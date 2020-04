Wennemars over vertrek bij PEC: ’Het past me niet’

Erben Wennemars op de tribune tijdens een bezoek van PEC Zwolle aan Ajax. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZWOLLE - PEC Zwolle was door de coronacrisis genoodzaakt tot een bezuinigingsronde, liet voorzitter Adriaan Visser vrijdag weten. De aflopende contracten van een kwartet spelers, twee kantoorkrachten én de clubmensen Albert van der Haar, Ben Hendriks en Erben Wennemars werden niet verlengd. Het ’sneuvelen’ van de laatste twee hing wel al in de lucht. De 73-jarige Hendriks is slachtoffer van verjonging binnen het scoutingsapparaat. Wennemars heeft een te volle agenda.