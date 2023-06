Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit is voor mij een verbetering’ Wout Weghorst: ’Bondscoach ziet mij niet alleen als pinchhitter’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Wout Weghorst tijdens de training van het Nederlands elftal. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Het is een zeer bewogen jaar geweest voor Wout Weghorst, de 1,97 meter lange Oranje-spits die de afgelopen maanden vele hoogte- en dieptepunten beleefde. Het halve jaar als huurling bij Manchester United met de League Cup-winst, verloren FA Cup-finale en kwalificatie voor de Champions League was een ervaring om nooit te vergeten voor de Tukker, die als invaller met twee goals zo’n belangrijke rol speelde in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië. Bij de Nations League Finals, waarmee het bewogen seizoen wordt afgesloten, hoopt Weghorst, die inmiddels 21 interlands achter zijn naam heeft, op veel speeltijd en mogelijk een basisplaats.