Corona sloeg toe in Ajax-selectie

De selectie van Ajax traint op sportpark de Toekomst ter voorbereiding op het seizoen. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het coronavirus heeft flink rondgewaard in en rond de selectie van Ajax. Dat is de opmerkelijke uitkomst van de bloedtest die de staf en het eerste en tweede elftal van de Amsterdamse topclub in juni – in de aanloop naar het nieuwe seizoen – ondergingen.