk de grootste winkans heeft: 14,8 procent. Engeland (13,5 procent) en Spanje (12,3 procent) zijn volgens de universiteiten de belangrijkste concurrenten van ’Les Bleus’. Ook titelverdediger Portugal, Duitsland (beide 10,1 procent), België (8,3), Italië (7,9) maken meer kans dan Oranje.

Als de computersimulaties kloppen, heeft de ploeg van bondscoach Frank de Boer in de groepsfase weinig te duchten van de drie opponenten. Oekraïne, zondag in Amsterdam de eerste tegenstander van Oranje, heeft 0,3 procent kans om Portugal op te volgen als Europees kampioen. Oostenrijk (1,5) en Noord-Macedonië (0,1) worden ook niet gezien als serieuze kanshebbers. Hongarije scoort het laagste in de berekeningen. De Hongaren hebben volgens de universiteiten 0 procent kans om het EK te winnen.

„We hebben ons model gevoed met data uit de laatste vier EK’s, die van 2004, 2008, 2012 en 2016, in combinatie met de uitslagen die dat opleverde”, zegt onderzoeker Andreas Groll van de universiteit van Dortmund. „De verschillende data die we hebben ingevoerd, zijn dus goed afgewogen.”

Op zondag 11 juli, als de finale op Wembley in Londen wordt gespeeld, moet blijken of de universiteiten het juist hebben. „Maar voorspellingen kunnen fout zijn, dat hoort erbij”, aldus Achim Zeileis uit Innsbruck. „Anders zouden voetbaltoernooien ook heel saai zijn. We bieden verwachtingen, geen zekerheden. Een winkans van 15 procent betekent dat de kans ook 85 procent is dat een land niet gaat winnen.”

Ophef om EK-shirts: ’politieke provocatie’ op die van Oekraïne, Noord-Macedonië wil nieuwe tenue niet meer

14.13 uur: In de aanloop naar het EK voetbal is ophef ontstaan over de shirts van Oekraïne en Noord-Macedonië. Oekraïne heeft een shirt laten maken met daarop een landkaart, inclusief het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de separatistische regio’s Donetsk en Luhansk. Noord-Macedonië kwam speciaal voor het EK met een nieuw shirt, maar na boze reacties van supporters besloot de bond toch terug te grijpen naar het ’oude’ shirt waarin het land zich plaatste voor het EK.

De spelers van bondscoach Andriy Shevchenko zullen tijdens het EK gele of blauwe shirts dragen waarop in kleine stipjes de contouren van Oekraïne zijn afgebeeld, inclusief de gebieden die Rusland beschouwt als deel van zijn grondgebied. De presentatie van het shirt via Facebook leidde tot woedende Russische reacties. Een parlementslid noemde het „een politieke provocatie.” Op het shirt staan ook Oekraïense strijdkreten.

Noord-Macedonië, dat als zelfstandig land debuteert op een eindtoernooi, had op verzoek van de spelers nieuwe shirts laten ontwerpen. Het bordeauxrode tenue met daarin verwerkt een afbeelding van een lynx viel echter niet in de smaak bij de supporters. De Noord-Macedonische voetbalbond heeft de UEFA daarom gevraagd of het op het EK in de oude shirts mag spelen: rood met gele strepen.

Noord-Macedonië en Oekraïne zijn op het EK ondergebracht in groep C, samen met Nederland en Oostenrijk.

White vervangt Alexander-Arnold in EK-selectie Engeland

12.39 uur: De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft verdediger Ben White van Brighton & Hove Albion bij zijn EK-selectie gehaald, als vervanger van Trent Alexander-Arnold. De vleugelverdediger van Liverpool raakte afgelopen week geblesseerd in de gewonnen oefeninterland tegen Oostenrijk (1-0). De 23-jarige White debuteerde als invaller tegen de Oostenrijkers en mag nu mee naar het EK.

De verdediger werd onlangs uitgeroepen tot speler van het jaar bij Brighton & Hove Albion. White stond zondag tegen Roemenië (1-0) voor het eerst in de basis in de nationale ploeg. Hij speelde in Middlesbrough de hele wedstrijd. White overtuigde Southgate, die maandag besloot om hem aan te wijzen als vervanger van Alexander-Arnold in de selectie die nu weer uit 26 spelers bestaat.

Engeland start het EK zondag op Wembley tegen Kroatië, de verliezend finalist van het WK 2018.

ZONDAG 6 JUNI

België met het nodige vertrouwen naar EK na winst op Kroatië

22.47 uur: België zal met het nodige vertrouwen aan het EK beginnen. De ’Rode Duivels’ versloegen in de afsluitende oefeninterland WK-finalist Kroatië met 1-0. Aanvaller Romelu Lukaku maakte in Brussel in de 38e minuut het doelpunt.

Bij België ontbraken Axel Witsel en Kevin De Bruyne door blessures. Leandro Trossard haakte tijdens de warming-up geblesseerd af. Eden Hazard viel in de 82e minuut in. Het waren de eerste speelminuten in de nationale ploeg voor de blessuregevoelige aanvaller van Real Madrid sinds november 2019.

België speelde eerder in de voorbereiding gelijk tegen Griekenland (1-1).

België speelt in de groepsfase van het EK tegen Denemarken, Finland en Rusland. Kroatië komt uit tegen Engeland, Schotland en Tsjechië.

Spanje-middenvelder Busquets test positief op corona

22.12 uur: Spanje moet het mogelijk in de beginfase van het EK zonder aanvoerder Sergio Busquets stellen. De 32-jarige middenvelder van FC Barcelona is positief getest op het coronavirus. Hij heeft het trainingskamp van de nationale ploeg verlaten.

Het is nog onduidelijk wanneer en waar Busquets besmet is geraakt. Volgens de Spaanse voetbalbond hebben alle andere internationals negatief getest op het coronavirus.

Spanje begint aan het EK op 14 juni in Sevilla tegen Zweden. Daarna fungeren Polen en Slowakije als tegenstander, eveneens in Sevilla.

EK-deelnemer Denemarken wint van Bosnië

20.18 uur: Denemarken heeft een oefenwedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina gewonnen. In Brøndby versloeg de deelnemer aan het naderende Europees kampioenschap voetbal de tegenstander met 2-0.

Martin Braithwaite opende de score voor het elftal van bondscoach Kasper Hjulmand. De spits van Barcelona deed dat na 18 minuten. Ongeveer een kwartier voor tijd werd het 2-0 door Andreas Cornelius.

De oud-Ajacieden Christian Eriksen en Kasper Dolberg speelden mee met de Denen.

Denemarken speelt in de groepsfase van het EK tegen Finland, België en Rusland.

Marcus Rashford helpt Engeland aan winst op Roemenië

19.58 uur: Een nog wat experimenteel Engels elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het Europees kampioenschap voetbal gewonnen. De formatie van bondscoach Gareth Southgate versloeg Roemenië in Middlesbrough met 1-0. Na 68 minuten scoorde Marcus Rashford. De aanvaller van Manchester United benutte een strafschop.

Rashford was deze keer aanvoerder. „Van de spelers die aan dit duel begonnen heeft hij verreweg de meeste ervaring”, zei Southgate. „Nu heeft hij de kans gehad om te laten zien dat hij in het veld ook een leider is.” Normaal gesproken is Harry Kane aanvoerder. De topschutter van Tottenham Hotspur zat deze keer op de bank. Southgate geeft veel van zijn topspelers na een zwaar seizoen extra rust.

Jordan Henderson viel meteen na rust in en maakte daarmee zijn rentree. De captain van Liverpool stond lange tijd aan de kant met een blessure. De middenvelder mocht ook een penalty nemen tegen de Roemenen, maar miste.

Verdediger Harry Maguire van Manchester United, die vorige maand een enkelblessure opliep, ontbrak nog in de Engelse wedstrijdselectie.

Engeland speelt in de groepsfase van het EK tegen Kroatië, Schotland en Tsjechië. Roemenië is niet van de partij.

Duitsland begint EK zonder middenvelder Goretzka

13.37 uur: De Duitse voetbalploeg begint het EK zonder Leon Goretzka. De middenvelder van Bayern München is herstellende van een spierblessure. Volgens bondscoach Joachim Löw komt de eerste groepswedstrijd, op dinsdag 15 juni tegen wereldkampioen Frankrijk, te vroeg voor Goretzka.

„Het duurt zeker nog een paar dagen, en misschien wel een week, tot hij kan aansluiten bij de groepstraining”, zei Löw op de laatste dag van het trainingskamp in Seefeld. ’Die Mannschaft’ speelt maandag in Düsseldorf een oefeninterland tegen Letland.

Toni Kroos kan dan weer meedoen. De middenvelder van Real Madrid sloot wat later aan op het trainingskamp vanwege de naweeën van een coronabesmetting, maar hij is volgens Löw weer topfit. De vier Duitse internationals die ruim een week geleden de finale van de Champions League speelden (Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner en Ilkay Gündogan) meldden zich pas enkele dagen geleden in Seefeld. Deze spelers van Chelsea en Manchester City zijn inzetbaar in het duel met de Letten. Doelman Manuel Neuer gaat zijn honderdste interland spelen.

De Duitsers spelen hun groepswedstrijden op het EK tegen Frankrijk, Portugal en Hongarije in het stadion van Bayern München.

VRIJDAG 4 JUNI

Oranje-tegenstander Noord-Macedonië ruim langs Kazachstan

20.09 uur: Noord-Macedonië, binnenkort een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het Europees kampioenschap voetbal, heeft in een oefenwedstrijd ruim gewonnen van Kazachstan. In Skopje werd het 4-0.

Ezgjan Alioski zette de Macedoniërs na ruim een half uur op voorsprong. Hij deed dat door een strafschop te benutten. Na een klein uur zorgde Ivan Trickovski voor de 2-0. Door Milan Ristovski en Darko Churlinov liep Noord-Macedonië verder uit.

Vlak voor rust kreeg Serikzhan Muzhikov de rode kaart, waardoor Kazachstan de tweede helft met een man minder speelde.

Noord-Macedonië speelt op het EK in de eerste fase tegen Nederland, Oekraïne en Oostenrijk.

Belgische voetballers rekenen bij EK op Witsel

18:00 uur Het Belgisch voetbalelftal rekent erop dat het tijdens de Europese titelstrijd kan beschikken over Axel Witsel. De middenvelder van Borussia Dortmund is herstellende van een blessure aan een achillespees.

Bondscoach Roberto Martinez verwacht dat Witsel op 11 juni met de groep kan meetrainen. „Dat is ons medisch doel”, aldus de Spanjaard. „Als dat lukt, dan gaat hij mee naar het toernooi.”

Het EK begint voor de Belgen volgende week zaterdag met de wedstrijd tegen Rusland. Martinez verwacht dat Witsel in het derde groepsduel tegen Finland weer kan meedoen. „Maar ik heb natuurlijk geen glazen bol”, zegt de trainer. „Dat neemt niet weg dat het er goed uitziet.”

België speelde donderdagavond met een experimenteel elftal in het Koning Boudewijnstadion in Brussel gelijk (1-1) in de oefeninterland tegen Griekenland. Naast Witsel ontbraken ook bepalende spelers als Kevin De Bruyne en Eden Hazard.

München mag 14.000 voetbalfans ontvangen op EK

14:18 uur Een week voor de start van het EK voetbal heeft de Duitse deelstaat Beieren duidelijkheid gegeven over het aantal toeschouwers dat naar binnen mag in München. De Allianz Arena van Bayern München mag voor zo’n 20 procent gevuld worden, wat betekent dat er 14.000 fans welkom zijn. Volgens Markus Söder, de premier van de deelstaat, dienen de EK-wedstrijden in München als pilot voor de terugkeer van publiek bij sportwedstrijden.

Het was lang onzeker of München wel één van de speelsteden kon blijven voor het EK. Pas op 23 april, kort voordat het bestuur van de Europese voetbalfederatie UEFA daar een beslissing over nam, gaf de regering in Beieren de garantie dat er fans welkom zijn in het stadion. Dat was een vereiste om speelstad te kunnen blijven.

De Ierse hoofdstad Dublin kon die garantie niet geven en viel daarom af, waardoor het EK vanaf volgende week niet in twaalf, maar in elf landen wordt gespeeld. Bij de vier duels in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zijn 16.000 toeschouwers welkom. München huisvest de drie groepswedstrijden van Duitsland (tegen Frankrijk, Portugal en Hongarije) en een kwartfinale op 2 juli.

De ’Mannschaft’ speelt maandag in Düsseldorf een oefeninterland tegen Letland. Daar zijn 1000 toeschouwers bij welkom.

Wijnaldum staat voor 75e interland in Oranje

12.26 uur: Georginio Wijnaldum kan zondag zijn 75e interland spelen. De aanvoerder van Oranje jubileert als hij speeltijd krijgt in het oefenduel met Georgië in Enschede.

De 30-jarige Wijnaldum debuteerde op 2 september 2011 in het Nederlands elftal met een royale zege op San Marino (11-0). Steven Berghuis speelde woensdag tegen de Schotten (2-2) zijn 25e interland. De aanvaller droeg op 27 mei 2016 tijdens een oefenduel met Ierland voor het eerst het shirt van Oranje.

Verdediger Jurriën Timber debuteerde tegen Schotland in de nationale ploeg. Van de huidige EK-selectie heeft alleen PSV-aanvaller Cody Gakpo nog geen interland achter zijn naam staan.

Het Nederlands elftal speelt zondag voor het eerst tegen Georgië. Bij het laatste oefenduel voor het EK zijn in Enschede 7500 toeschouwers welkom. Georgië heeft zich niet geplaatst voor het EK en won woensdag een oefenduel met Roemenië (1-2).

Het duel met Georgië staat onder leiding van Erik Lambrechts, een 36-jarige scheidsrechter uit België. Oranje speelde een keer eerder in Enschede. Japan werd in 2009 met 3-0 verslagen in het stadion van FC Twente. Robin van Persie, Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar kwamen tot scoren.

Oranje traint in alle rust voor laatste oefenduel richting EK

12.11 uur: Met twee besloten trainingen bereidt het Nederlands elftal zich vrijdag verder voor op de vriendschappelijke interland van zondag tegen Georgië. Zonder journalisten langs de lijn kan bondscoach Frank de Boer zijn ploeg in het Portugese Lagos in alle rust klaarstomen voor de laatste echte test richting het EK.

Het trainingsveld van het Cascade Resort in Lagos is afgeschermd van de buitenwereld. Bomen, struiken, muren en groene doeken belemmeren het zicht.

De grote vraag is of de bondscoach zondag in Enschede vasthoudt aan een systeem met vijf verdedigers, dat woensdag tegen Schotland (2-2) weinig opleverde omdat het slecht werd uitgevoerd. Onder anderen Memphis Depay en Matthijs de Ligt lieten zich na het gelijkspel kritisch uit over de tactiek.

Tegen Georgië zullen Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong langer dan een half uur spelen. Daley Blind maakt vermoedelijk zijn rentree na een enkelblessure.

DONDERDAG 3 JUNI

België kan niet winnen van Grieken van John van ’t Schip

22.43 uur: De Belgische voetballers hebben in de aanloop naar het EK voetbal de oefenwedstrijd tegen Griekenland niet kunnen winnen. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel bleven de Rode Duivels van bondscoach Roberto Martinez op 1-1 steken tegen de Grieken van bondscoach John van ’t Schip.

Thorgan Hazard had de score geopend in de 20e minuut. De speler van Borussia Dortmund zette zelf een combinatie op met Yannick Carrasco en schoot binnen. Hazard was ook dicht bij de 2-0, maar zijn schot belandde op de paal.

In de tweede helft kwamen de Grieken op 1-1. Uit een vrije trap kopte Kyriakos Papadopoulos op de paal en was het Giorgos Tzavellas die de gelijkmaker binnenschoot uit de rebound.

België stuit in de groepsfase van het EK op Rusland (12 juni), Denemarken (17 juni) en Finland (21 juni). België oefent nog zondag tegen vicewereldkampioen Kroatië. De Griekse voetballers hebben zich niet geplaatst voor het EK, maar zijn onder Van ’t Schip wel aan een goede reeks bezig.

Oekraïne klopt Noord-Ierland in aanloop naar EK-duel met Oranje

22.01 uur: In de voorbereiding op het EK heeft Oekraïne, tegenstander van Oranje in de groepsfase, gewonnen van Noord-Ierland. Het duel in Dnipro eindigde in 1-0. De treffer kwam in de 10e minuut op naam van Oleksandr Zoebkov.

Nederland speelt op 13 juni in Amsterdam in de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne, dat voor de derde keer op rij deelneemt aan het EK. De Oost-Europese ploeg kwam nooit verder dan de poulefase.

Trent Alexander-Arnold kan EK vergeten

19:35 uur Verdediger Trent Alexander-Arnold mist het EK voetbal. De speler van Liverpool liep woensdag een dijbeenblessure op in de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk.

Alexander-Arnold strompelde van het veld in de slotfase van het duel, dat Engeland met 1-0 won, kort nadat hij de blessure had opgelopen. Bondscoach Gareth Southgate liet na afloop van de wedstrijd al weten dat het er niet goed uitzag.

Na een scan werd duidelijk dat de 22-jarige voetballer waarschijnlijk zes weken niet inzetbaar is, meldde de Engels voetbalbond. Volgens de bond zal Southgate geen vervanger bekendmaken voor de oefenwedstrijd tegen Roemenië van zondag.

Oranje traint vooral met de reserves in Portugal

17.01 uur: Het Nederlands elftal is met een kleine groep spelers aan de voorbereiding op het oefenduel van zondag met Georgië begonnen. Oranje trainde vooral met de wissels van de onbesliste vriendschappelijke wedstrijd van woensdag tegen de Schotten (2-2).

Frenkie de Jong deed ook mee. Hij speelde uit voorzorg slechts een half uurtje mee tegen Schotland. Daley Blind en Nathan Aké waren ook van de partij. Zij kwamen woensdag nog niet in actie. Blind is pas net hersteld van een enkelblessure en Aké sloot later aan bij Oranje omdat zijn ploeg Manchester City zaterdag nog de finale van Champions League tegen Chelsea moest spelen.

Frank de Boer liet een groot deel van de training over aan zijn assistent Dwight Lodeweges. De bondscoach bekeek de training van een afstandje en sprak uitgebreid met Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij. De Ligt was na het duel met de Schotten niet zo positief over het systeem met vijf verdedigers. De Vrij speelt met Internazionale vaak met vijf verdedigers, maar vertelde ook dat een dergelijke tactiek veel oefening vereist.

Steven Berghuis liet zich zien tijdens de training en maakte een paar mooie doelpunten in het afsluitende partijspel. Het oefenduel van zondag met Georgië is de laatste test voor de start van het EK. Oranje speelt op 13 juni de eerste groepswedstrijd. Oekraïne is dan de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA.