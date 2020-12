Atalanta krijgt onverwacht rust voor duel met Ajax: duel afgelast na zware regenval

De aftrap werd aanvankelijk met een halfuur uitgesteld, maar het veld van Stadio Friuli bleek een uur na de oorspronkelijke aanvangstijd onbespeelbaar.

De voetballers van Atalanta hebben daardoor onverwacht een extra rustdag gekregen in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Ajax van woensdag. In Amsterdam wordt tijdens het laatste groepsduel uitgemaakt wie zich kwalificeert voor de knock-outfase. Ajax moet winnen om te overwinteren in de Champions League en de ploeg van onder anderen Marten de Roon en Hans Hateboer heeft genoeg aan een gelijkspel.

De eerdere confrontatie tussen beide teams van eind oktober eindigde in 2-2.