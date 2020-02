Nijhuis pleit voor discussie over VAR in Zeist

Bij de penalty voor de thuisploeg vond hij enerzijds dat de VAR hem niet per se naar de kant had hoeven roepen, anderzijds besloot hij na het zien van de beelden zelf om naar de stip te wijzen.

„Dit is een moment waar we in Zeist over moeten discussiëren of de VAR hier wel of niet moet ingrijpen”, concludeerde de weifelende Nijhuis na afloop in gesprek met FOX Sports.

„In het veld zag ik dat de bal door Steven Berghuis werd geschoten en op dat moment kreeg ik in mijn oor te horen dat ik naar de zijlijn moest komen. Op de beelden zag ik dat Robert Bozenik werd geduwd en dat hij een tik achter op zijn benen krijgt. Aan de hand daarvan gaf ik een strafschop.”

Bij de tweede strafschop bewees de VAR wel zijn waarde, stelde Nijhuis. „Bij die tweede had ik op het veld het gevoel dat Feyenoord-doelman Justin Bijlow de bal speelde. Bij het bekijken van de beelden zag ik dat de bal inderdaad gespeeld werd, maar dat hij ook het hoofd van de aanvaller nog meenam. Dat was voor mij wel duidelijk een penalty.”