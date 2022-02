Pogacar maakt indruk met ijzersterke zege Domper Jumbo-Visma: Tom Dumoulin valt weg uit klassement UAE Tour na lastige slotklim

Door onze Telesportredactie

Tom Dumoulin moest eraf op de slotklim. Ⓒ ANP/HH

JEBEL JAIS - Tom Dumoulin heeft zich in de vierde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten niet kunnen handhaven in de top van het klassement. Tijdens de lastige slotklim moest de renner van Jumbo-Visma acht kilometer voor de meet lossen. Verrassend, want een dag eerder maakte hij nog indruk met een rappe tijdrit. De dagzege ging naar een nu al uitmuntende Tadej Pogacar. De Sloveen is ook de nieuwe leider.