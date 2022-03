Oranje dankzij sterk laatste halfuur gelijk tegen Duitsland

Er was voor deze interlandperiode nog een klein kansje voor Oranje om voor de WK-loting komende van vrijdag in Qatar door te dringen tot pot 1 en daarmee sterke landen als Brazilië, Spanje, België en Frankrijk te ontlopen. Daarvoor had het Nederlands elftal sowieso beide oefeninterlands in deze interlandperiode moeten winnen en Portugal het WK mis moeten lopen. Aan beide voorwaarden werd niet voldaan, zodat Nederland vrijdag bij de loting in pot 2 zit.

Na een muzikale opwarmer van Willeke Alberti en rapper Diggy Dex ging het publiek in de Johan Cruijff ArenA, die beter gevuld was dan tegen Denemarken, er eens goed voor zitten. Nederland-Duitsland is een van de klassiekers in het landenvoetbal en de voorbije jaren steevast goed voor veel doelpunten. Bij de vier voorgaande edities vielen achttien goals.

Tweemaal trok Nederland aan het langste eind. In de Nations League werd het in 2018 in Amsterdam 3-0 en in de EK-kwalificatie in Hamburg 4-2. Eerder was Duitsland in diezelfde EK-kwalificatie met 3-2 te sterk in Amsterdam, terwijl een Nations League-duel in Gelsenkirchen in 2018 in 2-2 eindigde.

Bondscoach Louis van Gaal had het elftal dat zaterdag met 4-2 te sterk was voor Denemarken op twee posities gewijzigd. Steven Bergwijn en Nathan Aké, tegen de Denen verantwoordelijk voor drie van de vier goals, begonnen ditmaal op de bank. Daardoor waren er basisplaatsen voor Donyell Malen als partner van Memphis Depay voorin en Tyrell Malacia op de linker wingbackpositie, waardoor Daley Blind verhuisde van die plek naar de driemansdefensie.

Malen naast Memphis

,,Ten eerste kan hij geen tweemaal negentig minuten spelen. En ik wil graag Donyell Malen naast Memphis zien”, verklaarde Van Gaal de plek op de bank van Bergwijn, die in de laatste twee interlands driemaal doel had getroffen.

Bergwijn komt bij zijn club Tottenham Hotspur de laatste tijd maar mondjesmaat in actie en dat geldt ook voor Aké bij Manchester City. ,,In dit systeem is het fysiek zwaarder, dus ik moet daar ook rekening mee houden”, aldus de bondscoach. ,,Malacia is een bijter en kan goed opkomen op de linkerflank, dus ik wil hem graag langer in actie zien op die positie.”

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd in de eerste helft, waarbij Nederland het eerste doelgevaar wist te creëren. Op een voorzet van Depay kon Teun Koopmeiners, die opnieuw de voorkeur had gekregen boven Georginio Wijnaldum, vrij inkoppen, maar hij plaatste de bal in de handen van de Duitse doelman Manuel Neuer.

Blijdschap bij Müller na de 0-1. Ⓒ ANP/HH

Die was in vergelijking met de oefeninterland tegen Israël bij de ploeg van bondscoach Hansi Flick teruggekeerd in de basis evenals centrumverdediger Antonio Rüdiger, routinier Thomas Müller en Leroy Sané.

Die laatste, helemaal opgebloeid onder Nagelsmann bij Bayer en ook goed presterend onder Flick bij de Duitse ploeg, kreeg de eerste kans voor de Duitsers. Doelman Mark Flekken, spelend tegen onder meer zijn ploeggenoot Nico Schlotterbeck, die na zijn debuut tegen Israël opnieuw aan de aftrap verscheen, hoefde niet in actie te komen, want de bal ging in het zijnet.

Gevaarlijke backs

Het zag er in fases aardig uit wat Oranje liet zien, maar er waren ook momenten, waarop de uitvoering van het door Van Gaal ingevoerde 1-3-4-1-2 systeem onwennig oogde. Opvallend was hoe gevaarlijk Duitsland steeds doorkwam met de backs, terwijl de Nederlandse wingbacks daar maar mondjesmaat in slaagden. Denzel Dumfries, vaak zo dreigend als opkomende back, kwam net als tegen Denemarken flets voor de dag.

De gevaarlijkste man bij Oranje was Borussia Dortmund-speler Malen, maar de ex-PSV’er kreeg de bal niet tussen de palen. Het gevaarlijkste moment was, toen hij weggestuurd door Depay, alleen op het Duitse doel afging, maar gehinderd door Rüdiger wist hij de bal niet op doel te krijgen.

In de loop van de eerste helft kreeg de Duitse ploeg de boventoon en vlak voor rust ging het mis bij Oranje. Timo Werner stak Jamal Musiala met een slim balletje weg. De groeibriljant van het Duitse voetbal wist de bal goed voor te krijgen, waar de bal voor de inkomende Kai Havertz nog weggewerkt kon worden. Maar de rebound was een prooi voor routinier Müller, die snoeihard inschoot. Zijn 43e goal in 111 interlands voor ‘Die Mannschaft’.

Van Gaal bracht voor de tweede helft reservecaptain Georginio Wijnaldum in de ploeg. De middenvelder van Paris Saint-Germain kwam erin voor Koopmeiners, die geen sterke indruk had achtergelaten in de eerste helft.

Nederland hervatte de wedstrijd net zo defensief zwak als in de laatste fase voor rust. Het lag helemaal open achterin voor de Duitse linksback David Raum, die zeeën aan ruimte kreeg, maar vervolgens ruim over schoot.

Goudhaantje Bergwijn

Oranje was de grip na rust even helemaal kwijt en liep voornamelijk achter de Duitsers aan. Met Bergwijn en Davy Klaassen als vervangers van Malen en Steven Berghuis probeerde Van Gaal er weer wat leven in te krijgen en dat lukte. Spurs-aanvaller Bergwijn ontwikkelt zich tot het goudhaantje van Oranje. Na een lange trap van Frenkie de Jong bracht Dumfries de bal met het hoofd voor het doel, waar Bergwijn snoeihard doel trof. Zijn vierde doelpunt in de laatste drie interlands.

De gelijkmaker zette het wedstrijdbeeld op zijn kop en even leek Memphis Depay de kans te krijgen om vanaf de strafschopstip zijn veertigste interlandgoal te maken en daarmee langszij te komen bij Patrick Kluivert, maar de VAR haalde arbiter Craig Pawson naar de kant en na het zien van de beelden haalde die een streep door de strafschop.

In het restant van de wedstrijd maakte Oranje de meeste aanspraak op de zege. Het elftal van Van Gaal speelde weer energiek en maakte het de Duitse defensie heel lastig. Klaassen en De Ligt waren het dichtst bij de winnende goal, maar de bal wilde er niet meer in. Aan de overkant kon Flekken redden bij een uitbraak van Lukas Nmecha, zodat het voor het eerst in vijf interlands tussen Nederland en Duitsland uitdraaide op een gelijkspel.