Video: Ronaldo tekent op fraaie wijze 100e(!) interlandgoal aan

De 35-jarige aanvaller van Juventus schoot kort voor rust de Portugezen op 0-1, en dat was de 100e goal van Ronaldo in het shirt van de Portugese nationale ploeg.

Zeventien jaar

Een bijzondere prestatie van Ronaldo, die ruim zeventien jaar geleden (op 20 augustus 2003) debuteerde voor zijn land, waarmee hij in 2016 Europees kampioen werd. Het Nations League-duel in Zweden is de 165e interland van Ronaldo, die afgelopen zaterdag het gewonnen treffen met Kroatië (4-1) nog door een teeninfectie aan zich voorbij moest laten gaan.

Één voorganger

De enige die Ronaldo nog voor zich heeft wat betreft het aantal interlanddoelpunten, is Ali Daei. De voormalig spelmaker van Iran kwam tussen 1993 en 2006 liefst 109 keer tot scoren in het shirt van de Iraanse ploeg.