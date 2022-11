Sainz zet vierde tijd neer, maar weet nu al dat hij sowieso niet vanaf die plek start Leclerc en Verstappen hijgen Pérez in de nek in eerste vrije training Brazilië

Door Lars van Soest

Max Verstappen in actie tijdens de eerste vrije training. Ⓒ Reuters

SÃO PAULO - Sergio Pérez en Charles Leclerc ontlopen elkaar dit jaar weinig en voeren in de twee laatste races van het seizoen een felle strijd om de tweede plek in de WK-stand. Het verschil na twintig races is slechts vijf punten in Mexicaans voordeel. Ook vrijdag, tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië was het verschil tussen beiden minimaal. De Red Bull-rijder was op het circuit van Interlagos slechts 0,004 seconde sneller dan zijn Ferrari-rivaal.