Sifan Hassan loopt op WK drie afstanden: ’Ik houd van uitdagingen’

Op de 5000 en 10.000 meter is ze regerend olympisch kampioene, in 2019 won ze de 1500 en 10.000 meter tijdens de WK Atletiek in Doha. In 2022 deed ze het een jaartje wat rustiger aan na het slopende olympisch seizoen van 2021. „In Tokio was het nieuw voor me. Ik heb nu minder stress en weet nu hoe ik het moet doen. Ik houd van uitdagingen”, zegt de atlete over haar keuzes.

Eigenlijk mag Hassan in Boedapest ook deelnemen aan de marathon na haar verpletterende debuut dit voorjaar Londen waar ze won in een verblufffende Nederlandse recordtijd van 2.18.33, maar ze start op 8 oktober al bij de Chicago Marathon.