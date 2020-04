Heel Feyenoord dolblij met contractverlenging Dick Advocaat

Dick Advocaat, Cor Pot en Frank Arnesen zijn tevreden. Ⓒ René Bouwman

ROTTERDAM - De definitieve contractverlenging van Dick Advocaat zorgt bij Feyenoord in de sombere coronaperiode voor een lichtpunt bij supporters en voor blijheid in de spelersgroep en trainersstaf. „De energie die Dick geeft aan deze club en dit elftal is ongelooflijk. Het is zelfs onvoorstelbaar wat hij heeft bereikt met Feyenoord tot aan het stilleggen van competitie”, zegt assistent-coach en vertrouweling Cor Pot.