FC Utrecht maakt verblijf Modibo Sagnan permanent: ’Hij heeft nog meer in zijn mars’

„Modibo heeft sinds zijn komst naar Utrecht indruk gemaakt, zowel binnen als buiten de lijnen”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. „Als verdediger is hij sterk en als atleet is hij een echte prof: hij is intrinsiek gemotiveerd en wil tijdens elke training en elke wedstrijd het uiterste uit zichzelf halen. We hebben al veel van Modibo gezien, maar zijn ervan overtuigd dat hij nog meer in zijn mars heeft en zich bij ons verder kan ontwikkelen.”

Sagnan werd sinds vorige zomer gehuurd van het Spaanse Real Sociedad. Hij speelde dit seizoen 23 competitiewedstrijden en maakte één treffer. De verdediger stond sinds januari 2019 onder contract bij Real Sociedad, maar werd voor zijn komst naar Utrecht verhuurd aan het Spaanse CD Mirandés en CD Tondela in Portugal.