Dumoulin verliest veel tijd in UAE Tour: ’Niet zien aankomen’

In de klim, de Jebel Jais, gaf Team UAE, de ploeg van Pogacar, het tempo aan. Toen de Limburger loste, was het voor de Sloveense Tourwinnaar toevalligerwijs tijd om te versnellen. Klassementsleider Stefan Bissegger moest zich ook gewonnen geven op de klim.

Rafal Majka, teamgenoot van Pogacar, versnelde en kreeg enkele mannen mee. Chris Harper (Jumbo-Visma) bijvoorbeeld. Echter, door het tempo in de groep van de klassementsmannen, kwamen ze allen weer bij elkaar iets meer dan 3 kilometer voor de finish bergop. Het ging zo hard, dat zelfs de ’glimlach’ ophet gezicht van Pogacar verdween. Teken aan de wand?

Het liep uit tot een sprint tussen de klassementsrenners. Pogacar bleek ijzersterk en klopte iedereen op de macht op de streep, voor Adam Yates en Aleksandr Vlasov.

„Geweldig om hier weer te winnen. Het was een zware finale, maar ik had een goede ploeg om me heen”, doelde Pogacar met name op Majka en de Portugees João Almeida, die hem lang bijstonden. „Het was een snelle klim met veel aanvallen. Het team heeft me perfect afgeleverd zodat ik de sprint kon aangaan. Het is mooi om in mijn eerste koers van het jaar meteen te winnen.”

Domper Dumoulin

Dumoulin reed juist maandag nog een uitstekende tijdrit, waar hij Pogacar zelfs klopte en derde werd. Alleen Bissegger en Filippo Ganna waren sneller. Dat hij nu al snel moest lossen, zal voor de Nederlander en voor zijn ploeg een teleurstelling zijn. Dumoulin kwam vijf minuten na Pogacar over de meet. Beste Nederlander was Thymen Arensman, die als 27e finishte. De renner van Team DSM kwam 48 seconden na Pogacar over de streep.

„Dit is een behoorlijke domper”, reageerde ploegleider Frans Maassen op de site van Jumbo-Visma. „We hadden er alle vertrouwen in dat Tom met de besten mee zou gaan, maar hij had de benen niet vandaag. Zeker na de etappe van gisteren hadden we dit niet aan zien komen.” Volgens Maassen had ook Harper hoger kunnen finishen. „Hij was wat onstuimig en deed twee aanvallen die hij beter niet had kunnen doen. Met de benen die hij had, had hij zeker in de eerste groep kunnen eindigen.”

Nu het klassement om zeep lijkt te zijn, richt Team Jumbo-Visma zich op de komende sprintetappes. „Morgen gaan we er weer vol tegenaan en hopen we het beter te doen dan vandaag”, besloot Maassen.