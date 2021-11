Newcastle United stelt Eddie Howe aan als nieuwe trainer

Howe zat na zijn vertrek als trainer van Bournemouth in de zomer van 2020 zonder club. Nu moet hij proberen The Magpies weg uit de degradatiezone van de Premier League te trekken. Howe tekende een verbintenis tot medio 2024.

„Voor mij is het een geweldige eer om als hoofdcoach aan de slag te gaan bij een club van het kaliber en met de historie van Newcastle”, liet Howe weten. „Voor mij en mijn familie is het heel trotse dag. Dit is een geweldige kans.” Newcastle staat voorlaatste op het hoogste Engelse niveau, gelijk in punten met hekkensluiter Norwich City. Het doelsaldo van Newcastle is negen goals beter. Afgelopen weekend speelde de ploeg gelijk (1-1) op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

Overname

Een kapitaalkrachtig Saudisch investeringsfonds (PIF) nam Newcastle begin oktober over, nadat de Premier League de transactie had goedgekeurd. De koepelorganisatie besloot in te stemmen met de overname nadat het „juridisch bindende garanties” had gekregen dat de staat Saudi-Arabië geen zeggenschap zou krijgen bij de club.

PIF, dat 80 procent van de fondsen inbrengt in de deal van 300 miljoen pond (ongeveer 354 miljoen euro), wordt beschouwd als onafhankelijk. Daardoor was de overname niet in strijd met de regels van de Premier League.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Premier League