’Kylian Mbappé zet volgende week handtekening bij Real Madrid’

Het contract van de 23-jarige aanvaller in Parijs loopt in de zomer af. Mbappé weigert om die verbintenis te verlengen. Sinds 1 januari mag hij officieel met andere clubs praten. Mbappé heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Real Madrid zijn droomclub is. Vorig jaar ging een overstap niet door, tot verdriet van Mbappé.

De aanvaller bezorgde Paris Saint-Germain drie weken geleden in eigen stadion een overwinning op Real Madrid in de achtste finales van de Champions League (1-0) en hij opende woensdag tijdens de return in Madrid ook de score. Dankzij drie doelpunten van Karim Benzema ging de Spaanse club echter door naar de kwartfinales.

Volgens Marca gaat Mbappé jaarlijks 25 miljoen euro netto verdienen in Madrid. Hij zou 60 tot 80 miljoen euro ontvangen als tekenbonus, omdat Real geen transfersom hoeft te betalen. Mbappé speelt sinds 2017 voor PSG, dat naar verluidt maar liefst 180 miljoen euro voor hem betaalde aan AS Monaco.