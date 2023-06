Race tegen de klok voor Bo Bendsneyder richting TT van Assen

Bendsneyder brak het bot door een crash zondag in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring. De 24-jarige Rotterdammer werd bij de start hard geraakt door de Spanjaard Jeremy Alcoba en ging onderuit op zijn motor.

Vorig jaar was Bendsneyder goed op dreef bij de TT. Hij eindigde als vijfde. In dat jaar brak hij een kleine twee weken voor aanvang van de openingsrace in Qatar ook zijn sleutelbeen, maar was hij op tijd hersteld.

Dit seizoen reed hij in april sterk in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Hij werd derde en dat was zijn eerste podiumplaats in de Moto2.