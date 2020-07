Lazio-sensatie Anderson: ’Voor gek verklaard’

Djavan Anderson probeert een ingreep van Juan Cuadrado te ontwijken. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Zelden of nooit zal een Nederlandse speler het spreekwoord ’Er zijn meer wegen die naar Rome leiden’ zo letterlijk hebben genomen. Het traject dat Djavan Anderson (25) via Amsterdam, Alkmaar, Leeuwarden en Bari volgde, staat in geen enkele Tomtom als snelste route, maar bracht hem op basis van zijn onuitputtelijke doorzettingsvermogen wel tot het basiselftal van Lazio Roma, dat maandagavond net verloor bij Juventus (2-1). „Zó te moeten vechten om je droom levend te houden, maakt de voldoening wel groter”, zegt de verdediger.