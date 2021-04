Voetbalsters horen welke landen ze treffen in WK-kwalificatie

Een record van 51 landen wordt verdeeld in 9 groepen (6 groepen van zes landen en 3 groepen van 5 landen). Nederland is groepshoofd en zit bij de loting in pot 1. De 9 groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK dat in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gehouden..

Tot nu toe hebben maar twee Europese landen de wereldbeker omhoog mogen tillen. Dat waren de vrouwen van Noorwegen in 1995. Duitsland won de wereldtitel in 2003 en 2007. De Oranje Leeuwinnen waren een keer dichtbij. In 2019 verloor Nederland de finale van de VS.

Bondscoach Sarina Wiegman zal met speciale belangstelling kijken naar de loting van de Engelse vrouwen die in dezelfde pot zitten als Nederland. Na de Olympische Spelen van Tokio staat ze aan het roer bij de Engelsen.

Potindeling loting WK-kwalificatie

Pot 1: Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Noorwegen, Italië, Denemarken

Pot 2: België, Zwitserland, Oostenrijk, IJsland, Schotland, Rusland, Finland, Portugal, Wales

Pot 3: Tsjechië, Oekraïne, Ierland, Polen, Slovenië, Roemenië, Servië, Bosnië en Herzegovina, Noord-Ierland

Pot 4: Slowakije, Hongarije, Belarus, Kroatië, Griekenland, Albanië, Noord-Macedonië, Israël, Azerbeidzjan

Pot 5: Turkije, Malta, Kosovo, Kazachstan, Moldavië, Cyprus, Faeroër, Georgië, Letland

Pot 6: Montenegro, Litouwen, Estland, Luxemburg, Armenië, Bulgarije