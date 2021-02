Oussama Idrissi had geen adviseurs nodig: ’Zo’n aanbod van Ajax sla je niet af’

Het aanbod om per direct Sevilla te verruilen voor Ajax kon Idrissi niet afslaan. „Ik had er eigenlijk geen rekening mee gehouden dat ik Sevilla zou verlaten, maar toen kwam ineens Ajax aankloppen. Niemand hoefde mij vervolgens advies te geven, want zo’n aanbod sla je niet zo snel af”, zei de flankspeler op de website van de Amsterdamse club.

De koploper van de Eredivisie deed op de laatste dag van de transferperiode zaken met de Spaanse club. Ajax huurt Idrissi de komende maanden. „Ik ben hartstikke blij. En ook wel vereerd om in de prachtige Johan Cruijff ArenA te gaan acteren en onderdeel te worden van een hele goede ploeg.”

De 24-jarige Idrissi verliet vorig jaar oktober AZ voor Sevilla. De Spaanse club betaalde ruim 12 miljoen euro voor hem. Idrissi speelde 98 wedstrijden voor de club uit Alkmaar en was daarin goed voor 37 doelpunten en 25 assists. De international van Marokko kreeg de afgelopen maanden nauwelijks speeltijd in Spanje. Hij staat te trappelen om zijn debuut te maken voor zijn nieuwe ploeg.

„Ik ga proberen mijn steentje bij te dragen”, aldus Idrissi. „De toekomst hier is rooskleurig. Ik hoop mooie dingen te laten zien. We zijn op drie fronten actief en hebben een goede uitgangspositie. De spirit en kwaliteit van voetballen moet vast worden gehouden. Dan komen er hele mooie maanden aan voor de spelers en de fans.”

Dat Idrissi naar Amsterdam kon komen, is overigens het gevolg van een tijdelijk regelwijziging van de FIFA. Normaliter mag je namelijk voor maximaal twee clubs uitkomen in een seizoen. Omdat hij al voor AZ en Sevilla minuten maakte, zou hij bij Ajax dus niet meer aan de bak kunnen. Vanwege de coronacrisis en de rare seizoensopbouw is er dit jaar eenmalig een uitzondering op die regel.