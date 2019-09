Goed nieuws voor Stam bij Feyenoord

„Nico staat er goed op, voelt zich goed, heeft met de knie weinig problemen en doet weer mee met de groepstraining. We bekijken van dag tot dag wanneer hij weer een wedstrijd gaat spelen. In eerste instantie zal dat in het beloftenelftal zijn en vervolgens een invalbeurt bij het eerste”, aldus Stam op het Youtubekanaal van Feyenoord.

Het herstel van Jens Toornstra verloopt sneller dan dat van Jørgensen. „Hij heeft de training hervat, kan de zware belasting weer aan”, aldus Stam die verwacht dat de middenvelder donderdag zijn eerste minuten gaat maken bij beloften van Feyenoord in de wedstrijd tegen Heracles Almelo.

Jens Toornstra keert snel terug. Ⓒ BSR Agency

Stam wil geen exacte data noemen voor een terugkeer van de twee die afgelopen jaren tot de basisspelers van Feyenoord behoorden. Door het interlandvoetbal van deze en komende week heeft Stam een kleine twee weken om zijn spelers fit te krijgen voor de volgende competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag op zondag 15 september.