Gasly: ’Belangrijk om van Verstappen te leren’

Pierre Gasly zegt dat de uitspraken van Helmut Marko hem weinig doen. ,,Ik wist toch al dat ik het seizoen zou afmaken.” Ⓒ FOTO LAPRESSE

BOEDAPEST - Welke aanpak Red Bull Racing ook hanteert, Pierre Gasly slaagt er tot dusver nog niet in om de draad op te pakken. De dolende teamgenoot van Max Verstappen ligt zwaar onder vuur. Dat er in het talentenprogramma van de Oostenrijks-Britse renstal geen coureur op de deur klopt is dit jaar nog de redding voor de Fransman, wat zijn stoeltje betreft.