Dag 19: De Leeuwinnen verbleven in het hotel waar Mathieu van der Poel was gearresteerd

Ik weet nog waar ik was toen Joop Zoetemelk naar de wereldtitel fietste. Joop, zijn voornaam was vroeger genoeg om te weten over wie het ging, zette op zijn bijna veertigste een demarrage in waar zijn veel jongere medevluchters om moesten lachen. Maar toen ze Joop pas na de finish weer terugzagen, was het lachen hen wel vergaan.

Opvolger van Joop

Toen ik vanmorgen wakker werd en de app van de krant opende, bleek Mathieu van der Poel de eerste wereldkampioen te zijn geworden sinds Joop. Anderhalf uur later zat ik, nog steeds opgewonden van de geweldige prestatie van Mathieu, met ex-kamergenoot Koen en onze geliefde ANP-correspondent Tjeerd in een bus. Op weg naar Manly Beach, waar we ook de pont voor moesten nemen die langs het Opera House kabbelde.

We bespraken de wereldtitel van Mathieu. Een jaar nadat hij in Wollongong een vrij desastreuze eerdere poging had gedaan om op de weg de beste van de wereld te worden. Op de verkeersborden had ik die naam eerder gezien. Het lag niet ver van Sydney. Hoe zat het ook al weer? Oh ja, Matty werd op de avond voor de wegrace gearresteerd nadat een stel pubermeiden hem uit zijn slaap had gehouden en, nou ja, de rest heb ik van horen zeggen. Saillant detail: de opgeschoten tieners verbleven gratis in het hotel vanwege een voordeelactie.

Dat nieuws, zei Tjeerd plechtig, had hij als chef nachtbraker voor het Algemeen Nederlands Persbureau de ether in geslingerd. Het hotel lag ergens in Sydney, wist Tjeerd nog. Om dat te bewijzen grasduinde hij wat door zijn mobiele telefoon en vond het bericht.

Belletje rinkelen

Maar nu komt het: het hotel in de wijk Brighton-le-Sands in Sydney bleek het Novotel te zijn. Die naam liet bij ons alle drie een belletje rinkelen. Was dat niet het hotel waar de Oranje Leeuwinnen deze week hadden gelogeerd? Het hotel dat na de Matty-affaire werd bedolven onder honderden vernietigende recensies van woedende Van de Poel-fans? Hoe verzin je het.

Als dit geen voorteken is voor de eerste wereldtitel van de Leeuwinnen, dan weet ik het ook niet meer. Wie de beste van de wereld wil zijn moet eerst in het Novotel Brighton-le-Sands zijn geweest voor hij of zij kan sterven. En ik weet later waar ik was op die schitterende 20e augustus in het jaar 2023.