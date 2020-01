Onderzoek naar kledinglijn Makkelie loopt nog

De bijna 37-jarige Zuid-Hollander presenteerde in oktober via sociale media de komst van de ’Makkelie Scheidsrechterslijn’ en maakte daar ook al reclame voor. De KNVB onderzoekt of de potentiële EK-ganger met zijn persoonlijke webshop de regels overtreedt.

Volgens scheidsrechterscoördinator Dick van Egmond is dat onderzoek nog steeds bezig. Van Egmond wil gedurende het onderzoek niet inhoudelijk reageren. De bond toetst of Makkelie zich aan de regels houdt. Zo heeft de KNVB een kledingcontract met Nike, terwijl Makkelie kleding aanbiedt van Macron dat juist weer een contract heeft met de Europese voetbalbond UEFA. Op de producten die de scheidsrechter wil aanbieden, zoals kleding en tal van attributen, staat zijn zelf ontworpen logo bestaande uit de letters DM. De KNVB heeft een eigen webshop, waarin ook spullen voor scheidsrechters te koop zijn.

