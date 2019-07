Sport Kort: ’gewoon goud’ ondanks precaire dopingzaak

11:16 uur: De Chinese zwemmer Sun Yang heeft zich bij de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet laten afleiden door dopingperikelen en tikte in de series van de 400 meter vrije slag in 3.44,10 als snelste aan. Om Sun is veel te doen in Gwangju. De negenvoudig wereldkampioen is verwikkeld in een precaire dopingzaak.

De wereldbond FINA heeft hem vrijgesproken van overtredingen van de dopingregels wegens procedurefouten bij een onaangekondigde controle, maar het mondiale antidopingbureau WADA is het niet eens met die vrijspraak en is naar het hof van sportarbitrage CAS gestapt om dat vonnis ongedaan te krijgen.

De zaak zit Sun hoog, want de olympisch kampioen van 2012 hij heeft bij het CAS een openbare hoorzitting aangevraagd om zodoende zijn naam te zuiveren. Hij wilde er na de series in Gwangju geen woorden aan vuil maken. "Ik wilde een tijd zwemmen die me wat vertrouwen gaf en de finale bereiken. Dat is gelukt."