MMA-vechter Justin Thornton (38) overlijdt zes weken na knock-out

Dat is dus een gevecht zonder handschoenen en dus met blote vuisten en knokkels. Na 19 seconden werd debutant Thornton op 20 augustus in Mississippi bij het BKFC 20 tegen de grond geslagen door Dillon Cleckler. De Amerikaan viel met zijn gezicht vol op het canvas en raakte - bleek later - zwaargewond aan zijn ruggengraat.

*Let op: kan schokkende beelden bevatten:

Cleckler zit stuk na het horen van het nieuws. „Ik ben er helemaal kapot van, want ik ken Justin al jaren. Justin was heel zijn leven een vechter en verdient niets anders dan respect”, laat hij weten op Instagram.

Thornton had weken last van verlammingsverschijnselen, maar zijn doodsoorzaak is vooralsnog niet bekendgemaakt. Volgens Cleckler zou hij zijn overleden aan een longontsteking.

In zijn MMA-carrière had Thornton 24 professionele wedstrijden gevochten. Daarvan won hij er acht en verloor hij er zestien.