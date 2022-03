Oranje-debuut nabij voor Mark Flekken: ’Lekkere binnenkomer, ja’

Uitgebreid sprak de 28-jarige Flekken niet met Louis van Gaal, maar aan één zin had hij genoeg. „Dit kan weleens jouw week worden”, zei de bondscoach tegen Flekken. „Ik wist dat er een reële kans was dat ik zou gaan spelen. Maar het was toch wel een lekkere binnenkomer, ja”, aldus de doelman.

De in Kerkrade geboren keeper zegt geen last van zenuwen te hebben. „Ik heb al aardig wat meegemaakt in mijn carrière. Dat kan een bepaalde basis vormen”, aldus Flekken. „We zullen goed op moeten letten wat de bondscoach precies wil. Ik zal in het veld snel een band moeten opbouwen met de verdedigers en de rest van het team. Hopelijk gaat dat snel, maar daar heb ik wel vertrouwen in.”

Flekken, die in oktober vorig jaar voor het eerst bij de Oranje-selectie werd gehaald, had er wel begrip voor dat Van Gaal in de beslissende ontmoeting met de Noren voor WK-kwalificatie koos voor Jasper Cillessen. Ook al had de trainer eerder in de week gezegd dat Flekken de tweede doelman was en Cillessen de derde. „In zo’n wedstrijd ga je geen onnodig risico aan.”

Nu de oud-speler van Alemannia Aachen, SpVgg Greuther Fürth en MSV Duisburg wel onder de lat staat, wil hij Van Gaal en de rest van Nederland graag laten zien wat hij kan. „Ik ben van nature niet iemand die om zich heen schreeuwt. Ik moet het nu op het veld laten zien.”