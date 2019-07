Sport Kort: Wiebes wint slotrit in BeNe Ladies Tour

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

18.57 uur: Springruiter Kent Farrington heeft de Grote Prijs van Aken gewonnen. De 38-jarige Amerikaan was in een van ’s werelds grootste wedstrijden in de hippische sport met Gazelle de beste van zeven kandidaten in de barrage. Na drie foutloze ritten was hij net iets sneller dan de Duitser Daniel Deusser met Tobago Z, die eveneens geen enkele fout maakte.

18.30 uur Wielrenster Lorena Wiebes heeft haar eerste zege behaald als Nederlands kampioene. De 20-jarige renster van Parkhotel Valkenburg schreef in de Belgische gemeente Zelzate de slotrit van de BeNe Ladies Tour op haar naam.

16.11 uur: Joost Luiten heeft zich in de vierde en laatste ronde van het Brits Open amper kunnen verbeteren. Hij noteerde op de Royal Portrush in Noord-Ierland een slotronde van 72 slagen, één boven par. Het leverde hem vooralsnog de gedeelde 40e plaats op, maar de beste spelers zijn nog bezig.

15.22 uur: De Nederlandse vrouwenestafetteploeg is er op de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 4x100 meter vrije slag. Het kwartet eindigde als vierde. Kim Busch was startzwemster, daarna volgden Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint en Femke Heemskerk. De Australische vrouwen pakten het goud. Het is lang geleden dat Nederland op dit onderdeel geen medaille behaalde. Op de vorige WK in Boedapest was er nog brons, vier jaar geleden in Kazan was de kleur zilver. In 2009 en 2011 veroverden de zwemsters zelfs goud op de 4x100 vrij.

14.22 uur: Arno Kamminga heeft zich bij de WK niet voor de finale van de 100 meter schoolslag geplaatst. Hij eindigde als achtste in zijn halve finale in 59,49, ruim boven zijn persoonlijk record van 59,14. Overall landde Kamminga op de dertiende plaats en dat was een bittere pil voor hem, want een plek bij de eerste twaalf had hem een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio 2020 opgeleverd. De Brit Adam Peaty won de race van Kamminga in een wereldrecord van 56,88. Hij is de eerste zwemmer die op dit onderdeel onder de 57 seconden duikt.

14.08 uur: Marit Bouwmeester heeft op de derde dag van het WK Laser Radial een flinke sprong in het klassement gemaakt. Na twee dagen waarin vanwege een gebrek aan wind steeds maar één keer kon worden gevaren, lieten de weersomstandigheden zondag drie races toe. De olympisch kampioene finishte als vierde, vijfde en achtste. Door dat resultaat klom de Friezin van de tiende naar de derde plaats.

13.36 uur: De Nederlandse vierspanners hebben op het CHIO van Aken voor de twaalfde achtereenvolgende keer de landenwedstrijd gewonnen. De equipe, met IJsbrand en Bram Chardon en Koos de Ronde, nam in de Duitse plaats al in de dressuur de leiding en stond die in de marathon en de vaardigheidsproef niet meer af. In het individuele klassement veroverde De Ronde zilver en ging het brons naar IJsbrand Chardon. De zege was voor de Australiër Boyd Exell.

12.55 uur: De jaren krijgen geen vat op de Filipijnse bokser Manny Pacquiao. Op 40-jarige leeftijd werd hij Super Champion in het weltergewicht van de bond WBA door in Las Vegas de tien jaar jongere Amerikaan Keith Thurman te verslaan. Pacquiao mag zich nu de oudste bokskampioen in het weltergewicht aller tijden noemen. De Filipijn won de partij op punten. Hij sloeg Thurman in de eerste van de twaalf ronden al tegen de grond en die klap gaf Pacquiao het voordeel dat hem uiteindelijk de zege opleverde, ook al herstelde de Amerikaan zich gedurende het gevecht goed. Pacquiao boekte zijn 62e profzege. De Filipijn, die in zijn thuisland senator is, is de enige bokser die wereldtitels vergaarde in acht verschillende gewichtsklassen. Thurman leed zijn eerste nederlaag.

11:16 uur: De Chinese zwemmer Sun Yang heeft zich bij de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet laten afleiden door dopingperikelen en tikte in de series van de 400 meter vrije slag in 3.44,10 als snelste aan. Om Sun is veel te doen in Gwangju. De negenvoudig wereldkampioen is verwikkeld in een precaire dopingzaak. De wereldbond FINA heeft hem vrijgesproken van overtredingen van de dopingregels wegens procedurefouten bij een onaangekondigde controle, maar het mondiale antidopingbureau WADA is het niet eens met die vrijspraak en is naar het hof van sportarbitrage CAS gestapt om dat vonnis ongedaan te krijgen. De zaak zit Sun hoog, want de olympisch kampioen van 2012 hij heeft bij het CAS een openbare hoorzitting aangevraagd om zodoende zijn naam te zuiveren. Hij wilde er na de series in Gwangju geen woorden aan vuil maken. „Ik wilde een tijd zwemmen die me wat vertrouwen gaf en de finale bereiken. Dat is gelukt.”