Ronald Koeman kan alleen nog maar duimen in Spaanse titelstrijd na zege Real Madrid

Voetbal

Borussia Dortmund overklast RB Leipzig in Duitse bekerfinale

Borussia Dortmund heeft voor de vijfde keer de Duitse beker veroverd. De club uit Dortmund van coach Edin Terzic was in de finale in het Olympiastadion in Berlijn met 4-1 veel te sterk voor RB Leipzig. Voor de club uit Leipzig is het na 2019 de tweede keer dat ze de bekerfinale verliezen.